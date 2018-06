Für lange Zeit war es Perry Rhodan, der uns Erdlinge im Weltall vertrat. Er ist der Kommandant des US-Raumschiffs Stardust, das im Jahr 1971 auf dem Mond notlandet, wo seine Besatzung Kontakt mit den menschenähnlichen Arkoniden aufnimmt. Nur ist Rhodan eben nur ein fiktiver Held, der Star einer Science-Fiction-Reihe.

Heute liegt ein anderer Astronaut in allen Kiosken aus, und der heißt Alexander Gerst. Im Gegensatz zu Rhodan ist Gerst aus Fleisch und Blut. Aber dürfen wir uns den Hinweis erlauben, dass die beiden im Deutschen einen Beinamen teilen? Nicht nur Perry Rhodan hieß "Unser Mann im All". Gerst wird seit Jahren auch so genannt.

Dass der Geophysiker am 6. Juni – wenn alles klappt – zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen wird, wäre an sich keine Sensation. Schließlich leben und arbeiten seit 18 Jahren dauerhaft Menschen im Erdorbit. Etwa alle drei Monate fliegt eine Crew ins All und eine andere zurück. Auch die Versorgungsflüge sind Alltag. Astro-Alex, wie Gerst analog zu seinem Twitter-Handle heißt, ist auch weder der erste deutsche Astronaut noch der erste Deutsche auf der Raumstation – es ist nicht einmal sein erster Flug ins Weltall, zu dem er antritt. Und doch wird er in Deutschland gerade gefeiert wie kein anderer Astronaut vor ihm. Was wir im Fernsehen sehen, im Radio hören, wovon wir in Zeitungen oder online lesen, ist die Entwicklung eines Geophysikers zur deutschen Identifikationsfigur.

"Und, hat man da oben Heimweh?"

Das hat natürlich damit zu tun, dass er es einem sehr leicht macht, ihn zu mögen. Vor dem Hintergrund, wie nett @Astro_Alex fast täglich twittert, wie geduldig er in Interviews auch die merkwürdigsten Fragen nach der Existenz von Außerirdischen oder nach seinen Heimwehgefühlen im All frei von jedem Dünkel beantwortet, wird schnell vergessen, dass dieser Mann nicht wegen seines Lächelns, sondern unter anderem aufgrund seiner Qualifikationen als Wissenschaftler und nach extrem hartem Training für die Mission ausgewählt wurde. In den meisten Berichten geht es aber weniger um die neuen Erkenntnisse, etwa im Kampf gegen Krebs oder Osteoporose, die sein Team im Weltall erlangen soll (hier mal ein ausführlicher Artikel über die Forschung der Mission, die Gerst leiten wird).

Stattdessen wird seit Monaten landauf, landab anderes vermeldet: Etwa, wie gern er Spätzle isst. Man weiß, welche Musik er vor dem Start auf der Abschussrampe in Baikonur hören wird. Und es entging weder der Waltroper Zeitung noch dem Deutschlandradio, dass der aus dem hohenlohischen Künzelsau stammende Gerst im Mai seinen 42. Geburtstag feierte.

Space-Spätzle und ein Maus-Maskottchen

Statt ihn nach dem wissenschaftlichen Ziel seiner Mission zu fragen – über das Gerst nach eigener Aussage gerne viel lieber und öfter reden würde –, wollen die meisten Reporter von ihm lieber wissen, wie und wann er nach Hause telefonieren und wie er sich auf der Raumstation fit halten wird.

Und so gibt Gerst seit Monaten Interviews, etwa über die deutsche Einheit, oder lässt sich bei der Verkostung extramatschiger Maultaschen filmen. Er ist bei n-tv, bei Jan Böhmermann und im Kinderfernsehen. Sein Twitter-Account machte ihn schon 2014 zum Internetpromi. Damals, als er schon einmal ein paar Monate auf der ISS zubrachte, schickte er über seinen Account Fotos, die einen selbstverständlich aus den Schuhen hoben: So ein Blick aus dem Fenster auf die Erde ist ja doch was anderes als ein Sonnenaufgang im Harz.



