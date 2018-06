Ein Mensch mit 57 Jahren hat knapp 500.000 Stunden Leben hinter sich. 20.000 davon hat Chesley "Sully" Sullenberger bereits am Steuerknüppel von Flugzeugen verbracht, als er am 15. Januar 2009 einen fast voll besetzten Airbus von New York nach Charlotte, North Carolina, fliegen soll. Er ist keine zwei Minuten in der Luft, als beide Triebwerke der US-Airways-Maschine ausfallen. Getroffen von Wildgänsen.



I knew exactly what I wanted to do with my life – and that was to fly. By the time I was 5. It never changed … Chesley "Sully" Sullenberger, Pilot von US-Airways-Flug 1549

Mit einem dumpfen Knall beginnen an jenem Donnerstag die drei Minuten und 28 Sekunden, die über Sullys Leben und das der 154 weiteren Menschen an Bord des Airbus entscheiden. Seine Maschine verliert so schnell an Höhe, dass er nicht glaubt, den Abflughafen LaGuardia oder irgendeine andere Landebahn noch anfliegen zu können. Er entschließt sich zur Notwasserung im Hudson River – mitten in New York.

Sein Manöver gelingt. Damit rettet er nicht nur alle Passagiere, die Crew und sich selbst, sondern verhindert auch eine Absturz-Katastrophe hinein in die Wolkenkratzer der Großstadt.

"Die unbekannte Geschichte hinter dem Wunder vom Hudson", so wirbt die Firma Warner Bros. für ihren neuen Film Sully, der am 9. September 2016 in den USA anläuft. Unerzählt ist die nicht. Schon 2009 hatte Sullenberger mit Wall Street Journal-Autor Jeffrey Zaslow das Buch Highest Duty: My Search for What Really Matters herausgebracht. Darin beschrieb der Pilot seine Version der Minuten und Sekunden vor dem Aufprall. An diese Version hält sich auch Sully-Regisseur Clint Eastwood weitgehend, in dessen Verfilmung Tom Hanks den Helden vom Hudson River spielt (deutscher Kinostart: 1. Dezember).

Flug 1549 15.26 Uhr – "Uh, was für ein Blick über den Hudson heute" Es ist der 15. Januar 2009. Flugkapitän Chesley "Sully" Sullenberger und Co-Pilot Jeff Skiles sind seit vier Tagen zusammen im Einsatz. US-Airways-Flug Nummer 1549 von New York nach Charlotte (North Carolina) ist der letzte, bevor beide ein paar Tage frei haben sollten. Es ist ein sonniger Wintertag in New York. Die Sicht ist klar, als ein Zug kanadischer Wildgänse in V-Formation auf die Maschine zusteuert. Die Flugschreiber zeichnen auf, was an Bord passiert. 15.24:54 Uhr – Kapitän Sullenberger erhält die Starterlaubnis vom LaGuardia-Flughafen. Der Airbus A320 mit 150 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern einschließlich der Piloten hebt von Startbahn 04 ab. 15:25:51 Uhr – Sullenberger meldet sich aus etwa 200 Metern Höhe (700 Fuß). Der Fluglotse bestätigt, er solle weiter auf 4.500 Meter (15.000 Fuß) steigen. Alles scheint in Ordnung. 15:26:37 Uhr – "Uh, what a view of the Hudson today", sagt Sullenberger, nur Sekunden vor dem Vogelschlag.

