Er wollte sich als Lebensretter wichtig machen – und wurde zum Mörder. Niels H., ehemals Krankenpfleger, spritzte mehreren seiner Klinikpatienten eine lebensgefährliche Dosis eines Herzmittels, um sie anschließend scheinbar heldenhaft wiederzubeleben. In Dutzenden Fällen gelang ihm das nicht. Doch es dauerte Jahre bis ihn das Landgericht Oldenburg schließlich 2008 und 2015 wegen insgesamt sechs Todesfällen verurteilt hat.



Schon damals war klar: Es gibt weitere Opfer. Etwa 30 Taten hatte Niels H. im Prozess selbst ansatzweise zugegeben. Mehr als 200 weiteren Verdachtsfällen aus Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst geht die Staatsanwaltschaft in Oldenburg nach. Sie ließen bislang 99 Leichen exhumieren und auf Rückstände des Mittels Gilurytmal (s. Infobox unten) untersuchen. In 33 Fällen konnten Labore es nachweisen, wie die Polizeidirektion Oldenburg kürzlich berichtet hat. Nun soll er ein weiteres Mal vor Gericht.



Mittlerweile geben die Behörden den Kliniken eine Mitschuld. Sie hätten Niels H. früher stoppen können, heißt es. Mitarbeitern waren Unstimmigkeiten aufgefallen, doch statt Patienten zu schützen, habe man offenbar vor allem Schaden von den Kliniken abwenden wollen, sagt die Opferanwältin Gaby Lübbe. ZEIT ONLINE hat mit ihr über die aktuellen Entwicklungen gesprochen.

ZEIT ONLINE: Die mediale Aufmerksamkeit für den Fall ist derzeit wieder groß. Was ist passiert?

Gaby Lübben: Bezüglich der Fakten hat sich nicht viel geändert. Wir Kläger sind von Anfang an davon ausgegangen, dass Niels H. nicht nur in Delmenhorst, sondern auch in Oldenburg gemordet hat. Dafür gab es mehrere Hinweise: Wir haben zum Beispiel am ersten Prozesstag einen Oberarzt gehört, der mit einem Freund von Niels H. gesprochen hat. Dieser Freund ist mit Niels H. an eine Klinik in Delmenhorst gewechselt. Er soll gesagt haben: "Jetzt geht es hier genauso weiter wie in Oldenburg." Da verwundert es mich schon, dass die Staatsanwaltschaft die nun öffentlich gemachten Taten als solches Wunder darstellt. Wir haben allerdings nun erstmals Beweise aus Oldenburg. Zudem kenne ich nun einen Fall aus seiner Praktikumszeit. Schon am 22.12.2002 hat Niels H. das Mittel womöglich einem Patienten injiziert. Wer schon am siebten Tag seines Praktikums so etwas tut, ist bereits auf diesem Gebiet mit großer Wahrscheinlichkeit erfahren.

Historie Niels H. Tod per Injektion – was bisher geschah 1999-2002: Der Pfleger Niels H. arbeitet am Klinikum Oldenburg. Auf zwei Stationen ist er auffällig oft bei Wiederbelebungen dabei. Die Polizei untersucht dort zunächst den Tod von mehr als 20 Patienten.



2003-2005: Niels H. arbeitet mittlerweile als Pfleger auf der Intensivstation am Klinikum Delmenhorst. Die Todesrate in der Abteilung verdoppelt sich in dem Zeitraum beinahe. Die Ermittler gehen dort zunächst mehr als 160 Fällen nach. Außerdem fährt der Pfleger in seiner Freizeit für die Rettungssanitäter im Kreis Oldenburg.



Juni 2005: Eine Krankenschwester ertappt Niels H. im Klinikum Delmenhorst auf frischer Tat. Er injiziert einem Patienten das Herzmittel Gilurytmal, um Herzrhythmusstörungen auszulösen. Die Polizei ermittelt.



2006: Das Landgericht Oldenburg verurteilt Niels H. wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft. Der Bundesgerichtshof kippt das Urteil. Januar 2008 bis Januar 2014 2008: Niels H. arbeitet von Januar bis Juli als Pfleger in einem Altenheim in Wilhelmshaven. Von März bis Oktober fährt er außerdem als Rettungssanitäter für das Deutsche Rote Kreuz in Wilhelmshaven.



