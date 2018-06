Ein bisschen in der Schwerelosigkeit abhängen, viel twittern, den Ausblick auf die Erde genießen: Wer sich dieser Tage mit Alexander Gerst befasst, könnte den Eindruck bekommen, der deutsche Astronaut stünde vor ein paar entspannten Monaten im All. Doch wenn Gerst am 6. Juni zum zweiten Mal in seiner Karriere zur Internationalen Raumstation ISS aufbricht, wartet auf ihn ein straffes Programm. Jeder der 187 Tage ist durchgetaktet – vom Aufstehen bis zum Schlafengehen ist jede Minute der Horizon-Mission verplant. Frei ist nur der Sonntag. Denn die Zeit auf der Internationalen Raumstation ist kostbar.

Als Kommandant wird Gerst auf der ISS Hausmeister sein und Mechaniker, Zimmermädchen und Koch, Lehrer und Kommandant. Und nicht zuletzt Laborant. "Man kann vieles hier auf der Erde erforschen", sagt Gerst. "Bei manchen Dingen kommen wir aber für kein Geld der Welt weiter, insbesondere wenn es um grundlegende Zusammenhänge geht." Auf der ISS hingegen womöglich schon, weil die irdische Anziehungskraft etwa 400 Kilometer über dem Erdboden praktisch aufgehoben ist; physikalische, chemische und biologische Prozesse können ohne störende Schwerkraft beobachtet werden. Auch der menschliche Körper verändert sich in der Schwerelosigkeit. Gersts Arbeitgeberin, die Europäische Raumfahrtagentur Esa, rühmt den mehr als 100 Milliarden Euro teuren orbitalen Außenposten der Menschheit daher als "einzigartige Plattform für die Wissenschaft und für Entdeckungen".

Das schlägt sich im Stundenplan nieder. Rund 300 Experimente sind während Gersts sechsmonatiger Mission für die insgesamt sechsköpfige Crew vorgesehen. 65 davon kommen aus Europa, wiederum 41 davon stammen aus Deutschland. Ein Problem: Da sich Europa nur mit 8,3 Prozent an den Ausgaben für den westlichen, nicht-russischen Teil der Station beteiligt, stehen für die von dort stammenden Experimente bloß rund 80 Stunden zur Verfügung. Eine weitere Erschwernis: Die Zeit reicht, um Geräte zu installieren und zum Ein- oder Ausschalten. Tagelang selbst an einem spannenden Experiment zu forschen, ist allerdings nicht möglich, wie beispielsweise das Projekt Flumias zeigt.

Etwa 90 Prozent aller Versuche sind automatisiert

Flumias ist eines der deutschen Experimente, das während der Mission in Betrieb gehen soll. Dessen Ziel: Feinste Zellstrukturen sowie Stoffwechselprozesse in Echtzeit sichtbar machen, um Veränderungen von Zellen in der Schwerelosigkeit direkt nachvollziehen zu können. In der Apparatur, kaum größer als ein Schuhkarton, fällt dafür Laserlicht durch mehrere hundert Linsen auf lebende, zuvor angefärbte Immunzellen. Doch Gerst und seine Crew werden diese nicht etwa beobachten, ihre Veränderungen notieren und auswerten: Das Experiment läuft automatisch ab, wie etwa 90 Prozent aller Versuche auf der Raumstation.

Alexander Gerst Alexander Gerst wurde am 3. Mai 1976 geboren und wuchs in der Stadt Künzelsau in Baden-Württemberg auf. Während seiner Schulzeit arbeitete er als Feuerwehrmann und Rettungsschwimmer. Nach dem Abi ging er auf Weltreise, danach studierte er Geophysik, erforschte Vulkane in Neuseeland und zeltete in der Antarktis. 2008 bewarb er sich für einen Job als Astronaut. Er war einer von rund 8.400 Bewerbern – und wurde ausgewählt. Im Mai 2014 ging es für Alexander Gerst zum ersten Mal zur Raumstation ISS. Heute ist er 41 Jahre alt und hofft, in ein paar Jahren mit der Mission "Orion" zum Mond fliegen zu können.



Die Astronauten müssen lediglich von Zeit zu Zeit Schalter umlegen, Proben ersetzen oder nachschauen, wenn Fehlfunktionen auftreten. Alles andere wird vom Boden aus gesteuert – meist direkt aus den Laboren jener Forschungseinrichtungen, die sich die Versuche ausgedacht haben. Das gilt für Flumias ebenso wie für Experimente zur Erforschung von Granulaten, Kristallwachstum oder Metallen, die Gerst an den Start bringen soll.

Zweieinhalb Stunden Sport am Tag und PR-Termine, Kochen und Putzen, Instandhaltung und unvorhersehbare Reparaturen bis hin zum Außeneinsatz im freien Weltall schränken die Forschungszeit der Crew zusätzlich ein. Unabkömmlich sind die Astronautinnen und Astronauten nur, wenn es um sie selbst geht: um die medizinischen und psychischen Folgen der Schwerelosigkeit. Dann ist voller Körpereinsatz gefragt. Alexander Gerst wird während seiner Mission zum Beispiel regelmäßig mit einem Messgerät von der Größe eines Elektrorasierers den Zustand seiner Muskeln überprüfen: Sind sie angespannt, verkrampft, verhärtet? Wie wirken sich die täglichen Sporteinheiten aus? Und was lässt sich daraus für irdische Reha-Programme lernen? "Solche Experimente, bei denen wir als Versuchskaninchen dazu beitragen, dass Krankheiten auf der Erde besser verstanden werden, machen mir sehr viel Spaß", sagte Gerst einst auf einer Pressekonferenz.