15:27:10 Uhr – "Birds", bemerkt er, während ein schredderndes Geräusch zu hören ist. Es riecht verbrannt im Cockpit. Die Triebwerke auf beiden Seiten fallen aus. 15.27 Uhr – "Mayday – wir haben Vögel getroffen" 15:27:32 Uhr – "Mayday. Mayday. Mayday. Aaah, hier Cactus 1549. Wir haben Vögel getroffen. Haben auf beiden Motoren Schub verloren. Kehren um Richtung LaGuardia." Co-Pilot Skiles versucht, die Triebwerke wieder zu starten. Er arbeitet die ersten Punkte der endlos langen Checklisten im Notfall-Handbuch ab. 15.28:05 Uhr – Der Fluglotse Patrick Harten bietet über Funk eine Landebahn in LaGuardia an. 15:28:10 Uhr – "We're unable. We may end up in the Hudson", antwortet Sullenberger. Schon jetzt denkt er an den Fluss als Notlandebahn. Fluglotse Harten geht darauf nicht ein. 15.29 Uhr – "Wir werden im Hudson sein" 15:28:49 Uhr – Sullenberger fragt nach dem näher gelegenen Flughafen Teterboro in New Jersey. 15:29:21 Uhr – Landebahn 01 in Teterboro sei frei, meldet der Fluglotse. Doch der Kapitän ahnt: Auch dorthin wird er es nicht schaffen. 15:29:28 Uhr – "We're gonna be in the Hudson." Fluglotse Harten fragt jetzt ungläubig nach, doch Sullenberger antwortet nicht mehr. "He said, he is going into the Hudson", bestätigt der Pilot einer anderen Maschine, der auf demselben Funkkanal mitgehört hatte. 15:30:43 Uhr – Die Aufzeichnungen des Bord-Computers enden. Die Maschine hat auf der Oberfläche des Flusses aufgesetzt und wird durch die Wucht des Aufpralls abgebremst. Ein Triebwerk reißt ab, die Außenhaut bekommt einen Riss. Die Wassertemperatur: fünf Grad Celsius. Als die Maschine zum Stehen kommt, sind alle Menschen an Bord am Leben. Wasser dringt ein. Rettung aus eisigem Wasser Knapp vier Minuten nach der Notwasserung erreicht eine erste Fähre den auf dem Hudson River treibenden Airbus. Passagiere, die meisten ohne Schwimmwesten, haben sich auf die Tragflächen geflüchtet. Langsam sinkt das Heck der Maschine.

Einige springen in Panik ins kalte Wasser. Die Notfallrutschen an den vorderen Türen haben sich aufgeblasen, dienen als Rettungsboote.

Mehrere Schiffe erreichen das sinkende Flugzeug – die Strömung treibt einige gefährlich nah heran.

Treibstoff tritt aus und macht die Tragflächen gefährlich rutschig. Einige Passagiere fallen ins Wasser.

Nur langsam können Menschen über Notleitern von Fähren und der Küstenwache aufgenommen werden.

Ein Hubschrauber mit Rettungstauchern erreicht die Unglücksstelle. Sie bergen eine stark unterkühlte Frau, suchen das Wrack nach verbliebenen Passagieren ab. Kapitän Sullenberger hatte das bereits getan, bevor er als Letzter auf ein Boot stieg.

Als die Maschine sinkt, ist klar: Alle sind gerettet. Fünf erleiden schwere Verletzungen.

Wie ein Übermensch war Sullenberger in den USA nach seiner Notwasserung gefeiert worden. Dank seiner jahrzehntelangen Flugerfahrung habe er in der Extremsituation Ruhe bewahrt, alle Möglichkeiten abgewogen und die richtige Entscheidung getroffen, berichteten Journalisten. Standhaft sei er bis zuletzt an Bord der langsam im eisigen Wasser sinkenden Maschine geblieben, bis er sicher war, dass kein Mensch darin zurückgelassen worden war.



The more complex an airplane is the more it needs basic flying skills to master it. Chesley "Sully" Sullenberger, der Pilot der im Hudson River notwasserte

Der Film zeigt aber auch, wie Sully, sein Co-Pilot Jeff Skiles und die Crewkollegen in den Wochen nach der Beinahe-Katastrophe von Ermittlern malträtiert worden sind. Im Krankenhaus hatten Ärzte zunächst zwar nur ihren Blutdruck gemessen, doch schon kurze Zeit später mussten sie für Alkoholtests in Röhrchen pusten und Urinproben abgeben.

Sagenhaftes Können oder eine glückliche Fehlentscheidung?

Nach der Notwasserung waren sie von bis zu sieben Sicherheitsexperten gleichzeitig befragt worden: nach ihren Kompetenzen, ihren Flugerfahrungen bis hin zu intimen Lebensgewohnheiten. Das Ziel derer, die nicht dabei waren: zu klären, ob alle Regeln eingehalten wurden. Und ob ein anderer Pilot anders gehandelt hätte.

