Die Studien, die mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet werden, sind skurril, kurios und meistens sogar ernst gemeint. Zum 26. Mal sind die Preise an der Elite-Universität Harvard im US-amerikanischen Cambridge letzte Nacht verliehen worden. Die Auszeichnungen sollen das menschliche Einfallsreichtum ehren und das Interesse an Wissenschaft, Medizin und Technik fördern. Ausgezeichnet werden laut Veranstalter unwahrscheinliche Forschungsprojekte, die zuerst zum Lachen und dann zum Denken anregen.



Wirklich unehrenhaft (ignoble) war bei der diesjährigen Verleihung wohl nur der Spottpreis des Abends, der nicht an Wissenschaftler, sondern an die Autobauer von VW ging. Im Bereich Chemie wurde Volkswagen für seine Abgasmanipulation geehrt. Diese sei "die Lösung des Problems von übermäßigen Autoabgasen, indem automatisch elektromechanisch weniger Abgase produziert werden, wenn die Autos getestet werden", so die Veranstalter.



Das sind die übrigen Ig-Nobelpreisträger und ihre ausgezeichneten Projekte: