Fledermäuse, die in der Gardine vorm Fenster hängen – eine bemerkenswerte Überraschung an einem Samstagmorgen. So geschehen in Berlin, wo ein Mann vor Kurzem gleich mehr als 30 Exemplare in seiner Wohnung fand, wie Petra Gatz berichtet. Sie betreut die Fledermaushotline des Naturschutzbunds Nabu und bekommt dieser Tage zahlreiche Anrufe von Leuten, die ungebetenen Besuch von den kleinen Tieren mit den spitzen Zähnen und großen Ohren bekommen haben. Denn im Spätsommer, zwischen Mitte August und Mitte September, verirren sich die Fledertiere besonders oft in Wohnungen.

Meistens handelt es sich um unerfahrene Jungtiere, die gerade flügge geworden sind. Sie verlassen das Sommerquartier, in dem ihre Mütter sie aufgezogen haben, und suchen nach neuen Zwischenquartieren und Verstecken für den Winterschlaf. Ein gekipptes Fenster sieht für eine junge Fledermaus auf Erkundungstour schnell aus wie eine Gebäudespalte; ideal, um sich darin zu verkriechen. Im Zimmer angekommen, bemerken sie den Irrtum, finden dann aber oft nicht mehr hinaus.

"Das Fenster sollte man in dem Fall ganz aufmachen", rät Sebastian Kolberg, Referent für Fledermausschutz beim Nabu. Die Zimmertür wiederum sollte geschlossen sein, damit die Fledermäuse nicht noch in andere Zimmer fliegen, und das Licht ausgeschaltet, damit sie vom Sehen mit den Augen auf die Echoortung umschalten. So ist es wahrscheinlicher, dass die Tiere das Fenster finden. Außerdem gelte es, in Vasen, Taschen und anderen nach oben geöffneten Behältern nachzusehen, sagt Kolberg. Dort fallen Fledermäuse nämlich öfters hinein und schaffen es alleine nicht mehr heraus.



Mit dem Kehrblech in eine Schachtel verfrachten

Was tun? Fledermäuse tun Menschen nichts; die wollen nur schlafen, den ganzen Tag über. Wer trotzdem nicht mit den Untermietern ausharren will oder ein verletztes Tier in seiner Wohnung findet, kann es vorsichtig mit der Hand oder einem Kehrblech in eine Pappschachtel verfrachten und nach draußen bringen. Bestenfalls erst in der Abenddämmerung oder bei Nacht, weil die nachtaktiven Säuger dann auf Insektenjagd gehen. Dabei ist zu beachten: Wer eine Fledermaus anfasst, sollte dicke Handschuhe tragen oder die Hände in ein Handtuch wickeln, weil die Tiere Krankheiten wie Tollwut übertragen können (siehe Infobox).



Fledermäuse in Deutschland Ansteckende Krankheiten Fledermäuse können wie alle Wildtiere Krankheiten übertragen und sollten deshalb nur mit Schutz angefasst werden. Die in Deutschland lebenden Arten saugen aber weder Blut noch sind sie aggressiv oder verbreiten etwa Seuchen wie Ebola. Gefährlich kann allerdings der Kontakt zu mit Fledermaustollwut infizierten Tieren werden. Anders als zum Beispiel bei Füchsen konnte diese bisher nicht mit Schluckimpfungen in Ködern ausgerottet werden. Seit 2008 gilt Deutschland als tollwutfrei. In Fledermäusen werden dennoch immer noch regelmäßig drei verschiedene Tollwutviren festgestellt: das Europäische Fledermaus-Tollwutvirus Typ 1 und 2 (EBLV-1 und EBLV-2) und das Bokeloh-Fledermaus-Tollwutvirus (BBLV) (Zoonoses and Public Health: Schatz et al., 2011). Laut Robert Koch-Institut gab es den letzten durch einen Fledermausbiss verursachten Todesfall in Europa im Jahr 2002 in Schottland. Laut der WHO wurden in den vergangenen zehn Jahren 123 Fälle von Tollwut bei Tieren in Deutschland festgestellt, davon 120 bei Fledermäusen. Tollwut wird über den Speichel der Tiere übertragen, wenn dieser in Verletzungen gelangt. Solange ein Mensch nicht gebissen oder anderweitig verletzt wird, besteht also keine Gefahr. Das Friedrich-Loeffler-Institut empfiehlt: Nach einem Biss oder einer Kratzwunde die Stelle gründlich mit Wasser und Seife reinigen und unverzüglich einen Arzt oder eine Tollwutberatungsstelle kontaktieren. Die Inkubationszeit kann bis zu mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, weshalb auch eine Impfung nach einigen Tagen noch wirken kann. Wen kontaktieren Wer eine verletzte Fledermaus findet, kann örtliche, oft privat geführte Wildtierauffangstationen und Vereine kontaktieren, die die Tiere wieder aufpäppeln. Oft gibt es entsprechende Facebook-Gruppen in den Städten. Organisationen wie der Nabu oder Veterinäre können ebenfalls helfen. Der Nabu hat eine bundesweite Fledermaus-Hotline mit Experten, die Tipps geben: Tel. 030 284984 5000. Der Landesfachausschuss Fledermausschutz NRW hat außerdem lokale Ansprechpartner für die verschiedenen Bundesländer zusammengestellt. Fledermäuse in Deutschland Offiziell sind 25 verschiedene Fledermausarten in Deutschland heimisch, davon ist eine jedoch hierzulande mittlerweile ausgestorben: Die Langflügelfledermaus fliegt nur noch ab und zu aus Frankreich herüber. Einige der in Deutschland heimischen Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht, alle stellt das Bundesnaturschutzgesetz unter besonderen Schutz. Das heißt, dass man sie nicht töten, fangen oder verletzen und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht zerstören darf. Seit vielen Jahrzehnten leben Fledermäuse in Deutschland auch in Städten. Manche bewohnen lieber Höhlen respektive Dachböden von hohen Häusern oder Kirchtürmen, andere sind Spaltenbewohner und leben in Bäumen beziehungsweise in Hauswänden. Gründe für den Rückgang der Populationen können die Land- und Forstwirtschaft sein, aber auch Windräder töten viele der Tiere beim Durchflug. Der Sommer 2018 allerdings war ein guter Sommer für die Fledermäuse in deutschen Städten. Wegen der warmen Temperaturen gibt es viele Insekten, und so dürften derzeit viele gut genährte Jungtiere ihre ersten Flugversuche unternehmen.

In Menschenhände beißen Fledermäuse allerdings nur unter Bedrängnis. "Wenn sie über einem flattern oder am Haus sitzen, muss man keine Angst haben", sagt der Zoologe Gerald Kerth, der die Tiere an der Universität Greifswald erforscht. So mancher erschreckt dennoch. Zum Beispiel, wenn ein vermeintlicher Mini-Dracula direkt auf einen zuhält. Es wirkt, als würde die Fledermaus angreifen, dabei versucht sie nur, mittels ihrer Rufe im Ultraschallbereich festzustellen, was vor ihr steht.

Für Betroffene sind derlei Begegnungen geradezu surreal. Was bloß mit so viel Natur im Zuhause anfangen? So wie Waschbären oder Ratten, die in Städten von den Abfällen der Menschen leben, bleiben Fledermäuse meistens unbemerkt. Dabei leben sie schon lange als Kulturfolger Wand an Wand mit uns, auch in Großstädten. Berlin, das relativ viele Grünflächen hat, die Insekten anziehen, ist beispielsweise eine Fledermaushochburg.