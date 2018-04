Der Physiknobelpreisträger Peter Grünberg ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren, wie das Forschungszentrum Jülich mitteilte. Grünberg erhielt den Nobelpreis 2007 gemeinsam mit dem Franzosen Albert Fert für die Entdeckung des Riesenmagnetowiderstands (GMR). Mithilfe des GMR ließ sich die Speicherkapazität von Computerfestplatten stark erhöhen.

Grünberg und Fert entdeckten 1988 praktisch gleichzeitig und unabhängig voneinander den Riesenmagnetowiderstand. Dieser Effekt tritt auf, wenn zwei Eisenschichten durch eine hauchdünne nichtmagnetische Schicht getrennt werden, die dann magnetisiert wird. Auf dieser Grundlage konnten sensible Leseköpfe für Computerfestplatten entwickelt und die Speicherkapazität der Laufwerke in den Gigabytebereich gesteigert werden. Grünberg gilt damit als Gründervater der sogenannten Spintronik.



Das Forschungszentrum Jülich, wo Grünberg mehr als 45 Jahre lang arbeitete, würdigte ihn als "herausragenden Wissenschaftler, der auf dem Gebiet der Festkörperforschung weltweit Maßstäbe gesetzt hat". Ohne Grünberg und seine Entdeckung des Riesenmagnetowiderstands seien die modernen Computer und Smartphones so nicht denkbar. "Peter Grünberg war nicht nur ein exzellenter Forscher, er war vor allem auch ein allseits geschätzter und beliebter Kollege", schreibt das Forschungszentrum in seiner Mitteilung.



Er hatte gehofft, den Preis zu bekommen

Als Träger der ersten Helmholtz-Professur in Jülich war Grünberg bis zu seinem Tod an dem Forschungszentrum aktiv. Seine Laufbahn in Jülich begann er Anfang der siebziger Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Festkörperforschung. 2007 erhielt er nach seiner Emeritierung die Nachricht, dass er den Nobelpreis bekommt: "Ich war total überwältigt, hatte aber insgeheim gehofft, den Preis einmal zu bekommen", sagte er.



Bereits 1989 wurde Grünberg mit dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten und 2006 mit dem Erfinderpreis der Europäischen Kommission ausgezeichnet. 2008 ernannte ihn die Stadt Jülich zum Ehrenbürger.