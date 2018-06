In diesem Fall ist die alte Frage nach der Henne und dem Ei relativ einfach zu beantworten: Wolken bilden sich nur, wenn in der Atmosphäre Kondensationskeime vorhanden sind. Kleinste Aerosole sind also notwendig, damit aus dem verdunsteten Wasser wieder Wassertröpfchen werden können. Das können Meersalzpartikel, Wüsten- oder Mineralstaub sein, aber auch Sulfate, Staub oder Rußpartikel – kleinste Teilchen also, die erst durch die industrielle Revolution des Menschen massenhaft in die Atmosphäre gelangten.

Und das hat bis heute gravierende Auswirkungen auf die Erderwärmung: Einerseits lässt die Emission von Treibhausgasen die globale Durchschnittstemperatur steigen. Andererseits hat der Dreck aus Industrie und Verkehr indirekt auch einen Kühleffekt: Wolken reflektieren nämlich etwa 20 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung, weshalb sie auf der Tagseite der Erde für Abkühlung sorgen. Dieselruß, Feinstaub oder Saure-Regen-Sulfate aus den Kraftwerksschloten – mehr solcher Aerosole bewirken mehr Wolken und damit einen größeren Rückstrahl-Effekt, so die Formel. Ein Team um die Forscherin Trude Storelvmo von der Universität Yale hatte im März dieses Jahres im Magazin Nature Geoscience (Storelvmo et al., 2016) gewarnt: Je dünner der schmutzige Sonnenschirm aus schwefeligen Partikeln, desto wärmer wird es jeden Sommer über Europa, und damit auch in der Nordpol-Region (ZEIT ONLINE berichtete).



Auch der Weltklimarat IPCC war 2007 in seinem vierten Sachstandsbericht davon ausgegangen, dass die durch den Menschen verursachten Aerosolpartikel der Erderwärmung durch Treibhausgase entgegenwirken. Allerdings machten die Forscher klar, wie unsicher dieser Zusammenhang noch ist. Wolken würden "weiterhin die dominierende Unsicherheit im Strahlungsantrieb" darstellen, heißt es in der Veröffentlichung.

Wolkig war es schon ohne Luftverschmutzung

Jetzt ist ein Forscherteam nach fast zehnjähriger Arbeit zu einer wichtigen Erkenntnis gelangt: Die Aerosolpartikel, für die der Mensch mit seiner Industrie verantwortlich ist, müssen nicht zwingend zu mehr oder stabileren Wolken führen. Das Ergebnis des CLOUD-Experiments der Gruppe um den britischen Klimaforscher Jasper Kirkby ist: Natürlich vorhandene Kohlenwasserstoffe – "biogen" genannt – hatten in der vorindustriellen Zeit ein ähnlich großes Kondensationskeim-Potenzial wie später Dieselruß und Saurer Regen (Kirkby et al., 2016). Physiker nennen solche biogenen Partikel auch HOMs (Highly Oxygenated Molecules).



Was Pinien duften lässt, fördert die Wolkenbildung

Heraus bekamen die Wissenschaftler das, indem sie am Kernforschungszentrum Cern in der Schweiz die Zusammensetzung der Atmosphäre im 18. Jahrhundert – also vor der Industrialisierung – simulierten. Als typische HOMs-Teilchen dienten ihnen Pinene. Diese Kohlenwasserstoffe sind es, die Kiefernwälder nach Kiefer riechen lassen. Auch Ozon kam in der Test-Atmosphäre vor. Schließlich setzten die Forscher ihre Partikel einer ionisierenden Strahlung aus, die der kosmischen Strahlung in der Atmosphärenschicht entspricht, in der sich Wolken bilden.