Er spielte während der WM in Brasilien Fußball in der Schwerelosigkeit. Für Kinder hielt er das deutsche Wappentier in die Kamera, die orangefarbene Maus des WDR. Diesmal ist auch das ZDF-Mainzelmännchen Conni an Bord. Und Gerst wird sogar ein Experiment auf der ISS durchführen, das ein kleiner Zuschauer der Maus-Sendung als Idee eingeschickt hat: Eine mit Luft angetriebene Mini-Rakete soll in der Schwerelosigkeit gestartet werden.

Alexander Gerst Alexander Gerst wurde am 3. Mai 1976 geboren und wuchs in der Stadt Künzelsau in Baden-Württemberg auf. Während seiner Schulzeit arbeitete er als Feuerwehrmann und Rettungsschwimmer. Nach dem Abi ging er auf Weltreise, danach studierte er Geophysik, erforschte Vulkane in Neuseeland und zeltete in der Antarktis. 2008 bewarb er sich für einen Job als Astronaut. Er war einer von rund 8.400 Bewerbern – und wurde ausgewählt. Im Mai 2014 ging es für Alexander Gerst zum ersten Mal zur Raumstation ISS. Heute ist er 41 Jahre alt und hofft, in ein paar Jahren mit der Mission "Orion" zum Mond fliegen zu können.



Dass Gerst diese Dinge locker lächelnd mitmacht, ist ein Glücksfall für die Wissenschaft. Denn so macht er dem Nachwuchs eine neue Welt zugänglich, erklärt spielerisch komplexe Physik und rückt schon vor Kinderaugen die Verhältnisse unseres Sonnensystems ins Verhältnis: Wir Menschen, Winzlinge auf einem faszinierenden und einzigartigen blauen Planeten. Und der so schützenswert ist – auch, weil wir nur einen davon haben.

Wir sind Chef vom Weltraum

Der zweite Teil jeder Heldengeschichte braucht jedoch stets eine Entwicklung, und so ist es besonders wichtig an Gersts neuerlichem ISS-Aufenthalt, dass er mittlerweile auch hierarchisch aufgestiegen ist. Er wird diesmal "der erste deutsche Kommandant" auf der ISS sein. Wir sind nicht mehr einfach nur Weltraum, wie 2014. Diesmal sind wir Chef von Weltraum! Wie zur Bekräftigung hat die Bild-Zeitung Gerst ein Stück Berliner Mauer mitgegeben. Es ist natürlich komplett albern, einen Stein da hochzufliegen, weil man ihn anschließend nur wieder mit runterschleppen muss. Aber hey: Wenn schon keine deutsche Flagge auf dem Mond weht, wird unser Mann ja wohl wenigstens die olle Mauer ins All fliegen dürfen.

Unser Mann im All: Schon bei seinem ersten Aufenthalt auf der ISS wurde Gerst so genannt. Das ZDF nutzt die Formulierung, die ARD tat es, 3sat ebenfalls, genau wie die Bild, die Bild der Frau, die Rheinische Post und Geo, und auf den Seiten von Spektrum der Wissenschaft und der Universität Erlangen findet man den Titel auch. Gersts deutscher Vorgänger Thomas Reiter war das hier und da auch schon, aber Gerst könnte sich "Unser Mann im All" im Grunde als Künstlernamen in den Pass eintragen lassen, so oft wird er gebraucht. Wichtig ist dabei vor allem das Possessivpronomen: Gerst ist nicht nur ein Mann im All – er ist "unserer": ein Deutscher. Mit ihm sind wir alle da oben, selbst wenn wir in unseren heimischen Mondlandschaften aus Wildlederkissen lümmeln. Genauso wie "wir" 2005 Papst wurden, es "uns" mit Stolz erfüllte, als Lena Meyer-Landrut beim European Song Contest 2010 "für Deutschland" das am wenigsten ungenießbare Lied des Abends sang oder "wir" 2014 Fußballweltmeister wurden.



Nun schwappt der Eventpatriotismus halt vorübergehend ins All. Ob das gefährlich oder langweilig ist, mögen andere erörtern. Es ist zumindest leichter zu ertragen, wenn jemand wie Gerst zur Identifikationsfigur der Nation mutiert, der sich in seinem Twitter-Account selbst als "Europäer mit deutscher Staatsangehörigkeit" bezeichnet, als wenn deutsche Trottel, die leider nicht ins All geschossen werden, bei einem Spiel des DFB-Teams "Sieg Heil" brüllen.

