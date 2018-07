Das Nervengift greift in die Reizweiterleitung im Nervensystem ein. Es hemmt, genau wie Sarin und VX, das Enzym Acetylcholinesterase (AChE), das normalerweise den Botenstoff Acetylcholin abbaut. Wird dieser nicht mehr abgebaut, verbleibt eine große Menge Acetylcholin im synaptischen Spalt oder an der Kontaktstelle von Nerven und Muskeln. Muskeln und Nervenzellen geraten in Dauererregung. Die Folge sind Muskelzuckungen, Krämpfe und Lähmungen, die durch Ersticken oder Herzversagen zum Tod führen.

Bislang existieren kaum Erfahrungen mit Nowitschok-Vergiftungen. Wie gut das Gegengift Atropin hilft, das bei ähnlichen Nervengiften eingesetzt wird, ist noch unklar. Die beiden Briten, die mit dem Nervengift in Berührung kamen, schweben weiterhin in Lebensgefahr und werden aktuell in dem Krankenhaus im südenglischen Salisbury behandelt, in das auch Sergej Skripal und seine Tochter Julija eingeliefert wurden. Diese wurden mittlerweile aus der Klinik entlassen.