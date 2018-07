ZEIT ONLINE:Nordkorea behauptet, erstmals eine Wasserstoffbombe erfolgreich getestet zu haben. Welche Beweise gibt es dafür?

Götz Neuneck: Wenn eine Bombe unterirdisch explodiert, bebt die Erde. Dies erzeugt seismische Wellen, die weltweit gemessen werden können. Besonders gut gelegen sind die Messstationen in der Nähe, etwa in Südkorea und China. In der Region des Testgeländes Punggye-ri im Nordosten Nordkoreas gab es ein seismisches Ereignis mit einer Stärke zwischen 4,7 und 5,3. Allerdings sind die Werte viel zu gering für eine klassische Wasserstoffbombe, die um den Faktor 1.000 stärker ist. Solch einen Typ hat Nordkorea wohl nicht gezündet.

ZEIT ONLINE: Also lügen Diktator Kim Jong Un und sein Regime, was Ihren Atomwaffentest angeht?

Götz Neuneck ist stellvertretender wissenschaftlicher Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) an der Universität Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Rüstungstechnologien und Abrüstung sowie die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Neuneck: Strenggenommen nicht. Denn es gibt zwei Typen von Wasserstoffbomben: Das eine ist die klassische Bombe, sie besteht aus einer Atombombe und grob gesprochen aus Lithium-Reaktionsmaterial. Eine erste Bombe erzeugt hierbei genügend Druck und Hitze, um die eigentliche Wasserstoffreaktion zu entzünden. Diese hat dann eine Sprengkraft, die im Megatonnenbereich liegen sollte. Eine solche Waffe zu entwickeln, ist technisch höchst anspruchsvoll, aber machbar – die USA und Russland haben es in der Vergangenheit bewiesen.

Ich bin mir aber sehr sicher, dass Nordkorea diesen Typ nicht gezündet hat. Sondern den zweiten, eine fusionsverstärkte Atombombe. Hier wird einer Plutoniumbombe der Stoff Tritium beigemischt, das ist ein radioaktives Wasserstoffgas. Letztlich bekommen sie eine normale Atombombenexplosion mit einem Fusionsanteil, der die Sprengkraft der Bombe verdoppeln kann. Die Sprengkraft liegt im Bereich von Kilotonnen – das ist schlimm genug. Dass Nordkorea dazu in der Lage ist, hat es bereits 2006, 2009 und 2013 in vorherigen Tests demonstriert.



ZEIT ONLINE: Was unterscheidet dann die aktuellen Tests von den damaligen?

Kernwaffen Was sind Kernwaffen? Diese auch Atomwaffen oder Nuklearwaffen genannten Waffen beruhen auf Kernspaltung oder Kernfusion. Atombomben gehören zur ersten Gruppe. Uran-235 und Plutonium-239 sind die entscheidenden Stoffe für die Wucht der Waffe. Wasserstoffbomben (oder H-Bomben) funktionieren hingegen nach dem Kernfusionsprinzip. Hierbei werden zwei Atomkerne zu einem neuen Kern verschmolzen. Um solch eine Reaktion auszulösen, explodiert zunächst eine Kernspaltungsbombe. Atomtests seit 1945 Seit mehr als 70 Jahren experimentieren Atommächte und solche, die es werden wollen, mit Massenvernichtungswaffen. Die meisten Tests haben die USA durchgeführt, gefolgt von der ehemaligen Sowjetunion und Frankreich. Insgesamt gibt es derzeit neun Atommächte mit geschätzt mehr als 16.000 Atomsprengköpfen.



Die bislang größte Bombe hat die Sowjetunion 1962 gezündet. Danach hatten sich die Mächte stillschweigend darauf geeinigt, keine weiteren Tests zu unternehmen. Immer wieder aber hatten Länder welche durchgeführt, zuletzt wohl Nordkorea im Januar 2016. Hiroshima und Nagasaki Die USA haben als einziges Land bisher Nuklearwaffen während eines Kriegs eingesetzt. Am 6. August 1945 warf das Militär eine Uranbombe mit 15 Kilotonnen Sprengkraft auf die japanische Stadt Hiroshima, zwei Tage später ging auf Nagasaki eine Plutoniumbombe mit 21 Kilotonnen Sprengkraft nieder. Beide Städte waren sofort nahezu vollständig zerstört. Zehntausende Menschen starben.

Neuneck: Wir beobachten hier einen Trend. Von 2006 bis heute wurden die Erschütterungen stets stärker, demnach hat sich auch die Sprengkraft der Bombe erhöht. Vermutlich von wenigstens 0,5 Kilotonnen auf nun 7 bis 20 Kilotonnen oder etwas mehr. Das ist dann Hiroshima-Niveau, liegt aber eben nicht im Megatonnenbereich einer klassischen Wasserstoffbombe. Ob es sich wirklich um einen erfolgreichen Test handelt, wissen wir erst, wenn Radioaktivität gemessen wird. Was vielleicht nie geschieht.