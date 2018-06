Hier soll es enden. Der Schmerz endlich aufhören, die ewige Angst. Rene B. schaut auf die Gleise vor sich. Hier will er sich von einem Zug töten lassen. Doch bevor er sich auf die Schienen legt, halten ihn Polizisten auf. Sie fahren im Streifenwagen vorbei, sehen den Mann an der Bahntrasse, holen Rene B. von den Gleisen und bringen ihn zu einem seiner Freunde.

Rene B. weiß, dass er Hilfe braucht. Er kennt sich aus mit psychischen Störungen: Er arbeitet als Krankenpfleger, er hat acht Jahre lang bei der Bundeswehr als Sanitätssoldat gedient. Doch die Diagnose, die er sich selber stellt, ist monatelang falsch: Du schaffst das schon allein, sagt er sich. Und er behandelt seine Probleme mit hartem Alkohol. Bei der Arbeit fällt er auf: Müde wirkt er, schlapp, unkonzentriert. Er versteckt sich immer öfter vor der Welt zu Hause, isoliert sich von Freunden und Familie, hört mit dem Fußballspielen im Verein auf. Trinkt immer mehr.

Schließlich schickt ihn ein ehemaliger Kamerad nach Berlin ins Bundeswehrkrankenhaus. Wenige Wochen nach dem Selbstmordversuch stellt er sich als Patient im Psychotrauma-Zentrum vor. Hier spricht er endlich über seine Probleme, erzählt von den grauenhaften Erlebnissen in Afghanistan. Rasch steht die Diagnose fest: Rene B. leidet an einer PTBS, einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

Mit dieser Krankheit haben Ärzte bei der Bundeswehr in den vergangenen Jahren viel zu tun. Die Zahl der traumatisierten Soldaten steigt – obwohl der Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan seit 2014 vorbei ist. Im vergangenen Jahr wurde bei 235 Soldaten eine PTBS diagnostiziert – darunter auch einige wenige Frauen. Insgesamt sind das rund 15 Prozent mehr Ersterkrankungen als im Vorjahr. 2013 erfasste die Bundeswehr noch 149 Neuerkrankungen. Eine davon war die von Rene B.



Seine Erkrankung entwickelte sich schleichend, nachdem er aus dem Einsatz zurück war. Das ist typisch für eine PTBS. Vor drei Jahren bekam Rene B. die Diagnose. Seitdem war er schon zweimal stationär in Behandlung.

Jetzt ist er zum dritten mal im Berliner Bundeswehrkrankenhaus, die Therapie fast abgeschlossen. Er sitzt im Büro von Peter Zimmermann. Der ist Oberstarzt, wie es bei der Bundeswehr heißt, und leitet das Psychotrauma-Zentrum. In dem hellen, freundlichen Raum stehen um einen kleinen Tisch mit orientalischem Muster bequeme Stühle, bunte Bilder schmücken die Wände. Doch entspannen kann Rene B. sich nicht. Während er von Afghanistan berichtet, von all dem Blut, das er gesehen hat, von den schwerverletzten und getöteten Kameraden, die 2010 im Karfreitagsgefecht von Aufständischen angegriffen wurden, presst er seine Hände ineinander, die Finger scheinen zu krampfen. Stress.

"Bald nach dem Afghanistan-Einsatz hatte ich Angst, wenn ich an Baustellen vorbeigehen oder öffentliche Plätze überqueren musste. Auf einen Weihnachtsmarkt voller Menschen zu gehen, war unmöglich", sagt Rene B. Der junge Mann spricht nicht gern über die Erlebnisse, die ihn krank gemacht haben. Er will kein Mitleid, er will nicht für schwach gehalten werden. So geht es vielen Soldaten, die an einer Posttraumatischen Belastungsstörung erkranken.

"Viele haben Angst, sich ihren Vorgesetzten und auch Kameraden zu offenbaren. Sie glauben, dass sie allein mit der Traumatisierung zurechtkommen. Das ist aber ein Trugschluss", sagt Oberstarzt Zimmermann. "Der psychisch Kranke hat manchmal in der Bundeswehr noch immer den Ruf, jemand zu sein, der sich drücken will." Auch deswegen möchte Rene B. nicht, dass sein Nachname voll genannt wird und zu viele biografische Details in diesem Artikel stehen.

