Die Sonne über den USA ging aus, doch Nordkorea war ausnahmsweise mal nicht schuld. Auch wenn uns dieser Tweet das weismachen wollte, gepostet von dem nicht ganz so offiziellen Account der Democratic Peoples Republic of Korea:

Marshal Kim Jong-Un to blot out sun over skies of United States on August 21, 2017, in awesome display of DPRK space power. — DPRK News Service (@DPRK_News) 15. August 2017

Die große amerikanische Finsternis – Astronomen haben sie tatsächlich so getauft – machten Erde, Mond und Sonne ganz allein unter sich aus. Innerhalb von 100 Minuten war am Montag eine komplett verdunkelte Sonne über 14 US-Bundesstaaten zu sehen. Um 10.16 Uhr Ortszeit (19.16 Uhr deutscher Zeit) begann in Lincoln Beach, Oregon, die totale Sonnenfinsternis. Sie zog sich einmal quer über Nordamerika, von Nordwesten bis in den Südosten der Vereinigten Staaten nach South Carolina.

Von Europa aus war so gut wie nichts davon zu sehen. Trotzdem: Eine totale Sonnenfinsternis ist ein Weltereignis. Warum kommt es überhaupt dazu? Wie häufig ist das – und was hat das mit Albert Einstein und seiner Allgemeinen Relativitätstheorie zu tun? Das erfahren Sie in unserer Kartengeschichte:

Zeit Online Karten © Reuters/Haakon Mosvold Larsen/NTB Montag ging die Sonne aus Leider nur über den USA. Aber egal. So was hat schon die Welt verändert. Fragen Sie mal Einstein. Die totale Sonnenfinsternis – kurz erklärt So beginnt es 21.08.2017 – 🕙 10.16 Uhr, Ortszeit – 📍Lincoln Beach, Oregon, USA: Der Tag wird fast zur Nacht, Vögel verstummen, Tiere verstecken sich.

21.08.2017, USA ☀️↔️🌑➡️❄️ Draußen wird es kaum, aber spürbar kühler, der Wind frischt etwas auf.

© Aziz Acharki/unsplash.com Zwei Minuten Dunkelheit Am helllichten Tag! Die Sonne ist schwarz, neben ihr könnten sich gar Sterne blicken lassen.











































Experten schätzten, dass die Finsternis von mehr Menschen live und an Bildschirmen verfolgt wurde als jedes andere Ereignis in der Geschichte. Allein zwölf Millionen Amerikaner leben in dem rund 100 Kilometer breiten Streifen, in dem die Sonne komplett vom Mond verdeckt gewesen war. Diesen Kernschatten hätten weitere 200 Millionen US-Bürger innerhalb einer Tagesreise erreichen können. Und schließlich waren noch einmal etwa sieben Millionen Sofi-Touristen erwartet worden. Deshalb fürchteten die Behörden auch einen historischen Verkehrskollaps mit Staus und langen Wartezeiten auf den Highways.

Überall im Kernschatten-Land gab es Festivals und Veranstaltungen. Fast ganz Nordamerika war aus dem Häuschen.



1/14 In der Nähe von Madras, im US-Bundesstaat Oregon, testen Schaulustige ihre Brillen. Noch ist vom Mond nichts zu sehen. © Rob Kerr/AFP/Getty Images 2/14 Im Süden des Bundesstaats Illinois dauert die Finsternis am längsten: etwa 2:40 Minuten. Um das mitzuerleben, sind schon am Abend vorher Hunderte Touristen angereist. Einige von ihnen zelten in der Turnhalle der Southern Illinois University in Carbondale. Eine Nacht Indoorcamping kostet hier 40 Dollar pro Person. © Scott Olson/Getty Images 3/14 Ein ganzes Festival für ein Zwei-Minuten-Ereignis: Bei dem Oregon Eclipse Festival posieren Sonnenfinsternis-Fans in einer Kunstinstallation. Der Künstler Orion Fredericks hatte sie für das Burning Man Festival 2011 angefertigt – sein Stahl-Portal passt aber auch gut zur Sonnenfinsternis. © Robyn Beck/AFP/Getty Images 4/14 Cheerleader schauen im Saluki Stadion auf dem Campus der Southern Illinois University durch Sonnenfinsternisbrillen, die zuvor auf dem Campus verteilt wurden. © Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch/AP/dpa 5/14 Autos stehen gelassen: Menschen haben sich zu einem Parkplatz begeben, an dem die totale Sonnenfinsternis zu sehen ist. Ein Besucher schaut in Casper, im Staat Wyoming, gen Himmel. © Justin Sullivan/Getty Images 6/14 Ein Fotograf will die Sonnenfinsternis mit dem Nachbau einer historischen Fotokamera festhalten. Das Bild der Sonne wird dabei auf eine Glasplatte projiziert. © Brian Snyder/Reuters 7/14 Nur mit Schutzbrille kann man direkt in die Sonne blicken. © Mike Blake/Reuters 8/14 Diese Frau beobachtet die Sonnenfinsternis im Smithsonian's Air and Space Museum in Washington, D.C. © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images 9/14 Zwölf Millionen Menschen leben in der Zone, in der die totale Finsternis zu sehen ist. 200 Millionen weitere eine Tagesreise entfernt. © Mike Blake/Reuters 10/14 Und so sieht die Sofi aus: Hier hat sich der Mond beinahe vollständig vor die Sonne geschoben. © Don Ryan/AP/dpa 11/14 Hier verdeckt er die Sonne vollständig. Das Bild wurde bei Redmond in Oregon aufgenommen. © Ted S. Warren/AP/dpa 12/14 Protuberanzen nennt man diese roten Erscheinungen. Es handelt sich um leuchtende Gasmassen, die aus der Sonne austreten. © Stan Honda/AFP/Getty Images 13/14 In Depoe Bay, Oregon, ist die Kontur der Sonne kaum zu sehen. Nur eine feine Sichel ist übrig. © Mike Blake/Reuters 14/14 Für die Beobachter war die Sonnenfinsternis ein besonderes Ereignis – da darf auch das Lieblingskuschelemoji nicht fehlen. © Justin Sullivan/Getty Images

Über Europa und Deutschland war praktisch nichts zu sehen. Im äußersten Nordwesten der Bundesrepublik dürfte die Sonne höchstens ganz leicht angefressen ausgesehen haben. Nur minimal besser dürfte es in Portugal und am Rande Großbritanniens gewesen sein.



Mehr zu Astronomie und Raumfahrt lesen Sie auf dieser Seite.