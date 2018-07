Klar, wir alle denken viel – wenn nicht sogar am meisten – über uns selber nach. Entsprechend glauben wir, im Laufe unseres Lebens immer genauer zu wissen, wie wir ticken, was wir fühlen, was für Menschen wir sind. Und natürlich auch, wie wir auf andere wirken. Nur weiß die Forschung, dass es mit dem Wissen über sich selbst so eine Sache ist. Zehn wichtige Erkenntnisse zur Selbsterkenntnis hat "Gehirn&Geist"-Autor und Psychologe Steve Ayan hier zusammengestellt.



1. Ihr Blick auf sich selbst ist verzerrt

Ihr Ich liegt vor Ihnen wie ein offenes Buch. Sie müssen nur hinsehen, um darin zu lesen. Was Sie als Person ausmacht, was Sie mögen und was nicht, was Sie gut können, was Sie hoffen oder fürchten, offenbart sich Ihnen ganz unmittelbar. So verbreitet diese Vorstellung ist – sie ist höchstwahrscheinlich falsch! Denn laut Psychologen haben wir keinen privilegierten Zugang zum eigenen Ich. Wenn wir uns selbst betrachten, stochern wir vielmehr genauso im Nebel wie bei einem Fremden.

Die Persönlichkeitsforscherin Emily Pronin von der Princeton University bezeichnet das als Introspektionsillusion (Advances in Experimental Social Psychology: Pronin, 2009, pdf). Unsere subjektive Innenschau ist verzerrt, doch davon bemerken wir nichts. Die Folge: Unser Selbstbild hat mit unserem realen Handeln oft erstaunlich wenig zu tun. So können wir zum Beispiel bei Eiseskälte an einem Obdachlosen vorübergehen und zugleich überzeugt sein, wir seien mitfühlend und großzügig.

Laut Pronin hat das einen simplen Grund. Weil wir nicht knauserig, hochmütig oder rechthaberisch sein wollen, gehen wir davon aus, dass wir es auch nicht sind. Zur Untermauerung ihrer These verweist die Forscherin etwa auf das schlechte Zeitmanagement vieler Menschen. Beim Bürokollegen oder der -kollegin erkennen wir mühelos, wie das Sichverzetteln in Details den Berg der unerledigten Aufgaben anwachsen lässt. Anders bei uns selbst: Weil wir uns vornehmen, unseren Job gut zu machen, kommen wir nicht auf die Idee, fehlende Effektivität sei das Problem. Denn das hieße, sich die Fähigkeit abzusprechen, das eigene Tun unter Kontrolle zu haben.

Dieser Artikel erschien zuerst in "Gehirn&Geist" 4/2018. © Gehirn&Geist

In verschiedenen Experimenten stellte Pronin ihre These auf den Prüfstand. Die Forscherin ließ Versuchsteilnehmer unter anderem einen Bewerbungstest absolvieren. Anschließend wurde ihnen mitgeteilt, sie seien durchgefallen, und man bat sie, Schwachstellen des Verfahrens zu benennen. Obwohl das Urteil der Probandinnen und Probanden also erklärtermaßen einseitig ausfiel – sie hatten mit dem Test nicht nur eine Rechnung offen, sondern sollten ihn ja auch noch kritisieren –, gaben die meisten an, sie seien neutral an die Sache herangegangen. Ähnlich bei Kunstwerken: Obwohl die Teilnehmer auftragsgemäß erklärten, warum ein vorgegebenes Gemälde "ästhetisch dürftig" sei, fanden sie ihr eigenes Urteil ausgewogen. Laut Pronin blenden wir selbst unsere offenkundige Voreingenommenheit gern aus.

Ist das Wort Introspektion (von lateinisch: introspicere für "hineinsehen") bloß eine hübsche Metapher? Blicken wir gar nicht wirklich in uns hinein, sondern zeichnen stattdessen ein schmeichelhaftes Bild von uns selbst, das mit typischen Fehlern behaftet ist? Die Psychologie der Selbsterkenntnis liefert dafür eine Fülle von Belegen. Wir meinen zwar, wir würden uns direkt und unverstellt betrachten – doch das liegt nur daran, dass die beteiligten Prozesse unbewusst ablaufen (Personality and Social Psychology Bulletin: Hansen et al., 2014).



2. Sie wissen oft nicht, was Sie umtreibt

Wie gut kennen Menschen sich selbst? Will man das beantworten, stößt man auf ein Problem: Um das Selbstbild einer Person zu beurteilen, müsste man erst einmal wissen, wie sie wirklich ist. Forscher behelfen sich hierbei mit unterschiedlichen Methoden. Sie vergleichen etwa die Selbsteinschätzungen von Probanden damit, wie sich die Betreffenden verhalten, ob in Labortests oder im Alltag. Sie bitten andere Menschen wie Verwandte oder Freunde, denjenigen zu beurteilen. Und sie erkunden mit speziellen Verfahren die unbewussten Neigungen, die einem selbst verschlossen bleiben.

Um dieses "implizite Selbst" zu vermessen, bestimmt man, grob gesagt, wie eng ich-relevante Wörter mental mit bestimmten Konzepten verknüpft sind. Probanden sollen zum Beispiel möglichst schnell eine von zwei Tasten drücken, wenn auf einem Bildschirm ein Wort erscheint, das eine Charaktereigenschaft wie Geselligkeit beschreibt ("gesprächig", "ausgelassen" et cetera). Die gleiche Taste soll gedrückt werden, wenn ein selbstbezügliches Wort wie "mein" oder "ich" auftaucht. Dagegen gilt es die andere Taste zu betätigen, wenn von einem introvertierten Zug ("still", "zurückgezogen") oder von anderen die Rede ist ("du"). Natürlich werden dabei die Wörter und Tastenkombinationen in einer Vielzahl von Durchgängen immer wieder getauscht. Erfolgt die Reaktion im Schnitt allerdings schneller, wenn "ich" auf "extrovertiert" trifft, so ist diese Eigenschaft wohl besonders stark im Selbstbild präsent.

Dieses Vorgehen, auch als Impliziter Assoziationstest (IAT) bekannt, wurde Ende der Neunzigerjahre von Anthony Greenwald und seinen Kollegen an der University of Washington in Seattle entwickelt, um verdeckte Einstellungen zu ermitteln. Inzwischen gibt es davon viele Varianten, die unter anderem Ängstlichkeit, Impulsivität oder eben Geselligkeit ins Visier nehmen. Das Kalkül: Blitzschnelle Reaktionen erlauben kein Nachdenken. So lassen sich die unbewussten Anteile der Persönlichkeit zutage fördern.