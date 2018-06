UPDATE: Lesen Sie den ausführlichen Hintergrund zur Forschung der Physik-Nobelpreisträger 2016. Am Mittwoch, geht es weiter mit der Bekanntgabe der Auszeichnung in Chemie, die Sie hier im Wissen-Ressort ab 11.30 Uhr live aus Stockholm verfolgen können. Unsere komplette Berichterstattung zu den Nobelpreisen finden Sie auf dieser Seite.

Am Dienstag teilte das Nobelpreiskomitee in Stockholm mit, wer dieses Jahr den Physiknobelpreis bekommt. Hier können Sie eine Zusammenfassung der Bekanntgabe sowie der anschließenden Pressekonferenz sehen.



Der Nobelpreis ist die größte Auszeichnung der Wissenschaft. Vergeben wird sie für Entdeckungen oder Erkenntnisse, die der Menschheit enormen und dauerhaften Nutzen gebracht haben.



Nie zuvor hatte es so starke Hinweise darauf, wer den Preis erhalten könnte, wie in diesem Jahr: Im Februar hatte ein internationales Forscherteam Gravitationswellen entdeckt. Im Juni folgte mit der Auswertung eines weiteren Signals aus dem All die Bestätigung. Der Nachweis dessen, was Albert Einstein stets vorhergesagt hatte, war der größte Coup seit Jahren. Seither gelten alle Beteiligten als wahrscheinliche Kandidaten für den Physiknobelpreis 2016. Allerdings hat das Nobelkomitee schon häufig anders entschieden als erwartet. So auch in diesem Jahr. Den Preis teilen sich David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Die theoretischen Physiker haben sich mit Zuständen von Materie im Quantenbereich befasst.



Bereits am Montag hatte die Jury dem Zellbiologen Yoshinori Ohsumi einen Nobelpreis verliehen. Anfang der neunziger Jahre hatte der Japaner herausgefunden, wie Zellen sich zum Teil selbst zerstören und was diesen Prozess der Autophagie auslöst. Die Selbstzerstörung ist aus mehreren Gründen wichtig: Zellen gewinnen auf diese Weise etwa schnell Energie und Bausteine für neue Zellteile. Gestresste Zellen können sich so rasch regenerieren.

Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Der engagierte Pazifist vermachte sein Vermögen schließlich einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen haben". Die Nobelpreisjurys sind hingegen dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise verleihen. Begründet wird dies damit, dass nicht rasch klar sei, ob eine Leistung tatsächlich von derart großer Bedeutung ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.800 schwedischen Kronen auf zehn Millionen Kronen (rund eine Million Euro). Ab 2012 reduzierte sich die Summe um 20 Prozent, um auch künftig die Aufgaben der Stiftung finanzieren zu können. Damit ist der Preis nun mit acht Millionen Kronen dotiert, umgerechnet rund 878.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich einen wissenschaftlichen Preis teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird es aufgeteilt. Preisregen Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Bekanntgabe Traditionell werden jedes Jahr im Oktober zunächst die Geehrten in der Kategorie Medizin bekannt gegeben, gefolgt von Physik, Chemie, Literatur, Frieden und den Preisträgern der Auszeichnung der Schwedischen Reichsbank zu Ehren Alfred Nobels. ZEIT ONLINE überträgt den Livestream von der Bekanntgabe. Die Preisträger 2015 im Überblick: Nobelpreis für Medizin/Physiologie – für die Entdeckung von Medikamenten gegen Parasiten Physik-Nobelpreis – für den Nachweis, dass Neutrinos sich verwandeln Chemie-Nobelpreis – für die Erkenntnis, wie sich unser Erbgut (DNA) selbst repariert Literatur-Nobelpreis – für Swetlana Alexijewitsch Friedensnobelpreis – für das Nationale Dialog-Quartett aus Tunesien Wirtschaftspreis – für Angus Deatons Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand

Der Nobelpreis in Physik 2015 ging an die Teilchenphysiker Takaaki Kajita aus Japan und den Kanadier Arthur B. McDonald für den Beweis, dass Neutrinos Masse haben. Die Elementarteilchen entstehen beispielsweise im strahlenden Innern der Sonne. Jahrelang schien ein Teil der Partikel auf dem Weg in die Messgeräte der Forscher einfach zu verschwinden. Kajita und McDonald bewiesen: Die Teilchen gehen nicht verloren, dahinter steckt bloß eine bis dato unbekannte Physik.

