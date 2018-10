Anfang Oktober wird traditionell verkündet, wer einen der fünf Nobelpreise sowie die 1968 gestiftete Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften erhält. Heute ernennt die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften die diesjährigen Preisträgerinnen oder Preisträger in Physik. Die für 11.45 Uhr geplante Verkündung können Sie oben im Livestream verfolgen.

Vergangenes Jahr gewannen die US-Forscher Rainer Weiss, Barry C. Barish und Kip S. Thorne in dieser Kategorie. Am Ligo-Observatorium wiesen sie Gravitationswellen nach, wie Albert Einstein sie vorhergesagt hatte – eine Jahrhundertentdeckung. Die drei Preisträger standen stellvertretend für mehr als 1.000 Forscherinnen und Forscher, die jahrzehntelang an dem Projekt gearbeitet hatten.



Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Verfolgen Sie die gesamte Berichterstattung hier auf ZEIT ONLINE Der engagierte Pazifist Nobel vermachte sein Vermögen einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Die drei wissenschaftlichen Preiskategorien sind Physik, Physiologie oder Medizin sowie Chemie. Hinzu kommen der Literatur- und der Friedensnobelpreis. Die Nobelpreisjurys sind allerdings dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise für eine Leistung, Entdeckung oder Theorie verleihen. Begründet wird dies damit, dass oft erst lange Zeit später klar sei, ob eine Errungenschaft tatsächlich von derart großer Bedeutung gewesen ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.782 Schwedischen Kronen auf zehn Millionen (rund eine Million Euro), wurde in den letzten Jahren aber wieder etwas gesenkt auf rund acht Millionen Kronen, um auch künftig die Aufgaben der Nobelstiftung finanzieren zu können. Dieses Jahr wurde das Preisgeld wieder auf neun Millionen Kronen erhöht, umgerechnet gut 870.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich den Preis in einer Kategorie teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Jährlich am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträgerinnen oder Preisträger in einer Kategorie, wird die Summe aufgeteilt. Weitere Preise Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wird von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedensnobelpreisträgerinnen bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Bekanntgabe 2018 Die Preisträgerinnen und Preisträger des laufenden Jahres werden traditionell Anfang Oktober verkündet. Die Reihenfolge ist dabei stets dieselbe. Zudem gehört es dazu, dass das Datum für die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises erst in der ersten oder zweiten Oktoberwoche erfolgt. In diesem Jahr wird der Literaturnobelpreis wegen Belästigungs- und Korruptionsvorwürfen aber nicht vergeben. Dies sind die Daten und Uhrzeiten für dieses Jahr: Montag, 1. Oktober : Der Nobelpreis für Medizin ging an die Krebsforscher James Allison und Tasuko Honjo

: Der Nobelpreis für Medizin ging an die Krebsforscher James Allison und Tasuko Honjo Dienstag, 2. Oktober, ab 11:45 Uhr: Nobelpreis für Physik

ab 11:45 Uhr: Nobelpreis für Physik Mittwoch, 3. Oktober , ab 11:45 Uhr: Nobelpreis für Chemie

, ab 11:45 Uhr: Nobelpreis für Chemie Freitag, 5. Oktober : Friedensnobelpreis

: Friedensnobelpreis Montag, 8. Oktober: Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel, verkündet von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm

Die Gewinner des Medizinnobelpreis 2018

Am Montag gab das Nobelkomitee bereits die Gewinner des Nobelpreises in Physiologie oder Medizin bekannt. James Allison und Tasuku Honjo teilen sich die Auszeichnung in diesem Jahr, weil sie den Erfolg für eine neue, vielversprechende Krebsbehandlung ermöglicht haben, eine Form der Immuntherapie. Im Gegensatz zu Chemo- oder Strahlentherapie zielt sie nicht direkt auf den Tumor ab. Stattdessen soll sie das Immunsystem der Patienten dazu bringen, den Krebs zu bekämpfen.

Die Therapie basiert darauf, dass die T-Zellen des Immunsystems einen Tumor gewöhnlich nur kurz angreifen, bevor sich die Reaktion abschwächt. Ein Grund für diese Immuntoleranz sind molekulare Bremsen auf den T-Zellen – die Checkpoints. Diese sollen eigentlich eine überbordende Immunreaktion verhindern, kommen aber auch Tumoren zugute. Honjo und Allison entwickelten Verfahren, solche Bremsen zu lösen. Dem inzwischen 76-jährigen Honjo gelang das für das von ihm entdeckte Protein PD-1, dem 70 Jahre alten Allison für das Protein CTLA-4.



Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise jedes Jahr verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich bekommen die Ausgezeichneten ein Preisgeld von derzeit neun Millionen Schwedischer Kronen, umgerechnet rund 870.000 Euro.

Am Mittwoch, den 3. Oktober, ab 11.45 Uhr können Sie auf ZEIT ONLINE die Bekanntgabe des Nobelpreises in Chemie live verfolgen.



Die ganze Berichterstattung zu den Nobelpreisen finden Sie auf dieser Seite.