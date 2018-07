Jupiter ist nicht nur der Königsplanet, sondern auch der König der Monde: Ein internationales Astronomenteam unter der Leitung von Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science in Washington meldet die Entdeckung von zehn weiteren Begleitern des größten Planeten unseres Sonnensystems. Damit umkreisen Jupiter insgesamt 79 Monde unterschiedlichster Größe auf höchst unterschiedlichen Bahnen. Die Entdeckungen wurden am Dienstag – wie in solchen Fällen üblich – online in einem IAU Circular der Internationalen Astronomischen Union bekannt gegeben.

Es handelt sich um einen Zufallsfund: Sheppard und seine Kollegen waren eigentlich auf der Pirsch nach anderer Beute. Mit einem Großteleskop, dem vier Meter großen Blanco-Spiegel des Inter-American Observatory auf dem Cerro Tololo in Chile, waren die Forscher auf der Suche nach einem weiteren großen Planeten weit draußen in unserem Sonnensystem. "Jupiter befand sich rein zufällig in der Nähe der Himmelsregionen, in denen wir nach diesem weit entfernten Himmelskörper gesucht haben", sagt Sheppard. "Deshalb konnten wir einfach nebenbei Ausschau nach bislang unbekannten Monden von Jupiter halten."

Mit Erfolg. Insgesamt gingen dem Team zwölf neue Monde ins Netz. Vor einer Bekanntgabe mussten die Forscher allerdings sicher sein, dass es sich tatsächlich um Monde handelt, nicht um zufällige Objekte im Hintergrund und vorbeifliegende Asteroiden. Die Umlaufbahnen von zwei der Himmelskörper ließen sich recht schnell bestimmen, ihre Entdeckungen wurden bereits 2016 und 2017 gemeldet. Doch bei den anderen zehn Objekten dauerte es länger – erst nach über einem Jahr weiterer Beobachtungen waren die Umlaufbahnen genau genug bestimmt, um eine gesicherte Entdeckung der Monde zu melden.

"Ein Frontalzusammenstoß würde das Objekt zerstören"

Bei allen neuen Begleitern handelt es sich um kleine Himmelskörper mit Durchmessern von nur einem bis drei Kilometern. Neun der neuen Monde lassen sich drei Gruppen von Begleitern zuordnen, die den Jupiter weit außen retrograd – also entgegen der Rotationsrichtung des Planeten – mit Umlaufzeiten von etwa zwei Jahren umkreisen. Die Astronomen vermuten, dass diese Trabanten bei Zusammenstößen aus drei größeren Objekten entstanden sind. Zwei der Monde kreisen in normaler Umlaufrichtung mit Umlaufzeiten von etwa einem Jahr auf sehr ähnlichen Bahnen – auch hier vermuten die Forscher, dass es sich um Fragmente eines ursprünglich größeren Objekts handelt.

Sonnensystem Was ist ein Planet? Vom Wortsinn her ist ein Planet ein umherrschwirrender Himmelskörper. Um nach der Definition der Internationalen Astronomievereinigung (IAU) als Planet zu gelten, muss dieser drei Kriterien erfüllen: 1) Er bewegt sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne. 2) Seine Masse ist groß genug, um ihn im hydrostatischen Gleichgewicht zu halten. Sprich: Er ist annähernd kugelförmig. 3) Er ist das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn, was bedeutet, dass er mit der Zeit durch sein Gravitationsfeld alles andere aus dem Weg geräumt hat.

Das Sonnensystem "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unsere (Uranus) neun (Neptun) Planeten (Pluto)" – so lautet ein Merkspruch für die Planeten unseres Sonnensystems. Die Eselsbrücke listet sie in der richtigen Reihenfolge, bei dem sonnennächsten Merkur angefangen, auf. Aber Achtung: Seit 2006 gilt Pluto offiziell nur noch als Zwergplanet, weil er das dritte Planetenkriterium nicht erfüllt. Eine umstrittene Entscheidung, über die in Fachkreisen weiter diskutiert wird. Dafür gibt es mitunter einen neuen Kandidaten: Planet X, auch Planet 9 genannt, der sich außerhalb des Neptun verbirgt. Bewiesen ist seine Existenz allerdings noch nicht. Bis auf Weiteres gilt jetzt frür unser Sonnensystem der Merkspruch: "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unseren (Uranus) Nachthimmel (Neptun)" Wie die Planeten in unserem Sonnensystem entstanden sind, glaubten Astronomen gut verstanden zu haben. Doch inzwischen sind Hunderte ferne Sternsysteme und damit Tausende Exoplaneten bekannt, die das bisherige Modell in Frage stellen.

Den zwölften der neu entdeckten Monde hat das Team vorläufig auf den Namen Valetudo getauft, die Urenkelin Jupiters und Göttin der Hygiene und Gesundheit in der römischen Mythologie. Valetudo bewegt sich auf einer ganz ungewöhnlichen Bahn: Sie ist stärker gegen die normale Bahnebene der anderen Monde geneigt und kreuzt die Orbits der retrograd kreisenden Monde. "Das ist eine instabile Situation", sagt Sheppard, "ein Frontalzusammenstoß würde das Objekt zerstören." Möglicherweise ist dieser seltsame Mond das letzte Bruchstück eines größeren Begleiters, der bei Kollisionen mit anderen Monden zur Entstehung der retrograd umlaufenden Mondgruppen geführt hat.