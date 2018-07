1/10

Schon mal darüber nachgedacht, warum die kasachische Startstation für Flüge ins All auch Weltraumbahnhof genannt wird? Zumindest gibt es in Baikonur Züge. Hier schleppt einer gerade die Proton-Rakete zur Abschussrampe, die die ExoMars-Sonde ins All befördern soll.