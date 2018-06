Kapstadt - Hoffen auf Regen Wegen der Dürre wird Wasser in Kapstadt nur noch kontrolliert ausgegeben. Ende April droht »Day Zero«, der Tag, an dem kein Wasser mehr fließt. © Foto: Rodger Bosch / Getty Images

Fünf Liter für Essen und Trinken, 15 Liter für die Wäsche – allein dafür nutzt ein Mensch in Deutschland im Schnitt bereits die Hälfte der Wassermenge, die ein Bewohner Kapstadts derzeit am Tag verbrauchen darf. Sich waschen, Geschirr spülen, putzen oder der Gang zum Klo sind da also nicht mit eingerechnet. In Südafrika ist es seit Wochen so trocken, dass Unternehmen und Bewohner ihren Wasserverbrauch nun drastisch reduzieren müssen.

Im Dezember mussten sich die mehr als 3,5 Millionen Kapstädter bereits auf rund 20.000 Liter Wasser pro Haushalt beschränken. Geht man davon aus, dass in einem Haushalt meist zwischen sieben und acht Personen leben, ergibt das etwa 87 Liter pro Tag und Person. Die Stauseen, die Kapstadt mit Wasser versorgen, sind nur noch bis zu einem Drittel gefüllt. Im Januar wurde die monatliche Wasserration noch einmal fast halbiert. Jede Person darf insgesamt höchstens 87 Liter Wasser* verbrauchen – zu Hause sind es also noch weniger als zuvor. Was genau bedeutet das?