Der Internationale Tierschutz-Fonds IFAW schätzt, dass die Zahl der Afrikanischen Elefanten von etwa 1,2 Million im Jahre 1980 auf heute noch gut 450.000 Tiere zurückgegangen ist. In Asien leben nur noch 35.000 bis 40.000 Elefanten in freier Wildbahn. Trotz des strengen Schutzstatus der Tiere werden auch heute noch jährlich mindestens 20.000 Elefanten in Asien und Afrika wegen ihrer Stoßzähne getötet.