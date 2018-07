Lesen Sie mehr über die Themen aus dieser Podcastfolge im ZEIT WISSEN Magazin 3/18. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Manche Menschen bringen wenig Gewicht auf die Waage, bewegen sich aber wie Elefanten. Andere sind schwer und behäbig, wieseln aber leichtfüßig durch die Welt. Welche Einflüsse unser Gangmuster prägen, erklären Expertinnen und Experten im ZEIT-WISSEN-Podcast Woher weißt Du das?

Sie können diese Folge direkt oben auf der Seite anhören.



Weitere Themen: In der Schweiz verwandelt eine Materialforscherin gewöhnliches Holz in einen Wunderstoff, der mal antibakteriell und mal magnetisch sein kann und sogar als Waschbecken taugt. Und: Wer bestimmten Produkten mehr Wertschätzung entgegenbringt als anderen, könnte auf den "Ikea-Effekt" hereingefallen sein, zeigen Experimente von Psychologen. Was steckt dahinter?