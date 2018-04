Über vier Jahre hinweg hat der ZEIT-Korrespondent Thomas Fischermann immer wieder die Tenharim besucht, ein Indianervolk, das an einem Seitenarm des Amazonas lebt. Er sprach mit den Stammesältesten, ging mit ihnen auf die Jagd und zog mit einem jungen Krieger durch den Urwald, der mit Tieren kommuniziert. In dieser Folge des ZEIT-Wissen-Podcasts Woher weißt Du das? überbringt Fischermann eine Botschaft der Indianer an den Rest der Welt.