Was dann geschah, war erstaunlich: Die natürlich vorkommenden Pinen-Kohlenwasserstoffe – Strukturformel C 10 H 16 – reagierten mit dem Ozon. Es bildeten sich verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen, die Moleküle wuchsen, bis die Partikel schließlich mit etwa 50 Nanometern so groß waren , dass sich an ihnen Wassertropfen niederschlagen konnten. Entscheidend waren die Strahlung und die Anwesenheit von Ozon. Die Pinene eigneten sich also perfekt als Kondensationskeime: Immer mehr Wasserdampf kondensierte an ihnen zu Wolkentröpfchen.

Der Mensch – doch kein großer Wolkenmacher?

Um das in der Natur zu überprüfen, reisten die Wissenschaftler in die Schweizer Alpen, zur Forschungsstation auf dem 3.580 Meter hohen Jungfraujoch. Hier, wo Fabriken, Landwirtschaft und Straßenverkehr weit weg und damit auch industrielle Aerosole wie Sulfate, Staub oder Ruß selten sind, untersuchten sie ein Jahr lang die Bildung von Kondensationskeimen. Dank Teilchenzählern und Massenspektrometer konnten sie beweisen: Die natürlichen HOMs-Moleküle bilden tatsächlich Kondensationskeime (Science: Bianchi et al., 2016). Und weil vor der industriellen Revolution beispielsweise vor Pinenen strotzende Pinienwälder weit verbreitet waren, scheint nun der "Wolkeneffekt" durch die Folgen von Dampfmaschine und Co. überschätzt.



Die Atmosphäre der Erde Erdatmosphäre Die Atmosphäre ist eine dünne Hülle aus einem Gasgemisch, die unsere Erde umgibt. Hätte die Erde die Größe eines Apfels, hätte die Atmosphäre die Dicke seiner Schale. Die Atmosphäre ermöglicht erst Leben auf der Erde, weil sie unter anderem rund 21 Prozent Sauerstoff enthält und – zusätzlich zum Magnetfeld – die Erde vor dem Sonnenwind aus geladenen Partikeln abschirmt. Die dritte wichtige Aufgabe der Atmosphäre ist ihre Filterfunktion: das in den oberen Schichten enthaltene Ozon schützt vor großen Teilen der UV-B-Strahlung der Sonne. UV-B-Strahlung kann Sonnenbrand und schlimmstenfalls Hautkrebs verursachen. Neben Sauerstoff besteht die Atmosphäre zu rund 78 Prozent aus Stickstoff, sowie Staubpartikeln und Wasserdampf, den sie durch Verdunstung aus Meeren, Seen und Flüssen aufnimmt. Außerdem sind weitere Spurengase in zum Teil geringsten Konzentrationen enthalten. Die Erdatmosphäre umfasst mehrere Schichten: Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre und Exosphäre. Tropo- Wenn man sich die Erdatmosphäre wie eine mehrgeschossiges Haus vorstellt, ist die Troposphäre das Erdgeschoss. Sie reicht etwa bis zu 18 Kilometer von der Erdoberfläche in die Höhe. An den Polen ist sie flacher als am Äquator. In dieser ersten Atmosphärenschicht ist fast der gesamte Wasserdampf enthalten, dementsprechend spielt sich hier das Wettergeschehen ab. Auch in dieser Schicht bildet sich Ozon. Ein weiteres Kennzeichen der Troposphäre ist eine Temperaturabnahme von rund sieben Grad Celsius pro Kilometer, den man sich von der Erdoberfläche entfernt. Zumeist in der Troposphäre – auf einer Höhe von etwa zehn bis zwölf Kilometern – fliegen auch Flugzeuge. Ihre Abgase sammeln sich im oberen Bereich und verteilen sich bis in die untere Stratosphäre. Strato- Die Schicht oberhalb der Troposphäre bis in etwa 50 Kilometer Höhe ist die Stratosphäre. Hier wird es mit zunehmender Höhe immer wärmer. Ursache ist das in der Stratosphäre enthaltene Ozon, das die ultraviolette Strahlung des Sonnenlichts absorbiert und in Wärme umwandelt. Die Ozonschicht ist Teil der Stratosphäre und befindet sich hauptsächlich in einer Höhe von 15 bis 30 Kilometern. Es gibt kaum Austausch zwischen der wasserdampfhaltigen Troposphäre und der wasserarmen Stratosphäre. Wenn es in der Stratosphäre doch einmal extrem kalt wird, nämlich unter 78 Grad Celsius, können Wolken aus Kristallen von Schwefel- und Salpetersäure entstehen: Diese Stratosphärenwolken schimmern wie Perlmutt. Meso- Die Mesosphäre ist die mittlere der fünf Erdatmosphären-Schichten. Sie reicht von 50 bis 85 Kilometer in die Höhe. Spätestens hier verglühen Staubteilchen oder kleinere Gesteinsbrocken aus dem All – von der Erdoberfläche sehen wir dann Meteore oder Sternschnuppen. Weil die Mesosphäre kaum noch Ozon enthält, sinkt die Temperatur von null Grad Celsius wieder auf bis zu minus 100 Grad – das macht sie zur kältesten Schicht der Erdatmosphäre. Thermo- In 80 bis 500 Kilometer Höhe befindet sich die Thermosphäre. Durch Sonnenstrahlung und Sonnenwind werden die darin schwebenden Teilchen mit Energie aufgeladen und bewegen sich sehr schnell, was rechnerisch zu Temperaturen von mehr als 1.700 Grad Celsius führt. Weil aber die Teilchendichte extrem gering ist, stoßen sie nur sehr selten aneinander und es findet so gut wie kein Energieaustausch statt. Daher spielt die hohe Temperatur keine Rolle für etwa Astronauten von Spaceshuttles oder der internationalen Raumstation ISS, die in einer Höhe von 350 Kilometern die Erde umkreist.

