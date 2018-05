Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat eine neue Mars-Mission gestartet. Das Landemodul InSight brach am Samstagmorgen (Ortszeit) an Bord einer Atlas-V-Rakete vom kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg auf. Der Flug zum Roten Planeten soll mehr als sechs Monate dauern. An der mit Kosten von einer Milliarde Dollar (835 Millionen Euro) verbundenen Mission sind auch Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Staaten beteiligt.

Nach seiner Ankunft auf dem Mars in 485 Millionen Kilometern Entfernung soll das Landemodul unter anderem geologische Erkundungen vornehmen. Besonders wichtig ist die Messung der Temperatur, also des Wärmeflusses. Dafür hat die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein Gerät entwickelt, das bis zu fünf Meter unter die Oberfläche des Planeten vordringen kann. Außerdem sollen Marsbeben vermessen werden.



Wenn alles verläuft wie geplant, landet der dreibeinige InSight am 26. November mithilfe eines Fallschirms und der Zündung von Triebwerken in einer flachen Region in Äquatornähe. Dort soll es keine großen, potenziell gefährlichen Steine geben.

Anschließend sollen die wissenschaftlichen Instrumente mit einem mechanischen Greifarm auf der Marsoberfläche platziert werden. Nasa-Chefwissenschaftler Jim Green sagte, die Forscher könnten sich so eine Vorstellung von der Größe des Kerns, der Hülle und der Kruste machen und diese Daten mit denen der Erde vergleichen. "Das ist von grundlegender Wichtigkeit, um den Ursprung unseres Solarsystems zu verstehen und wie es so wurde, wie es heute ist", sagte Green. Die Nasa-Forscher versprechen sich von der Mission nicht nur neue Erkenntnisse über den Mars, sondern auch über die Entstehung der Erde.

Anders als beispielsweise der Rover Curiosity kann InSight nicht rollen, sondern bleibt stationär an einem Ort und soll mit wissenschaftlichen Instrumenten die Vitalfunktionen des Planeten vermessen. Die kleine Rammsonde der DLR soll sich automatisch fünf Meter tief in den Marsboden hämmern und in unterschiedlichen Tiefen die Temperatur und die Wärmeleitfähigkeit messen. "Die InSight-Mission erfüllt einen lang gehegten Wunsch der Planetenforscher: ein geophysikalisches Observatorium auf einem erdähnlichen Planeten", teilte Tilman Spohn von der DLR mit. "Der Mars ist als Ziel ideal: Er ist gut zu erreichen und ein ideales Vergleichsobjekt zur Erde."

Es war das erste Mal, dass eine interplanetare Mission von der US-Westküste startete. Zahlreiche Zuschauer beobachteten den Start nördlich von Los Angeles. Ursprünglich hätte InSight schon vor zwei Jahren abheben sollen; Probleme mit dem von Frankreich gelieferten Seismometer verzögerten das Projekt. Die Nasa brachte zuletzt 2012 eine Raumsonde auf den Mars, den Rover Curiosity.