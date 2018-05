"Unsere Partei hat den Atomwissenschaftlern ein Glückwunschtelegramm für den erfolgreichen Atomtest übermittelt" – so feierte das nordkoreanische Staatsfernsehen am 8. September 2017 den jüngsten Nukleartest des Landes und bestätigte damit, was Seismografen schon fünf Tage zuvor vermuten ließen: Nordkorea hatte zum sechsten Mal eine Nuklearwaffe getestet. Diese Bombe sei die bisher stärkste gewesen, hieß es damals.

Jetzt hat eine Gruppe Wissenschaftler rund um den Geografen Wang Teng noch einmal analysiert, ob das stimmt. Dafür werteten sie Daten von Satelliten, Seismografen und Radaren aus. Ihre Ergebnisse wurden im Magazin Science veröffentlicht (Wang et al., 2018). Die Explosion habe die Kraft von schätzungsweise 120 bis 300 Kilotonnen des Sprengstoffs TNT gehabt und wurde in etwa 450 Metern Tiefe gezündet, schreiben sie. "Das entspricht ungefähr dem Zehnfachen der Hiroshimabombe, die eine Sprengkraft von etwa 15 Kilotonnen hatte", sagt Wang. Er ist Hauptautor der Studie und Wissenschaftler am Earth Observatory of Singapore.

Stattgefunden hatte der Test, wie auch alle anderen Atomwaffentests Nordkoreas, im Inneren des Berges Mantapsan in der Nähe des Testgeländes Punggye-ri. Es ist das einzige Nuklearwaffen-Testgelände, von dem Außenstehende wissen. Seit dem ersten Test im Jahr 2006 wuchsen die Prototypen in ihrer Sprengkraft, was Wang zufolge auch die neue Studie bestätigte: "Unsere Analyse zeigt, dass dies definitiv der größte nukleare Test war, den Nordkorea bisher durchgeführt hat. Den weltweit größten Nukleartest haben allerdings die USA durchgeführt. Ebenfalls unterirdisch, im Jahr 1971."

Das Atomwaffen-Testgelände in Nordkorea Am 3. September erfassten Seismografen zwei aufeinander folgende Beben am Berg Mantapsan in der Nähe des Punggye-ri-Testgeländes.

Mit dieser Studie haben die Forschenden das Verfahren, unterirdische Atomwaffentests zu analysieren, nach eigenen Angaben verbessert. "Frühere Studien basierten meist allein auf der Analyse von seismischen Wellen. In dieser Studie beziehen wir zum ersten Mal dreidimensionale Radaraufnahmen von Verschiebungen auf der Oberfläche mit ein", sagt Wang.

Unterstützung bekamen sie dafür von Experten des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam. Gemeinsam werteten sie die hochauflösenden 3-D-Radaraufnahmen aus, die ein deutscher Erdbeobachtungssatellit, genannt TerraSAR-X, aus dem Erdorbit erzeugte. So konnten sie erstmals kleinste Unterschiede auf der Erdoberfläche vor und nach der Explosion beobachten.

Denn die Explosion erschütterte nicht nur den Berg, sie verformte ihn auch: Teile der Erdoberfläche am Berg verschoben sich horizontal um bis zu dreieinhalb Meter. An einer anderen Stelle senkte sich die Erde um etwa einen halben Meter ab. Das könnte auch erklären, warum Seismographen am Tag des Nukleartests gleich zwei aufeinanderfolgende Erschütterungen registrierten. Das erste Beben mit einer Stärke von 6,3 entstand durch die Explosion. Das zweite, das ungefähr 700 Meter südlich vom ersten registriert wurde, könnte daher stammen, dass das Tunnelsystem unter dem Berg in dem Augenblick teilweise einstürzte.



Die Wissenschaft soll helfen, die Gefahr einzuschätzen

Seit einigen Jahren bemühen sich Geologen, Seismologinnen und Atmosphärenforscher genau zu dokumentieren, wie sich Nordkoreas Atomprogramm weiterentwickelt. Schon nach zwei vergangenen Tests im Jahr 2016 schätzten Wissenschaftlerinnen und Forscher, wie groß die getesteten Bomben gewesen waren (Seismological Research Letters: Cesca et al., 2017). Damals hatten seismische Ereignisse mit einer Stärke zwischen 4,7 und 5,3 gezeigt, dass die Kraft hinter den getesteten Sprengköpfen seit Beginn der nordkoreanischen Atomtests deutlich zugenommen hatte.

Auch konnten Atomphysiker mit ihren Analysen Behauptungen des Machthabers Kim Jong Un widerlegen: Nach einem Test im Januar vor zwei Jahren hatte er nämlich verkündet, eine Wasserstoffbombe erfolgreich getestet zu haben. Im Magazin Nature erklärten die Forscher jedoch, dass die Explosion dafür zu klein gewesen sei (Butler & Gibney, 2016). Es handelte sich wahrscheinlich eher um eine Atombombe.