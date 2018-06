Ibuprofen und ASS dürfen Frauen nur in den ersten zwei Dritteln der Schwangerschaft nehmen. Paracetamol gilt bislang als harmlos. In Beobachtungsstudien gab es Hinweise, dass Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft Paracetamol genommen hatten, häufiger an Asthma, ADHS oder Hodenhochstand erkranken – doch die Ergebnisse sind umstritten. Das Internetportal embryotox.de stuft Paracetamol im Moment weiterhin als unbedenklich ein.