Exosphäre Die Exosphäre – von 500 bis ungefähr 10.000 Kilometer Höhe – stellt den fließenden Übergang ins Weltall dar. "Fließend" ist der Übergang, weil mit zunehmender Höhe die Wirkung der Erdanziehungskraft nachlässt: Gasmoleküle können ab bestimmten Höhen aufgrund ihrer Eigenbewegung nicht mehr festgehalten werden und entweichen ins Weltall. Deshalb lässt sich eine genaue Obergrenze der Exosphäre nicht bestimmen.

"Wie wir aus vorindustriellen Emissionsinventaren wissen, gab es damals sehr viele Pinene in der Atmosphäre", sagte einer der beteiligten Wissenschaftler im Gespräch mit ZEIT ONLINE – Joachim Curtius vom Institut für Atmosphäre und Umwelt an der Goethe-Universität Frankfurt. Und das bedeutet: Die Bedingungen zur Wolkenbildung waren vor der industriellen Revolution ähnlich zu den heutigen. Der Himmel war damals nicht weniger bewölkt.

In einer dritten Studie (Nature: Tröstl et all., 2016) konnten Forscher nachweisen, dass die aus der Natur stammenden, biogenen Kohlenwasserstoffe tatsächlich bis zum Kondensationskeim heranwachsen und damit Wolken bilden. Der Anteil, den diese natürlichen Teilchen an der Wolkenbildung haben, müsste also in bisherige Klimamodelle eingerechnet werden, was "50 Prozent Änderungen gegenüber bisherigen Modellen" ergeben könnte, wie die Forscher schreiben. Aber Vorsicht: Damit ist nicht gemeint, dass etwa die Hälfte von alledem, was Klimamodelle über die Erderwärmung aussagen, nicht mehr stimmt. Lediglich der Wolkeneffekt muss korrigiert werden und könnte um bis zu 50 Prozent von bisher veranschlagten Werten abweichen. Trotzdem: Für die Klimadiplomatie und ihr 1,5 – respektive Zwei-Grad-Ziel – könnte das neue Szenarien ergeben.