Jedenfalls ist Gerst selbst mittlerweile einer, für den Public-Viewing-Events veranstaltet werden. Als er vor vier Jahren abhob, stand in Köln eine Großbildleinwand, und Peter Schilling sang live sein Lied vom völlig losgelösten Major Tom. Dass auch jetzt wieder viele Artikel über den Geophysiker unter "Vermischtes" in den Zeitungen stehen anstatt auf den Wissenschaftsseiten, ist dann eben auch kein Versehen. Wo Perry Rhodan uns mit Science-Fiction versorgte, ist die Gerst-Story Science-Nonfiction: Es ist die Home-Story aus der Raumstation. Und die soll vor allem Spaß machen.

Die Europäische Weltraumorganisation Esa schickt Gerst allerdings nicht auf 400 Kilometer Höhe, damit er mit der Maus gen Erde winken kann. Es geht um Klimaschutz, Gesundheit, Energie, Industrie, Technologie. Um was genau? Wer etwas über die Wissenschaft der Mission Horizons lesen will, muss schon etwas länger durchs Internet gondelt – oder direkt auf den Seiten der Esa oder der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft DLR nachlesen.



Dabei gäbe es einiges, worüber man reden und schreiben könnte – und zwar von wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Bedeutung. Die ISS ist ja eine der doch etwas teureren Forschungsstationen der Menschheitsgeschichte. Mehr als 100 Milliarden US-Dollar soll sie alle Partner zusammen bislang gekostet haben. Gerst selbst sagt, die geplanten ISS-Experimente seien "auf der Erde für kein Geld der Welt durchzuführen". Sind andere derselben Ansicht? Wie dringend braucht die Welt so eine Forschung? Sind Steuergelder dort richtig eingesetzt? Wie sehr geht es den Staaten, die als Geldgeber mit im Raumschiff sitzen, um politische Interessen?



Gefeiert für das Falsche

Hinter der Begeisterung für Mäuse und Maultaschen verblassen diese Themen derzeit ziemlich. Offenbar fliegt häufig einfach raus, was nicht unterhaltsam ist. Das Forschungsgedöns zum Beispiel. Besonders problematisch wird es dort, wo Sender oder Verlage selbst am Hype und Astro-Alex verdienen. Denn wie soll distanzierte Berichterstattung möglich sein, wenn etwa das ZDF gleichzeitig Astro-Mainzelmännchen mit dem Logo von Gersts Horizons-Mission auf der Brust im hauseigenen Fanshop (4,95 Euro) anbietet?



Für Europas Stellung in der Raumfahrt ist Alexander Gerst zweifellos ein Glücksfall. Einen wie ihn können sich die PR-Abteilungen nur wünschen. Ganz sicher wird "unser Mann im All" unzählige Kinder für Forschung und Technik begeistern, was freilich nicht das Schlechteste ist. Er wird mit Selfies aus dem Weltraum Likes einsammeln. Und Menschen werden im Internet nachschauen, wann die ISS mal wieder am Himmel über ihnen zu sehen ist. Mit etwas Glück ist dann gerade Halbzeit bei der Fußball-WM – und dann werden sie ihm winken, unserem Star.



Nicht, dass Gerst als Experte und Wissenschaftler nicht glaubwürdig sei. Oder, dass er es nicht verdient hätte, für sein herausragendes Können als einer der wenigen Menschen der Erde ausgewählt worden zu sein, die ins Weltall fliegen, um – stellvertretend für alle Menschen – neue Welten zu erkunden. All das ist unbestritten.



Aber dass die Berichterstatter sich als verlängerte Arme der Raumfahrt-Pressearbeit instrumentalisieren lassen, ungeprüft aussenden, was Ihnen Nasa, Esa und DLR aufbereiten und Gersts Interpretation der Horizons-Mission von vielen so behandelt wird, als sei sie die einzig mögliche – dann ist das schon ein Problem. Denn natürlich kann Gerst öffentlich kaum etwas gegen seine eigenen Arbeitgeber sagen.



Wenn "unser Mann" also am Mittwoch abhebt, werden "wir" ihn wohl vor allem bejubeln. Vorausgesetzt alles geht gut. Begeistert werden wir mit ihm in die unendlichen Weiten des Weltalls blicken. Nur leider mit ziemlich verengtem Blick.