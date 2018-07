Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) will den zielgenauen Einsatz von Antibiotika fördern. Ärzte sollten in die Lage versetzt werden, "schnell und qualitätsgesichert in der Praxis festzustellen, welche Behandlung für den Patienten die richtige ist", sagte er. Problematisch sei beim Einsatz von Antibiotika besonders die leichtfertige Verschreibung für Kinder.

Gröhe plant finanzielle Anreize für Mediziner, um Arzneimittel genauer anzuwenden. Zu diesem Zweck sollen die Regelungen zur Erstattung von diagnostischen Verfahren verbessert werden. Dies sei Bestandteil des neuen Gesetzes zur Arzneimittelversorgung, das gerade innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird und demnächst vom Kabinett beschlossen werden soll.

Ärzte verschreiben ihren Patienten laut einer Krankenkassenstudie Antibiotika fast immer auf Verdacht. In 95 Prozent der Fälle verordnen Mediziner die Bakterientöter, ohne vorab durch einen Abstrich deren Wirksamkeit zu klären, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Erhebung der Betriebskrankenkassen Nordwest und Mitte berichtet hatten.

Eine Auswertung der Abrechnungsdaten von rund sieben Millionen BKK-Versicherten aus 13 Bundesländern habe gezeigt, dass 1,7 Millionen Menschen innerhalb von eineinhalb Jahren Antibiotika verschrieben bekommen hätten. 1,3 Millionen Rezepte hätten auf Erkrankungen beruht, gegen die Antibiotika "in aller Regel" nichts ausrichten könnten.