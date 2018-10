Update: Der Preis geht zu einer Hälfte an Frances H. Arnold und zur anderen zu gleichen Teilen an George P. Smith und Sir Gregory P. Winter.



Es steht fest: Für die gerichtete Evolution von Enzymen erhält die Biochemikerin Frances H. Arnold eine Hälfte des Chemienobelpreises 2018. Die andere Hälfte teilen sich George P. Smith und der Molekularbiologe Sir Gregory P. Winter für die entscheidende Weiterentwicklung der Phagen-Display-Technik, die monoklonale Antikörper auf rein menschlicher Basis ermöglicht. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Wie die Jury die Preisträger bekannt gegeben und ihr Urteil ausführlich begründet hat, können Sie oben im Stream ansehen.



Im vergangenen Jahr gewannen Jacques Dubochet, Joachim Frank und Richard Henderson in dieser Kategorie. Sie entwickelten die Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der sich Strukturen auf molekularer Ebene sichtbar machen lassen. Ihre Methode friert Moleküle ein, während sie sich noch bewegen. So können Forscher etwa sehen, welche Eiweiße es sind, die einen Erreger resistent gegen ein Antibiotikum machen. Mit dieser Technik habe eine neue Ära der Biochemie begonnen, lautete das Urteil des Nobelkomitees.



Die Nobelpreisträger in Medizin und Physik

Bereits am Montag und Dienstag gab die Jury die Nobelpreisträger in Medizin/Physiologie und Physik bekannt. Der Medizinnobelpreis 2018 geht an James Allison und Tasuku Honjo. Sie haben entdeckt, dass Immunzellen Bremsen haben. Werden diese gelöst, kann das Immunsystem sogar Krebszellen selbst bekämpfen. Damit haben die beiden Forscher eine neue, vielversprechende Krebsbehandlung ermöglicht. "Der Nobelpreis ist ein Meilenstein in unserem Kampf gegen Krebs", begründete die Nobeljury ihre Entscheidung.

Die Auszeichnung in Physik bekamen in diesem Jahr Arthur Ashkin, Gérard Mourou und Donna Strickland für ihre Erfolge in der Laserphysik. Arthur Ashkin entwickelte optischen Pinzetten, mit denen sich Kleinstobjekte halten und bewegen lassen. "Diese Technologie hat völlig neue Möglichkeiten geschaffen, die Maschinerie des Lebens zu beobachten", sagte das Nobelkomitee bei der Verkündung. Mourou und Strickland wiederum entwickelten die Lasertechnologie CPA, die heute etwa bei Augenoperationen gegen Fehlsichtigkeit eingesetzt wird. Donna Strickland ist erst die dritte Frau, die den Physiknobelpreis bekommt.



