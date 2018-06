Wissenschaftler haben neue Erkenntnisse über den Zwergplaneten Ceres erlangt. Der Planet besteht demnach aus weniger Eis und mehr Salz als erwartet. Zwei Forscherteams werteten Aufnahmen der US-Raumsonde Dawn aus, die Ceres seit März 2015 umkreist. So fanden sie heraus, dass die hellen Flecken auf dem Zwergplaneten zum großen Teil aus Salzen bestehen. Ceres liegt zwischen Mars und Jupiter.

Die Entstehung der Flecken ist noch nicht abschließend geklärt. Ceres hat mehr als 130 von ihnen. Forscher um Maria Cristina de Sanctis vom Institut für Astrophysik in Rom haben mit Dawn ihre chemische Zusammensetzung im Occator-Krater auf Ceres untersucht.



Der Infrarot-Spektralanalyse zufolge bestehen die Flecken zu einem großen Teil aus Natriumkarbonat mit kleinen Anteilen von Silikatmineralen und Ammoniumkarbonat oder -chlorid, wie die Wissenschaftler im britischen Fachblatt Nature berichten. Der Occator-Krater enthalte damit die größte bekannte Oberflächenablagerung von Natriumkarbonat im gesamten Sonnensystem, heißt es in einem Begleitkommentar in Nature.

Viele der Krater sind Milliarden Jahre alt

Die Karbonate seien vermutlich durch Wasser aus dem Inneren an die Oberfläche transportiert worden. Auf der Ceres-Oberfläche ist Wasser nicht stabil und verkocht sofort. Eine Analyse der Kraterformen zeigt aber, dass Ceres weniger Wasser besitzt als erwartet. Bei einem hohen Anteil von Wassereis direkt unter der Oberfläche würden die Einschlagkrater in geologisch vergleichsweise kurzen Zeiträumen langsam zerfließen, schreibt Michael Bland vom US Geological Survey im Fachblatt Nature Geoscience. Viele der beobachteten Krater seien jedoch Milliarden Jahre alt.

Die Wissenschaftler schließen daraus, dass Ceres direkt unter der Oberfläche im Mittel nur zu 30 bis 40 Prozent aus Wassereis besteht. Der Rest sei eine Mischung aus Gestein und Salzen.

Einige flache Krater zeigten Anzeichen für ein Zerfließen, dort sei der Wassereisanteil lokal möglicherweise höher. Insgesamt sei auch der geringere Wasseranteil immer noch hoch genug, um die Karbonate entstehen zu lassen und über einen noch nicht genau geklärten Prozess an die Oberfläche zu spülen, heißt es im Begleitkommentar in Nature.

Ceres hat einen mittleren Durchmesser von etwa 940 Kilometern und ist rund fünf Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. 2007 hat sich Raumsonde Dawn zu ihm auf den Weg gemacht und 2011 zunächst den Asteroiden Vesta erreicht, den sie ein Jahr lang untersucht hat. Im März 2015 schwenkte sie schließlich in eine Umlaufbahn um Ceres ein. Die Sonde soll den Zwergplaneten noch bis mindestens zum 30. Juni untersuchen und dann für immer dort bleiben.