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Was ist eine PTBS? Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) werden die vielfältigen psychischen Probleme bezeichnet, die Menschen nach Katastrophen erleiden. Wird jemand Opfer einer Gewalttat, Zeuge eines schweren Unglücks, erlebt er einen schweren Unfall oder einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt dann schafft das Gehirn es anschließend oft nicht, das Erlebte zu verarbeiten. Am häufigsten tritt PTBS nach furchtbaren und leidvollen Erlebnissen auf, die durch andere Menschen ausgelöst wurden. Therapeuten sprechen hier von "man-made-disasters". Dazu gehören etwa der Beschuss mit Handfeuerwaffen und Granaten. Auch lebensbedrohliche Mangel-Situationen – etwa Hungern zu müssen oder zu wenig Wasser zu haben – können traumatisieren. Wer an einer PTBS erkrankt, erlebt die traumatische Situation im Kopf immer wieder, meist als Alpträume oder filmartige Szenen. Das Gefühl dabei ist so intensiv, als ob sich das Ereignis tatsächlich wiederholt. Folgen von Traumata Was im internationalen Katalog ICD 10 unter dem Code F 43.1 verzeichnet ist, hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. Meist etwa ein halbes Jahr nach dem traumatisierenden Ereignis werden sie von Albträumen heimgesucht und bekommen Schlafstörungen, ihre Stimmung schwankt und die Konzentration lässt nach. Viele ziehen sich in die Isolation zurück. Die Betroffenen des sogenannten Stresssyndroms leiden in Folge unter Panikattacken und Flashbacks in Alltagssituationen und sind nicht mehr belastbar. Wenn das Unterbewusstsein durch einen Trigger, also einen optischen oder akustischen Reiz, an das traumatische Erlebnis erinnert wird, geht der Puls hoch, Schweiß, Schwindel und Übelkeit brechen aus – der Körper bereitet sich auf eine Flucht-Reaktion vor. Das Konzentrationsvermögen kann durch ungewollte Erinnerungen in Form von Bilder wie Filme im Kopf gestört werden. Langzeitfolgen von PTBS sind unter anderem Depressionen. Nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer sind viele Flüchtlinge suizidal. 40 Prozent von ihnen hatten bereits Pläne, sich das Leben zu nehmen oder haben dies schon versucht. Kinder zeigen nach Traumata zumeist Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives Verhalten. Zahl der Erkrankten In Deutschland leiden knapp mehr als zwei Prozent der Allgemeinbevölkerung unter einer PTBS und rund acht Prozent unter einer Depression. Laut Krankenhaustatistik würden jährlich mehr als 10.000 Patienten mit einer PTBS im Krankenhaus behandelt. Hinzu kommt eine Dunkelziffer aus nicht erkannten oder behandelten Fällen. Bei erwachsenen Flüchtlingen ist die PTBS mindestens 8,7 Mal und Depressionen sind mindestens 2,5 Mal häufiger als unter der einheimischen Bevölkerung.

Auch nach fast drei Jahren Therapie ist er nicht gesund – aber es geht ihm viel besser. Heute kann er an Baustellen vorbeigehen und selbst, wenn der Presslufthammer plötzlich losgeht, erstarrt er nicht mehr. "Dann sage ich mir: Bleib ruhig, Du bist in Deutschland, alles ist sicher. Dann atme ich ruhig und konzentriert. Das hilft mir sehr", sagt Rene B. "Wenn ich heute in den Spiegel schaue und mich mit dem Rene vor drei Jahren vergleiche, dann sehe ich eine andere Person." Vor wenigen Tagen ist er erstmals seit vier Jahren wieder S-Bahn gefahren – zusammen mit einer Therapeutin. Für ihn, der Menschenansammlungen fürchtet, war das ein gewaltiger Schritt.