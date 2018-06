Warum melden wir so etwas eigentlich noch? Weltraumforscher sammeln Exoplaneten doch inzwischen wie andere Briefmarken. Ständig fliegen ihnen neue vor die Teleskoplinsen. Im Februar wurden gleich sieben auf einmal bestätigt, die man schon als Kandidaten auf dem Schirm hatte. Gegenüber ihren Entdeckern ist es zwar etwas gemein, die Mehrheit unerwähnt zu lassen. Doch mal ehrlich: Tausende solcher Planeten sind schon bekannt. Und Tausende werden dazukommen.



Heute – präsentiert im Magazin Nature (Dittmann et al. 2017) – also wieder mal einer, der vielleicht eine Erwähnung wert ist. Name: LHS 1140b, Größe: 1,4-mal so groß wie unsere Erde, Gewicht: siebenmal so schwer, Entfernung von der Erde: 39 Lichtjahre. Und vor allem: "erdähnlich". Zugegeben, ein etwas euphorischer Begriff.



Er bedeutet: Der Planet ist wohl aus Gestein, hat vermutlich einen Kern aus Eisen und sein Klima dürfte die Existenz von flüssigem Wasser zumindest theoretisch erlauben. Und er gilt als Supererde – wieder so ein Wort, dass nach quirligen Bewohnern klingt. Astronomen verstehen darunter Gesteinsplaneten, die größer sind als unser blauer Heimatplanet und deutlich mehr Masse besitzen, aber nicht so groß und schwer sind wie der Gasplanet Uranus.



Und was sagt uns das? In den Augen von Astronomen sind das recht gute Bedingungen für außerirdisches Leben. Jedes Mal ist das nämlich die entscheidende Frage: Wäre auf so einem Planeten fern der Erde Leben möglich? Nicht, damit wir Menschen dort hinziehen könnten. Mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten wäre das unmöglich. Aber anderes, fremdes Leben interessiert die Astronomen.

Gäbe es Wasser, wäre es flüssig. Aber gibt es welches?

LHS 1140b umkreist seinen Zentralstern, einen kühlen Roten Zwerg, auf einer engen Bahn. Für eine Umrundung braucht er 25 Tage. Der zentrale Stern ist viel kleiner als unsere Sonne, deshalb empfängt der Planet dort etwa halb so viel Strahlung wie die Erde. Gerade ausreichend Energie kommt bei ihm an, dass flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich wäre.



Exoplanet Was ist ein Planet? Vom Wortsinn her ist ein Planet ein umherrschwirrender Himmelskörper. Um nach der Definition der Internationalen Astronomievereinigung als Planet zu gelten, muss dieser drei Kriterien erfüllen: Er bewegt sich auf einer Umlaufbahn um eine Sonne. Seine Masse ist groß genug, um ihn im hydrostatischen Gleichgewicht zu halten. Sprich: Er ist annähernd kugelförmig. Er ist das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn, was bedeutet, dass er mit der Zeit durch sein Gravitationsfeld alles andere aus dem Weg geräumt hat. Das Sonnensystem "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unsere (Uranus) neun (Neptun) Planeten (Pluto)" – so lautet ein Merkspruch für die Planeten unseres Sonnensystems. Die Eselsbrücke listet die Planeten unseres Sonnensystems in der richtigen Reihenfolge, bei dem sonnennächsten Merkur angefangen, auf. Aber Achtung: Seit 2006 gilt Pluto offiziell nur noch als Zwergplanet, weil er das dritte Planetenkriterium nicht erfüllt. Eine umstrittene Entscheidung, über die in Fachkreisen weiter diskutiert wird. Dafür gibt es mitunter einen neuen Kandidaten: Planet X, auch Planet 9 genannt, der sich außerhalb des Neptun verbirgt. Bewiesen ist seine Existenz allerdings noch nicht. Wie die Planeten in unserem Sonnensystem entstanden sind, glaubten Astronominnen und Astronomen gut verstanden zu haben. Doch inzwischen sind Hunderte ferne Sternsysteme und damit Tausende Exoplaneten bekannt, die das bisherige Modell in Frage stellen. Was ist ein Exoplanet? Die ersten Exoplaneten wurden Mitte der 1990er Jahre entdeckt. Seither haben Astronominnen und Astronomen mindestens 2.000 bestätigte Exoplaneten erspäht. Ebenso viele prüfen sie derzeit und jährlich kommen neue hinzu. Grob gesagt, handelt es sich dabei um Himmelskörper ähnlich unserer Planeten. Sie können um ein Zentralgestirn kreisen oder frei durch das All zieht – bloß außerhalb unseres Sonnensystems. Sie können fest wie die Erde oder gasförmig wie der Jupiter sein. Genau ist das nicht definiert. Die bislang aufgespürten Planeten lassen sich in drei Kategorien einteilen: heiße Jupiter, Riesenplaneten mit eigenwilligen Umlaufbahnen und Supererden.

Die Sache mit dem möglichen Wasser macht auch die Planeten um den schon erwähnten, ebenfalls 39 Lichtjahre entfernten Zwergstern Trappist-1 so spannend. Das System galt bis jetzt als aussichtsreichstes für die Suche nach außerirdischem Leben.



Was heißt hier bewohnbare Zone?

LHS 1140b macht ihm nun Konkurrenz: Sein Zentralstern – entstanden vor rund fünf Milliarden Jahren – rotiert langsamer und sendet weniger hochenergetische Strahlung aus, leuchtet also schwächer. Seine enge Umlaufbahn siegt daher in einer sogenannten bewohnbaren, im Fachjargon "habitablen", in der die Temperaturen die Existenz von flüssigem Wasser erlauben würden. Damit wäre die Grundvoraussetzung geschaffen für Leben, wie wir es kennen, schreiben Dittmann und sein Team.

Doch genau wie im Fall von Trappist-1 und seinen Begleitern ist keinesfalls sicher, dass es auf der neu entdeckten Supererde Wasser gibt – und das lässt viel Raum für Spekulationen, wenn auch solche, die auf Daten und Erkenntnissen fußen: Sollte es auf dem Planeten derzeit so etwas wie Ozeane, Flüsse oder Wasserspeicher unter der Oberfläche geben, wäre es dort vielleicht ganz angenehm für etwaige Lebewesen. Allerdings wäre genauso gut möglich, dass es einst zwar Wasser in dem fernen Sonnensystem gab, es der früher viel aktivere Zwergstern es aber weggepustet hat. Dann wäre es auf LHS 110b so heiß, dass selbst die abgehärtesten Mikroben kaum überleben würden. Und klar: Es kann auch sein, dass es dort nie Wasser gab.



Klären wird sich all das erst, wenn sich modernere Teleskope mit größerer Reichweite diesen neuen Exoplaneten vorknöpfen, was in ein paar Jahren möglich sein wird. Sie werden die Supererde auf eine Atmosphäre und deren Zusammensetzung untersuchen. Erst dann wird sich zeigen, ob Mitentdecker Jason Dittmann vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge mit seiner Begeisterung recht behält: Für ihn ist LHS 1140b eins der "vielversprechendsten Objekte im Weltall, um die Frage nach Leben außerhalb der Erde zu beantworten". Auch wir werden dann erst wissen, ob die Entdeckung dieses Planeten der Erwähnung wert war.