Juni 2008: Das Landgericht verurteilt ihn im Revisionsprozess zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen Mordversuchs. Im Dezember wird das Urteil rechtskräftig. Das Berufsverbot tritt in Kraft.



2012: Vor Mitgefangenen brüstet sich Niels H. mit weiteren Taten. Nach 50 Tötungen habe er aufgehört zu zählen, zitiert ihn später ein Zeuge.



Januar 2014: Die Staatsanwaltschaft erhebt erneut Anklage gegen Niels H. Diesmal wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Der Prozess beginnt im September. November 2014 bis Juni 2016 November 2014: Eine Sonderkommission der Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Es gibt mehr als 200 Verdachtsfälle in mehreren Städten.



Januar 2015: Der psychiatrische Gutachter verliest eine Erklärung des Angeklagten. Darin gesteht er 90 Taten am Klinikum Delmenhorst. Bis zu 30 Patienten sollen gestorben sein.



Februar 2015: Das Landgericht Oldenburg verurteilt Niels H. wegen zweifachen Mordes, zweifachen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung an Patienten in Delmenhorst zu lebenslanger Haft. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt.



März 2015: Auf einem Friedhof in Ganderkesee werden acht Gräber geöffnet. Bis Juni werden in Delmenhorst weitere 21 Leichen ausgegraben. Dabei werden mindestens zehn weitere Opfer entdeckt.



Juni 2016: Die Ermittler gehen davon aus, dass Niels H. für mindestens 33 Todesfälle verantwortlich ist. Bei 27 von inzwischen 99 exhumierten ehemaligen Patienten des Klinikums Delmenhorst werden laut Polizei Rückstände eines Herzmedikaments entdeckt, dass der Pfleger den Patienten absichtlich gespritzt haben soll. Quelle: dpa

ZEIT ONLINE: Im Februar 2015 wurde Niels H. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Damals sprach er von 30 weiteren Tötungen. Wieso dauerte es anderthalb Jahre, bis dies wieder aufgegriffen wurde?

Lübben: Schaut man sich die Ermittlungshistorie mal an, fällt auf, dass es immer wieder eine Blockade gab und noch gibt. Wir haben zwar die Soko Kardio, dennoch scheint jemand in der Staatsanwaltschaft zu blocken. Wenn ich am ersten Prozesstag höre, jemand habe gesagt, es gehe weiter wie zuvor, dann sollte doch jede Leiche in Oldenburg exhumiert werden, die mit Herrn H. in Zusammenhang gestanden haben könnte. Da muss ich nicht auf Gutachter warten. Der Staat ist verpflichtet, bei Mordverdacht zu ermitteln.

Gaby Lübben vertritt im Prozess zu den Klinik-Opfern in Delmenhorst und Oldenburg die Nebenkläger. Die Diplom-Juristin gründete Ende 2004 in Delmenhorst die Kanzlei Lübben.

ZEIT ONLINE: Ein Argument der Staatsanwaltschaft ist, Exhumierungen seien teuer…

Lübben: Ja und? Es mag bereits mehrere Hunderttausend Euro gekostet haben, aber ich kann doch in einer Mordermittlung nicht sagen: Das ist zu teuer. Ich erinnere mich noch gut an die erste Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft 2014, in der es hieß, man wolle die Totenruhe nicht stören. Dabei wusste man um Motiv, Mittel und Opfer – und hat trotzdem keine weiteren Obduktionen veranlasst.

ZEIT ONLINE: In dem Zusammenhang hieß es, ein großer Anteil der Betroffenen seien Muslime, eine Exhumierung daher ethisch nicht vertretbar.



Lübben: Das ist ein menschlicher Aspekt. Mein Mitgefühl gilt allen, deren bestattete Angehörige wieder ausgegraben werden. Aber rechtlich ist es völlig unerheblich, ob ein Muslime, ein Buddhist oder ein Christ beerdigt worden ist. Wir haben hier Mordtaten aufzuklären.