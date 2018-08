In Deutschland führten die Nationalsozialisten die Zeitumstellung 1940 erneut ein. In der jungen Bundesrepublik wollte man entsprechend lange nichts von ihr wissen. Auch nicht, als die ersten Nachbarländer sie nach der Ölkrise als Energiesparmaßnahme aufgriffen. Erst 1978 beschloss der Bundestag: Vom 6. April 1980 an wird sechs Monate lang früher aufgestanden.