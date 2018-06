Der Anfang der Menschheit begann mit einem Ende: Vor fünf bis sieben Millionen Jahren gingen Menschen und Menschenaffen getrennte Wege. Damals hätten sich in Afrika die ersten Vormenschen entwickelt, lautet die bislang gängige These. Abschließend geklärt aber ist die Frage des Ursprungs nicht.

Ein Tübinger Forscherteam hat nun eine neue Idee vorgestellt: Die Abstammungslinien von Schimpansen und Menschen trennten sich möglicherweise in Europa. Inspiriert worden sind die Wissenschaftler von zwei Fossilfunden eines bislang unbekannten Hominiden (Plos One: Böhme et al., 2017). Zu dieser Gruppe gehören der Mensch samt seiner ausgestorbenen Verwandten und die Menschenaffen.



Das Team um Madelaine Böhme hatte einen in Griechenland gefundenen Unterkiefer und einen Zahn aus Bulgarien untersucht, die Graecopithecus freybergi zugeschrieben werden. "El Graeco", wie dieser mit Spitznamen heißt, soll ihren Untersuchungen zufolge eine bislang unbekannte Vormenschenart sein. Was ihn dem Menschen und seinen ausgestorbenen Verwandten so ähnlich macht: Die Zahnwurzeln sind weitgehend verschmolzen. Bei Menschenaffen hingegen liegen die Zahnwurzeln üblicherweise getrennt vor. "Wir waren von unseren Ergebnissen selbst überrascht, denn bislang waren Vormenschen ausschließlich aus Afrika südlich der Sahara bekannt", sagt Jochen Fuss, einer der beteiligten Wissenschaftler.

