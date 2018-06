Für die Erforschung von Mechanismen, wie sich das Erbgut DNA repariert, erhalten der Schwede Tomas Lindahl, der Amerikaner Paul Modrich und der in der Türkei geborene US-Forscher Aziz Sancar den Nobelpreis in Chemie. Das teilte das Nobelkomitee in Stockholm mit.



Die drei Forscher hätten "auf molekularer Ebene entschlüsselt, wie Zellen beschädigte DNA reparieren und die genetischen Informationen erhalten können", hieß es in der Begründung.



Jeden Tag wird unsere DNA durch Umwelteinflüsse, wie etwa UV-Strahlung der Sonne, freie Radikale oder andere Stoffe geschädigt – doch schon ohne diese Attacken ist die Doppelhelix, die in jeder menschlichen Zelle steckt, ein fragiles Gebilde. Genetische Schäden können zu Krebs führen und sorgen für die Alterung der Zellen.

Die Arbeit der mit dem Nobelpreis geehrten Forscher habe "grundlegendes Wissen über das Funktionieren lebender Zellen" geliefert und sei beispielsweise nützlich für die Entwicklung neuer Krebstherapien, sagten Forscher aus dem Nobelkomitee.





Lindahl forscht am Francis-Crick-Institut und am Clare-Hall-Laboratorium im britischen Hertfordshire. Modrich ist Professor am Howard-Hughes-Institut und der Duke-Universität in den USA. Sancar arbeitet an der Uni von North Carolina in Chapel Hill.

Mehr in Kürze hier auf ZEIT ONLINE