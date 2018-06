Wenn ein Tier das Attribut "unterschätzt" verdient, dann wohl der Axolotl (Ambystoma mexicanum). Er fristet sein Dasein als Dauerlarve. Während seine nahen Verwandten, die wie er als Quappe zur Welt kommen, nach pubertärer Metamorphose wie eine vollwertige Amphibie aussehen, hört die Entwicklung des Riesenbabys unter den Lurchen mittendrin auf. Er behält die Kiemenbüschel am Kopf, die sonst nur Larven tragen. Auch seine Quappengestalt verändert sich kaum, außer dass ihm mit der Zeit Arme, Beine und ein flacher Schwanz wachsen. Weil sich bei ihm auch keine Lungen ausbilden, muss er sein Leben lang im Wasser bleiben.

Genau dieses halbgare Stadium ist es allerdings, das dem Axolotl einen Überlebensvorteil verschafft: Wann immer er ein Körperteil verliert, wächst binnen weniger Wochen ein perfekter Ersatz mit Knochen, Muskeln und Nerven nach. Auch durchtrenntes Rückenmark und verletztes Netzhautgewebe kann er wiederherstellen. Ein Muss für die kannibalisch veranlagte Art. Und genau wegen dieser Fähigkeit zur Regeneration von Gliedmaßen ist der Axolotl ein Schlüssel bei der Erforschung nachwachsender Gliedmaßen, Muskeln und Nerven. Denn auch Mediziner wüssten zu gerne, wie man solches Gewebe für Menschen nachzüchten könnte. Der Schlüssel dazu liegt im Genom des Axolotls – und das haben Wissenschaftler jetzt entziffert.



Welche Gene lassen Beine nachwachsen?

Wie das Erbgut des mexikanischen Schwanzlurchs genau aussieht, beschreibt das internationale Forscherteam – darunter Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden und vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien – in der neusten Ausgabe des Magazins Nature (Nowoshilow et al., 2018).



Mit 32 Milliarden Basenpaaren sei dessen Erbinformation mehr als zehnmal so groß wie das menschliche Genom. Eine Gruppe um Elly Tanaka, die am Institut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien eine der größten Axolotl-Kolonien betreut, fand dabei mehrere Gene, die nur beim Axolotl und anderen Amphibienarten vorkommen und in regenerierendem Gewebe aktiv sind. "Wir haben jetzt die genetische Karte in der Hand, mit der wir untersuchen können, wie komplizierte Strukturen – zum Beispiel Beine – nachwachsen", sagte ihr Kollege Sergej Nowoshilow. Wegen seiner Superkräfte ist der Axolotl schon seit rund 150 Jahren Gegenstand der Forschung.



DNA, Genom und Proteom Was ist DNA? DNA ist die aus dem Englischen stammende Abkürzung von Desoxyribonukleinsäure. Im Deutschen spricht man daher auch etwas veraltet von DNS. Im Normalzustand kommt sie als Doppelhelix in jeder Zelle des Menschen vor. Auf diesem Strang ist das komplette Erbgut des Menschen als Code aus Basenpaaren gespeichert, dem Genom.

Es besteht aus vier Hauptbausteinen den Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin – symbolisiert durch die Buchstaben A, T, G und C. Deren Reienfolge ergeben einen einzigartigen Code, ganz ähnlich wie die Striche maschinenlesbarer Etiketten im Supermarkt. Damit die Informationen der DNA auch umgesetzt werden, muss sie abgelesen werden. Bei diesem Vorgang entstehen Ribonukleinsäuren (RNA), darunter bestimmte Boten-RNA (mRNA), die den Bau von Proteinen regulieren. Proteine wiederum steuern nicht nur die Biochemie des Körpers. Organe, Knochen, Muskeln, Haut und Gewebe des Menschen formen sich, weil Proteine in ihren Zellen das Sagen haben. Genom und Proteom Die komplette Erbinformation ist das Genom, es besteht beim Menschen aus rund drei Milliarden Bausteinen. Knapp 1,5 Prozent des Genoms sind Gene, die Bauanleitungen für Proteine enthalten. Sie bilden das Exom, in dem fast alle krankheitsverursachenden Mutationen zu finden sind. Das Proteom umfasst die Gesamtheit aller Eiweiße im Körper. Sie sind die Grundmasse des Lebens und bestimmen Struktur und Biochemie im Körper. Sie sind auch Angriffspunkt von Medikamenten. Ihre Funktionsweise und Vielfalt ist komplex. Entzifferung 1990 startet das Humangenomprojekt (HGP). Mehr als 1.000 Forscher aus 40 Ländern arbeiten zusammen, um das Erbgut des Menschen vollständig zu entschlüsseln. Sie wollen die Abfolge der Basen eines menschlichen DNA-Moleküls aufklären. Acht Jahre später gründet der amerikanische Biochemiker Craig Venter das Unternehmen Celera. Seine privat finanzierte Forschung wird zum direkten Konkurrenten des staatlich geförderten Humangenomprojekts. Ein Rennen um die Veröffentlichung beginnt. 2001 publizieren die HGP-Forscher die erste (nicht vollständige) Karte des menschlichen Erbgutes im Fachmagazin Nature. Einen Tag später veröffentlicht Venter die (ebenfalls lückenhaften) Ergebnisse aus seinem eigenen Projekt in Science. Zwei Jahre später gilt das menschliche Genom auch offiziell als komplett entschlüsselt: Den Ergebnissen des Humangenomprojekts zufolge enthält es rund 30.000 bis 40.000 Gene. Mittlerweile gehen Wissenschaftler aber von rund 20.000 Genen aus. 2014 veröffentlichten zwei Forschergruppen die ersten Entwürfe des Proteoms des Menschen. Die Eiweiß-Kataloge sollen helfen, Krankheiten zu erforschen und dienen Wissenschaftlern als Grundlagenressource.

Der Axolotl wird bis zu 25 Zentimeter groß und existiert seit rund 350 Millionen Jahren. Er wird bis zu 25 Jahre alt. Von ihm leben in Labors mittlerweile wohl mehr Exemplare als in freier Natur. Es gilt als wahrscheinlich, dass sein Kannibalismus ein wesentlicher Grund für die extreme Regenerationsfähigkeit ist.

Bisher war das Axolotl-Genom aufgrund seiner Größe nie komplett entziffert worden. Dank der neuen PacBio-Technologie zur Bestimmung längerer Stücke des Genoms sei das nun möglich, schreiben die Wiener Forscher aus dem Team. Auffallend sei, dass das wichtige und weit verbreitete Entwicklungsgen PAX3 beim Axolotl vollständig fehle. Dessen Funktion übernehme ein verwandtes Gen namens PAX7. Beide Gene spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Muskeln und Nerven.