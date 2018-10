Kleine Krabbler ganz groß: Levon Biss hat Insekten so nah fotografiert, dass jedes noch so feine Detail von Käfern, Motten und Schrecken sichtbar ist. Dazu montierte er seine Kamera auf einer elektrischen Schiene, die sich nach jeder Aufnahme um zehn Mikrometer bewegt. Insgesamt machte er auf diese Weise bis zu 10.000 Bilder von jedem Insekt, die er später zu einer einzigen Großaufnahme zusammenfügte. Die Ergebnisse sind in seinem neuen Bildband Portraits erschienen.