Evolution des Menschen Auf den Spuren des Menschen Als Homo sapiens ist der Mensch heute die einzige lebende Homo-Art aus der Familie der Hominidae, der Menschenartigen. Die meisten Hominiden sind keine direkten Vorfahren des Menschen, sondern entwickelten sich als Seitenlinien der Evolution. Derzeit wird von sieben verschiedenen Arten der Gattung Homo ausgegangen, die einst gelebt haben sollen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um verschiedene Arten handelt, oder ob eine Art besonders unterschiedliche Eigenschaften ausprägte, ist Gegenstand intensiver Diskussion. Ein Überblick nach Alter: 4,4 Millionen Jahre – Ardipithecus ramidus: Der Fund aus Äthiopien zählt zu den Menschenartigen und ist weit mehr von den Affen entfernt als bislang vermutet. 3,2 Millionen Jahre – Australopithecus afarensis: 1974 wird in Äthiopien Lucy ausgegraben, ein Teilskelett, das als letzter gemeinsamer Vorfahre mehrerer Abstammungslinien von Hominiden gilt. 2,1 bis 1,8 Millionen Jahre – Homo rudolfensis: Dieser Mensch hat ein größeres Gehirn als die affenartigen Vormenschen, die Australopithecinen, und nutzte wohl auch schon Werkzeuge. Er könnte einer der direkten Vorgänger des modernen Menschen sein. 2,1 bis 1,5 Millionen Jahre – Homo habilis: Alle Knochenfunde stammen aus Ostafrika, dieser Frühmensch könnte zur gleichen Zeit wie Homo rudolfensis und Homo erectus gelebt haben. 2.000.000 bis 500.000 Jahre 1,8 bis 2 Millionen Jahre – Australopithecus sediba: Die in einer Höhle in der südafrikanischen Region Sterkfontein gefundenen Fossilien eines Jungen und einer Frau könnten eine Übergangsform zwischen den Australopithecinen und den Frühmenschen darstellen. 1,8 Millionen bis 300.000 Jahre – Homo erectus: Mit dem Homo erectus beginnt eine Wanderbewegung aus Afrika nach Europa und Asien. 1891 entdeckt der Holländer Eugène Dubois einen Javamenschen, der vor 500.000 Jahren gelebt hat. In Georgien finden Forscher seit 1999 mehrere 1,75 Millionen Jahre alte menschliche Überreste, die dem Homo erectus zugerechnet werden. 780.000 bis 200.000 Jahre, wenige bis 35.000 Jahre – Homo heidelbergensis: Im Oktober 1907 wird im Dorf Mauer bei Heidelberg ein rund 500.000 Jahre alter Unterkiefer dieses Menschen ausgegraben. 1995 werden in Spanien 780.000 Jahre alte Überreste von vier Menschen dieser Art und Werkzeuge gefunden. Sie zählen zu den frühesten Menschen Europas und sind Vorfahren des Neandertalers. Über die genaue Grenze zwischen Homo erectus und Homo heidelbergensis konnten Forscher sich noch nicht vollständig einigen. Neuere Datierungen sprechen dafür, dass einige Gruppen des Homo heidelbergensis noch vor 35.000 Jahren lebten. 350.000 Jahre bis heute 400.000 bis 40.000 Jahre – Homo neanderthalensis: Ein Fund von 1856 in der Feldhofer Grotte im Neandertal stellt den Beginn der Forschung zur Evolution des Menschen dar. 120.000 bis 10.000 Jahre – Homo floresiensis: Der als "Hobbit" bekannt gewordene, nur einen Meter große indonesische Urmensch wird im Jahr 2004 auf der Insel Flores gefunden. Es gilt als umstritten, ob er eine eigene Art ist oder ein kleinwüchsiger Homo sapiens. 30.000 Jahre – Denisova hominins: In einer Höhle in Sibirien finden Archäologen 2008 versteinerte Fingerknochen und einen Backenzahn, dessen Erbgut weder zu dem der Neandertaler noch zu dem der Homo sapiens passt. Forscher nennen diesen neu entdeckten Frühmenschen Denisovan – nach seinem Fundort, der Denissowa-Höhle. 350.000 Jahre bis heute – Homo sapiens: Die bislang ältesten Überreste des modernen Menschen fanden sich in der eingestürzten Höhle bei Jebel Irhoud in Marokko. Im Juni 2017 wurden sie im Magazin Nature von einem Team vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig präsentiert. Sie lösten die bis dahin ältesten, knapp 200.000 Jahre alten Funde aus Äthiopien als älteste Nachweise vom Homo sapiens ab. Sie hatte ein internationales Forscherteam 1997 beschrieben. Gemeinsam erhärten die analysierten Schädel- und Kieferknochen die Vermutung, dass die modernen Menschen im afrikanischen Raum entstanden sind und sich von dort in die ganze Welt ausgebreitet haben. Zugleich zeigt das Alter der Funde, dass der Homo sapiens gleichzeitig mit primitiveren Frühmenschenformen auf der Erde lebte.

Über Analysen der Sedimente, aus denen die Fossilien geborgen worden waren, datierten die Forscher den Unterkiefer auf ein Alter von 7,175 Millionen Jahren, den Zahn auf 7,24 Millionen Jahre. Die Funde seien damit älter als der bisher älteste aus Afrika bekannte Vormensch Sahelanthropus. Daraus folgern die Wissenschaftler, dass die Abspaltung der Entwicklungslinien von Vormenschen und Schimpansen womöglich früher und nicht in Afrika, sondern im östlichen Mittelmeerraum stattfand.

Ich erwarte viel Widerspruch Madelaine Böhme, Paläontologin

Die "East Side Story", wonach der Vormensch in Ostafrika entstanden ist, werde nun durch die europäische "North Side Story" in Frage gestellt, sagte Böhme am Montag in Tübingen. "Ich erwarte heftige Reaktionen, ich erwarte viel Widerspruch", sagte sie. Ihre These will sie weiter untermauern und kündigt Analysen zur Ernährung von "El Graeco" an. Außerdem wolle sie weitere Hinweise auf die Entstehung des Vormenschen außerhalb Afrikas im Iran, Irak und möglicherweise im Libanon suchen.

"Die Aufspaltung der Hominiden-Vorfahren des Menschen und der Menschenaffen ist schlecht dokumentiert", sagt Jean-Jacques Hublin, ein Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und nicht an der Studie beteiligt. "Es ist nicht das erste Mal, dass ein Vorkommen des ersteren im reichen Fossilienbericht Südeuropas vorgeschlagen wird."