Sullenberger Leben Geboren für die Fliegerei 1951 wird Chesley Sullenberger in Texas geboren.

Spirit of St. Louis – so hieß das Flugzeug, mit dem Luftfahrtpionier Charles Lindbergh 1927 als Erster den Atlantik überquerte. Mit sechs bekommt Sullenberger ein Modell davon zu Weihnachten.

Früh begreift er, dass Lindberghs Atlantik-Überquerung vor allem mit Planung, Vorbereitung und Entbehrungen während des Fluges zu tun hatte. Darin sah er Lindbergh als Vorbild.

Während der Highschool-Zeit erwirbt Sullenberger seine Privatpilotenlizenz auf einem kleinen Flugfeld. Vieles von den Basics der manuellen Fliegerei, die er damals lernt, sind ihm später bei seiner Hudson-Notwasserung nützlich.

In jener Zeit stürzt ein Freund seines Fluglehrers ab, weil er Stromleitungen am Rand des Flugfeldes im Landeanflug zu spät sah. Der Pilot ist sofort tot. Sullenberger zwingt sich, in das von Blut gesprenkelte Cockpit zu sehen. "Ich verstand, dass sein Kopf mit großer Wucht auf die Armaturen geknallt sein musste" – "Ich versuchte, mir bildlich vorzustellen, wie es passiert war – sein Versuch, den Stromkabeln auszuweichen, wie er an Geschwindigkeit verlor und der schreckliche Aufprall." Sullenberger will genau verstehen, wie Unfälle ablaufen, wie sich Fehler vermeiden lassen. "Es wäre leichter gewesen, wegzusehen. Aber das tat ich nicht." Kampfpilot bei der Airforce Sullenberger geht an die Air Force Academy in Colorado Springs und wird Kampfpilot. Er beginnt erneut, sich mit Unfallursachen zu befassen. Er kommt mit rund 500 Piloten in Kontakt, zwölf davon stürzen bei Übungsflügen ab. Sullenberger tritt einem Unfall-Untersuchungsboard bei, will aus den Fehlern der Verunglückten lernen und auch aus eigenen, die gut ausgingen.

Eine Studie dazu, wann und warum Kampfpiloten den Ejection-Hebel im Notfall betätigen, beschäftigt ihn besonders. Warum aktivieren viele die Separation vom Kampfflugzeug zu spät? Überlebende erzählen ihm, dass ihnen durch den Kopf gegangen war: "Du kannst doch nicht einen Multimillionen-Dollar-Jet einfach so aufgeben." Deshalb versuchen sie, eine Situation zu retten, die nicht mehr zu retten ist. Auf ähnliche Weise verdrängte Fluglotse Harten im Fall von Flug 1549 den Gedanken an eine Notwasserung im Hudson.

Weil er durch sein anfangs sehr theorielastiges Studium kaum zum Sportfliegen kommt, beginnt Sullenberger mit dem Segelfliegen. Menschen und Maschinen verstehen 1980 wird Sullenberger Verkehrspilot. Für US Airways entwickelt er einen Flugsicherheitskurs in CRM (Crew Ressource Management). Der soll die Kommunikation im Cockpit, die Führungsrolle und die Entscheidungsfindung stärken.

Sullenberger betonte in allen Interviews zur Hudson-Landung die gute Zusammenarbeit mit der Crew. Zwar gab es wenig sprachlichen Austausch im Cockpit – und noch weniger zur Kabine – doch jeder wusste, was zu tun war und tat es.

An der Purdue-Universität macht der Verkehrspilot einen Master in Industrie-Psychologie. Im Fokus: Maschinen und deren Interfaces so zu entwickeln, dass sie sich an den menschlichen Möglichkeiten und Grenzen orientieren.

Heute berät Sullenberger Institutionen und Firmen zum Thema Sicherheit und Risikomanagement.

