Es ist wieder so weit – die Sterne fallen vom Himmel! Na gut, genau genommen sind es keine Sterne und auch keine Stückchen davon, die seit Anfang November ein Feuerwerk aus Sternschnuppen erzeugen. Es sind maximal faustgroße Brocken, die der Komet Temple-Tuttle im Vorbeiflug an der Erde verloren hat. Weil die Erde gerade dessen Schrottspur durchkreuzt, verglühen einige davon dieser Tage als Meteore in der Erdatmosphäre. Wie sie ganz genau entstehen? Das erklärt unsere Kartengeschichte (oben).



Alle drei Minuten eine Schnuppe

Von der Erde aus gesehen kommen die vielen Sternschnuppen aus Richtung des Sternbilds Löwe (Latein: leo), weshalb sie Leoniden heißen. In der Nacht zu Samstag erreicht das Spektakel seinen Höhepunkt, mit bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde. Das wäre alle drei Minuten eine. Nur gehen die natürlich nicht im Gleichtakt nieder, sondern zufällig verteilt. Und es werden auch ein paar sehr helle dabei sein.



Ob sie gut zu sehen sein werden, hängt vor allem vom Wetter ab. Bisher rechnet der Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst (hier das aktuelle Wetter) für die Mitte und den Norden Deutschlands damit, dass es zwischendurch aufklaren wird. Dann hätten Himmelsbeobachter gute Chancen, denn in diesem Jahr stört auch kein Mondlicht die Sicht. Wer die Leoniden sehen will, sollte in Richtung Süden/Südosten schauen. Die beste Zeit zur Beobachtung: die Morgenstunden vor Sonnenaufgang.



Dreck sammelt sich an – auch im Universum

Gut 33 Jahre braucht der Komet Temple-Tuttle auf seiner Umlaufbahn, bis er die Sonne einmal umrundet hat. Immer wenn er ihr am nächsten kommt – das war zuletzt 1998 der Fall –, wird der Himmelskörper aus Eis und Gestein heiß und verliert jede Menge Staub und Brocken. Eine imposante Schmutzspur zeichnet deshalb seinen Weg.



Dieser Kometendreck hält sich nicht nur im Universum, er sammelt sich sogar über Jahrhunderte an. Wenn die Erde jedes Jahr im November jene Bahn kreuzt, auf der Temple-Tuttle schon mehrmals vorbeigezogen ist, muss sie nicht nur durch die schmutzige Spur vom letzten Mal – auch Staub und Brocken von den vorherigen Kometenvorbeiflügen fliegen noch herum. Aus Sicht von Wissenschaftlern sind die Leoniden in diesem Jahr zwar nichts Besonderes. Sehenswert sind sie trotzdem.



Ein erstes Highlight gab es bereits am Dienstag, als ein gigantischer Feuerball über Hessen auftauchte. Astronomen sind sich ziemlich sicher: Das mysteriöse Glühen war kein Ufo, sondern eine sehr frühe und ziemlich große Leonide.