Im Gale-Krater auf dem Mars waren die Bedingungen vor drei Milliarden Jahren ausgesprochen lebensfreundlich. Das zeigen Messungen des Rovers Curiosity, der seit August 2012 auf dem Roten Planeten unterwegs ist (Science: Eigenbrode et al., 2018). Demnach enthält das Gestein aus dieser Zeit eine Vielzahl organischer Stoffe. Und der Methan-Gehalt der dünnen Marsatmosphäre zeigt starke jahreszeitliche Schwankungen.



"Organische Materie kann als Energiequelle für einen Kohlenstoff-Metabolismus dienen und so den Kohlenstoff-Kreislauf in einem mikrobiellen System unterstützen", schreiben Jennifer Eigenbrode vom Goddard Space Flight Center der Nasa und ihre Kollegen. Schon allein aus diesem Grund stand die Suche nach organischen Stoffen – also chemische Verbindungen, die auf Kohlenstoff basieren – stets im Zentrum der Marsforschung.

Viele organische Verbindungen entstehen bereits durch chemische Prozesse im All und gelangen durch Staub und Meteoriten auf Planetenoberflächen. Deshalb war es für die Forscher überraschend, das bislang – etwa mit den Viking-Sonden – kein Nachweis organischer Stoffe auf der Marsoberfläche gelang. Offenbar zersetzen sich solche Stoffe dort insbesondere durch die starke ultraviolette Strahlung.

Es gab einst flüssiges Wasser

Eigenbrode und ihre Kollegen haben nun Bohrproben aus zwei Regionen im Gale-Krater mit dem SAM-Labor an Bord von Curiosity analysiert – und zahlreiche wichtige Kohlenstoff-Verbindungen nachgewiesen. Die Forscher vermuten, dass es sich dabei um Fragmente größerer komplexer Moleküle handelt. Die organischen Stoffe befanden sich in drei Milliarden Jahre altem Tonstein. Frühere Messungen hatten bereits gezeigt, dass die Region im Gale-Krater vor 3,5 Milliarden Jahren lebensfreundlich war: Es gab damals flüssiges Wasser auf der Oberfläche und die Umweltbedingungen ähnelten jenen auf der jungen Erde. Auch auf dem Mars könnte damals also Leben entstanden sein.

Fremdes Leben – was wäre das? Was ist Astrobiologie? Die Forscher schauen sich an, an welchen extremen Orten auf der Erde Organismen überleben können – an den Polkappen, in Wüsten, unter dem Meeresgrund – und vergleichen diese Lebensräume mit den Bedingungen auf anderen Planeten. Mit Teleskopen, von Sonden aus oder auf Planeten ausgesetzten Rovern untersuchen Forscher Planetenregionen. Auf dem Mars etwa fährt Curiosity umher – darf aber nicht bohren, weil er vielleicht verunreinigt ist mit Mikroben von der Erde. Was meint "außerirdisches Leben"? Astrobiologen reden von drei Dingen: erstens Leben generell. Das kann alles mögliche sein, Mikroorganismen etwa. Sie könnten unter der Oberfläche des Mars oder jener der Eismonde in unserem Sonnensystem existieren. Zweitens: komplexes Leben, das Pflanzen und Tieren auf der Erde ähnelt. Im Sonnensystem gibt es das wohl nicht noch einmal, da ist sich die Forscher-Community sicher. Weiter entfernt aber haben Astronomen schon viele Orte entdeckt, auf denen solche Wesen existieren könnten. Die dritte Stufe ist intelligentes Leben: Es ist komplex, denkt über sich selbst nach und kann kommunizieren. Wie könnten Aliens aussehen? “Wir müssen gedanklich offen bleiben”, sagt der Astrobiologe Dirk Schulze-Makuch, der auch Science-Fiction-Romane schreibt. Unsere Vorstellung von außerirdischem Leben sei zu limitiert. Wir haben auf der Erde zwar eine große Biodiversität, aber alle Lebewesen basieren auf demselben chemischen Code, der DNA. “Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege zu einer intelligenten Zivilisation." Viele Wesen in Science-Fiction-Filmen sind an Kreaturen der Tiefsee angelehnt. Für einen seiner Romane (Voids of Eternity: Alien Encounter, 2009) hat Schulze-Makuch versucht, losgelöster zu denken: Seine Aliens sind mikrobenartige Organismen auf dem Titan, die groß sind wie Steine und sich sehr langsam bewegen, weil es dort sehr kalt ist. Möglich wäre auch eine reine Maschinen-Intelligenz.

Eine zweite Forschungsgruppe hat Messungen der Zusammensetzung der Marsatmosphäre über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgewertet (Science: Webster et al., 2018). Frühere Messungen hatten bereits vereinzelt Methan in der Marsatmosphäre aufgespürt – wobei der Ursprung dieses Gases unklar ist. Auf der Erde stammt der größte Teil des Methans aus biologischen Prozessen, deshalb gilt das Gas als Biosignatur. Aber auch nichtbiologische chemische Prozesse können Methan produzieren. Die Messungen von Webster und seinem Team zeigen jetzt nicht nur einen permanenten Anteil von etwa 0,4 Teilen pro Milliarde (ppb) Methan in der Marsatmosphäre, sondern zusätzlich eine starke jahreszeitliche Schwankung. Sein Maximum erreicht der Methan-Anteil gegen Ende des Sommers auf der nördlichen Hemisphäre des roten Planeten mit etwa 0,65 ppb.

Die Forscher vermuten, dass das Methan in Form von Methanhydrat im kalten Untergrund gespeichert ist und durch die jahreszeitliche Erwärmung teilweise freigesetzt wird. Damit ist allerdings die Frage nach dem Ursprung des Methans nicht beantwortet: Es könnte auch durch biologische Prozesse in der lebensfreundlichen Epoche vor drei bis vier Milliarden Jahren entstanden sein.

"Die Frage, ob auf dem Mars Leben entstanden ist, erscheint jetzt erst recht opportun", schreibt die Planetenforscherin Inge Loes ten Kate in einem begleitenden Kommentar (Science, 2018). "Jetzt, da wir wissen, dass es damals organische Stoffe auf der Oberfläche gab."