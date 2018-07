Wo hört die Natur auf, wo fängt Menschenwerk an? Der Europäische Gerichtshof hat hierzu gerade eine fundamentale Entscheidung getroffen: Pflanzen, die mit modernen biologischen Methoden im Labor entstanden sind, zählen zu gentechnisch veränderten Pflanzen (Aktenzeichen C528/16). Folglich müssen sie den strengen EU-Richtlinien für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) standhalten.

Die Frage, ob Crispr im juristischen Sinne Gentechnik ist oder nicht, ist also vorerst geklärt. Weiter offen hingegen ist die nicht weniger grundlegende Frage, wem das Schlüsselpatent auf Crispr gehört. Die Anwärter – kurz Team Kalifornien und Team Massachusetts genannt – kämpfen seit Jahren erbittert vor Gerichten in den USA und in Europa darum, das entscheidende Patent zugesprochen zu bekommen. Schließlich geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern um Milliarden, die sich künftig mit der Methode verdienen lassen.

Mit Crispr-Cas9, kurz Crispr, ist es möglich, Erbgutabschnitte gezielt zu entfernen und auszutauschen (siehe Video unten). Das Riesenmolekül Cas9 dient dabei als Schere und transportiert die neuen DNA-Schnipsel. Zugespitzt formuliert lässt sich daher sagen: Mit Crispr kann sich der Mensch die Welt von morgen selbst schaffen.

Zwar ist Crispr ein natürlicher Prozess, der sich nach den geltenden Gesetzen weder in der EU noch in den USA patentieren lässt. Doch um aus dem ursprünglichen Mechanismus das heute vorliegende Gentechnik-Universalwerkzeug zu machen, waren mehrere zusätzliche Erfindungen nötig. Und die sind patentierbar.

Wer hat die entscheidende Entwicklung gemacht?

Die Geschichte des Streits beginnt mit einer Veröffentlichung von Emmanuelle Charpentier. Im Jahr 2011 stellt sie erste bahnbrechende Forschungsergebnisse dazu vor, wie Crispr/Cas9 grundlegend funktioniert (Nature: Deltcheva et al., 2011). Ein Jahr später zeigt Charpentier, damals an der Universität Wien, zusammen mit Jennifer Doudna und ihrem Team aus dem kalifornischen Berkeley, wie sich Crispr nutzen lässt, um die isolierte DNA eines Bakteriums zu zerschneiden (Science: Jinek et al., 2012). Wieder ein Jahr später tritt Team Massachusetts das erste Mal in Erscheinung. Die Arbeitsgruppe um Feng Zhang vom Broad Institute of Cambridge stellt vor, wie sich die Methode auch bei Pflanzen, Tieren und Menschen anwenden lässt, höheren Lebewesen also, auch Eukaryoten genannt (Science: Cong et al., 2013). Wer also hat die entscheidende Entdeckung gemacht?

Üblicherweise erreichen gemeinnützige Forschungsinstitute bei solchen Unstimmigkeiten eine Einigung darüber, wer welches patentgeschützte Verfahren zu welchem Preis verwenden darf. Im Crispr-Fall aber wollen weder das Team Kalifornien noch das Team Massachusetts nachgeben, wie der Rückblick zeigt: