Wie geplant, hob um 3:45 Uhr deutscher Zeit eine Ariane-5-Trägerrakete von Europas Raumflughafen Kourou in Französisch-Guayana ab. Ihre Fracht: die zwei Sonden der europäisch-japanischen Mission BepiColombo. Das Ziel des Duos: der innerste der inneren Planeten, Merkur. Etwa eine halbe Stunde nach dem Start hat die Sonde um 4.21 Uhr (MESZ) ein Signal zur Erde gesendet. Damit konnte das Missionskontrollzentrum der europäischen Weltraumorganisation Esa (ESOC) in Darmstadt die Kontrolle über die Mission übernehmen. Die ESOC-Mitarbeiter applaudierten, als sie das Signal empfingen.

Bislang erreichten nur zwei Missionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa den Merkur: Mariner 10 in den Siebzigerjahren und die Raumsonde Messenger, die den den Merkur von 2011 bis zur Erschöpfung ihres Treibstoffvorrats im April 2015 umkreiste.

Sonnensystem Merkur in Zahlen Der Merkur ist der kleinste, sonnennächste Planet in unserem Sonnensystem. Ein Merkurtag entspricht 58, ein Jahr 88 Erdentagen. Der Wandelstern misst 4.879 Kilometer im Durchmesser, das sind 0.38 Erden, mit einen Gewicht von 0.055 Erden. Seine Oberfläche erstreckt sich über 74.8 Millionen Quadratkilometer, umgerechnet 0.147 Erden.



Aufgrund seiner geringen Größe und Masse, liegt die Anziehung bei gerade mal 3.7 Meter pro Quadratsekunde – das sind 38 Prozent der Erdanziehung.



Die Oberflächentemperaturen schwanken zwischen minus 180 und plus 430 Grad Celsius. Das liegt unter anderem daran, dass der Planet sich alle zwei Sonnenumrandungen drei Mal um seine eigene Achse dreht und sich dem Zentralgestirn auf rund 70.000.000 bis 40.000.000 Kilometer nähert. (Quelle: ESA, BepiColombo Launch Media Kit) Mission BepiColombo Zwei Mal schickten Menschen bislang Sonden zum Merkur: Mariner 10 und Messenger. Im Oktober 2018 startet mit BepiColombo die dritte Mission. Waren es zuvor die Amerikaner ist es dieses Mal ein europäisch-japanisches Projekt. Zwei Sonden, MPO (Europa) und MMO (Japan), fliegen miteinander insgesamt neun Milliarden Kilometer durch das All, umkreisen mehrfach Erde, Sonne und Venus, bis sie im Dezember 2025 schließlich ihr Ziel erreichen. Erst dann werden sie sich trennen und in unterschiedliche Umlaufbahnen einschwenken. Ab 2026 beginnt die detaillierte Vermessung des Planeten.



Benannt wurde die Mission nach dem Raumfahrtingenieur Giuseppe Colombo. Der unter seinem Spitznamen Bepi bekannte Professor ermöglichte während seiner Zeit an der Universität Padua den Erfolg der ersten Merkur-Mission Mariner 10, weil er die Flugbahn um die Venus samt Swing-by-Manöver vorschlug.

Die BepiColombo-Mission soll nun die Besonderheiten der inneren Struktur von Merkur und seines Magnetfelds erforschen und unter anderem der Frage nachgehen, ob es in den sonnenabgewandten Kratern Eis gibt. Namenspatron ist der Raumfahrtingenieur Giuseppe "Bepi" Colombo, der maßgeblich am Erfolg der Merkurmission Mariner 10 beteiligt war.

Europas komplizierteste Mission

Merkur bildet mit Venus, Erde und Mars die vier Gesteinsplaneten des Inneren Sonnensystems. Die Reise zu dem nur 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernten Planeten gilt als die bislang komplizierteste Raumfahrtmission Europas. Der Anflug zum Merkur wird etwas mehr als sieben Jahre dauern – erst 2025 wird BepiColombo den kleinsten Planeten des Sonnensystems erreichen.

© 9000000000 Kilometer reisen die Sonden bis zum Merkur durch das All

Kompliziert wird die Reise vor allem durch Nähe Merkurs zur Sonne, wie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) im Vorfeld des Starts hervorhob. Angesichts der enormen Schwerkraft der Sonne erfordert es viel Energie, eine Raumsonde so abzubremsen, so dass sie in eine Umlaufbahn um den innersten Planeten einschwenken kann.

Um ihre Geschwindigkeit anzupassen, fliegt die Sonde einmal dicht an der Erde, zweimal an der Venus und ab 2021 sechsmal am Merkur vorbei. "BepiColombo" besteht aus zwei separaten Orbitern, dem von ESA bereitgestellten "Mercury Planetary Orbiter" und dem "Mercury Magnetospheric Orbiter" der Jaxa.

1/6 Merkur ist der sonnennächste und kleinste Planet unseres Sonnensystems. Eine weitere Besonderheit: sein schwaches globales Magnetfeld. Schon die Messenger-Sonde hat es teilweise untersucht und entdeckte Auffälligkeiten etwa im Caloris- (Mitte) und dem Sobkou-Becken (rechts). BepiColombo wird sich auf die südliche Hemisphäre konzentrieren und so Wissen über das Magnetfeld vervollständigen. © NASA/Goddard Space Flight Center Science Visualization Studio/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 2/6 Mit seinen riesigen Einschlagbecken, bis zu drei Kilometer hohen Steilkanten und vulkanisch entstandenen Gebieten ist der Merkur eine faszinierende Welt. Erstmals fotografierte die Sonde Mariner 10 die hier gezeigte und nachträglich eingefärbte Region, Messenger überflog sie erneut. Nun ist es an BepiColombos Sonden, den Planeten zu erkunden. © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 3/6 Eine besondere Aufnahme von Messengers erstem Fly-by: der Krater Apollodorus und der Pantheon-Graben. Das Team nannte die Strukturen zusammen später "die Spinne". © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 4/6 Diese Aufnahme zeigt Merkurs Nordpolregion. Sie ist entsprechend der maximalen Oberflächentemperatur eingefärbt, die von rund 127 Grad Celsius (rot) bis zirka minus 223 Grad Celsius (lila) schwankt. Wie für den innersten Planeten unseres Sonnensystems zu erwarten, ist es überall dort, wo die Sonne hinreicht, ziemlich heiß – und das Bild daher weitgehend rot. © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 5/6 Mit dem MASCS-Instrument an Bord der Messenger-Sonde ließen sich sowohl die dünne Atmosphäre, die Exosphäre, als auch die Oberfläche des Merkurs untersuchen. Um Unterschiede deutlich zu machen, nutzen die Forscherteams nachträglich Farbfilter. Was Messenger nicht erfasst hat, soll BepiColombo dokumentieren. © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 6/6 Im Dezember 2025 wird BepiColombo den Merkur erreichen. Kurze Zeit später werden die Raumsonden Daten sammeln, um zu erklären, wie sich der Merkur seit seiner Entstehung entwickelt hat – und warum diese Entwicklung so anders verlaufen ist als bei der Erde. © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Merkur ist eine Welt der Extreme: Er zeigt laut MPS riesige Einschlagbecken, bis zu drei Kilometer hohe Steilkanten, die wahrscheinlich auf das Schrumpfen des Planeten zurückzuführen sind, und vulkanisch entstandene Gebiete. Hinzu kommen Höchsttemperaturen von 430 Grad Celsius, ein schwaches globales Magnetfeld und eine ausgesprochen dünne Atmosphäre, genannt Exosphäre.

"BepiColombo soll uns helfen zu verstehen, wie sich der Merkur seit seiner Entstehung entwickelt hat – und warum diese Entwicklung so anders verlaufen ist als bei der Erde", erläuterte Ulrich Christensen, Direktor am MPS. Ein Rätsel gibt beispielsweise das Magnetfeld des Merkurs auf: Das Magnetfeld der Erde entsteht in ihrem heißen, flüssigen Eisenkern. Merkur besitzt im Vergleich zu seinem geringen Durchmesser sogar einen besonders großen Eisenkern. Deshalb ist es laut MPS schwer verständlich, warum das Magnetfeld an der Oberfläche des Planeten hundertmal schwächer ist als das der Erde.