Sullenberger, stets ruhig, besonnen und auch Jahre später vom Medienhype unberührt, hat mittlerweile erzählt, wie ihm die offiziellen Unterstellungen zugesetzt haben: "Mein Blutdruck, der sich normalerweise so um die 100 zu 60 bewegt, stieg bei der Befragung über Wochen auf 160 zu 100." Während Journalisten ihn zum Superhelden stilisierten (was ihm auch nicht gefällt), versuchten Behördenvertreter – unter anderem von der zuständigen Flugverkehrsbehörde, dem National Transportation Safety Board (NTBS) – irgendwo einen schwarzen Fleck zu finden, der seine Leistung mindern würde. Sie fanden nichts.

Hinterher ist man immer schlauer

Bei Airbus in Toulouse wurde der Vorfall am Flugsimulator nachgestellt: Tatsächlich gelang den Piloten, die einmal Sully spielen durften, in acht von 15 Fällen knapp eine Landung an einem der Ausweichflugplätze. Nur waren sie vorbereitet; hatten Zeit und Wissen, ehe sie handeln mussten.



Das Video zeigt den Sinkflug am 15. Januar 2009. Zu hören ist der Funkverkehr zwischen Flugkapitän Chesley Sullenberger (HOT-1/RDO-1), dem Co-Piloten Jeff Skiles (HOT-2) sowie dem Fluglotsen Patrick Harten im Tower des Flughafens LaGuardia. Unten sieht man wie die Maschine bis zum Auftreffen im Hudson River an Höhe und Geschwindigkeit verliert.



Anders Sullenberger und sein Co-Pilot Skiles an jenem Wintertag 2009. Sie wurden damals völlig überrascht vom Vogelschlag – auf dem Radar der Luftraumüberwachung hatte niemand die Gänse kommen sehen. Schlagartig waren die Triebwerke aus, die Maschine sank mit fünfeinhalb Metern pro Sekunde – 14 Kilometer weit entfernt vom Abflughafen LaGuardia. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Airbus gerade mal 2.818 Fuß Höhe erreicht. Das sind keine 900 Meter.



Chesley "Sully" Sullenberger. 2009 rettete er mit seiner Entscheidung 154 Menschenleben – und sein eigenes. Damals war er 57, hatte mehr als 20.000 Flugstunden und enorme Erfahrung in der Auswertung von Unfällen. © Andrew Burton/Getty Images

Den Piloten von Flug 1549 ist damals sofort klar: Ihnen bleiben weniger als drei Minuten bis zum Aufschlag. Der Co-Pilot Skiles fängt an, ein Handbuch abzuarbeiten, dessen Checklisten für einen doppelten Triebwerksausfall in der zehnfachen Höhe ausgelegt sind.



Als Sullenberger die Idee von der Landung im Hudson zum ersten Mal erwähnt, verdrängt der Fluglotse Patrick Harten im New Yorker Tower diese Möglichkeit derart, dass er im Funkverkehr nicht darauf eingeht. Später sagt Harten, er habe es schon beim ersten Mal verstanden, es aber nicht wahrhaben wollen. Eine Notwasserung zählt zu den riskantesten Manövern überhaupt. Fast immer zerbirst die Maschine dabei. Die Überlebenschancen für Besatzung und Passagiere: extrem gering.



Woher weiß ein Mensch, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat? Sollte nicht der Erfolg das Maß dafür sein? Was hätte besser laufen können als die erfolgreiche Landung im Hudson? Die US-Behörden brauchten sechs Monate teils erbärmlicher Befragungen, um zum selben Ergebnis wie Sullenberger zu kommen: Ein Jahr nach der Notwasserung wurde seine Entscheidung auch offiziell als die richtige eingestuft (der Abschluss-Bericht des NTBS hier als PDF).



Technology is no substitute for judgment but pilots are hired to follow rules. Chesley "Sully" Sullenberger, Pilot von US-Airways-Flug 1549

Hätten andere Piloten dasselbe geschafft?

Sullenberger nutzte die zähen Befragungen, um seine Erfahrungen zu teilen und auf Mängel in der Flugsicherheit hinzuweisen. Gefragt, ob ihn die Statusmeldungen und Warnungen des Bordcomputers oder das komplizierte Abarbeiten des Handbuchs belastet hätten, antwortete er schlicht mit: "Ja." – "Back to the basics", forderte er. Macht es so einfach wie möglich in Zeiten von "distress", wie Piloten den Notfall nennen.