Um zu verstehen, wie Laser-Augenoperationen funktionieren, müssen wir einen Blick auf die Funktion unserer Augen werfen. Das Auge ist ein komplexer optischer Apparat. Das, was wir sehen, muss in Form von Licht zuerst durch die Hornhaut und die Linse dringen, dann durch den Glaskörper wandern, um schließlich die Netzhaut zu erreichen. Dort beginnt die Verarbeitung der Bilder. Hornhaut und Linse brechen, ähnlich wie bei einem Fotoapparat, das Licht. So verkleinern sie das Abbild dessen, was wir sehen, damit es auf die Netzhaut passt. Bei Kurz- oder Weitsichtigkeit gibt es hier ein Problem: Sie brechen das Licht zu stark oder zu schwach und das scharfe Bild landet vor oder hinter der Netzhaut. Was auf der Netzhaut erscheint, ist dementsprechend verschwommen.



Die modernen Verfahren helfen dabei sowohl kurzsichtigen als auch weitsichtigen Menschen, indem sie die Brennkraft der Hornhaut korrigieren. Die Laser verändern die Hornhaut so, dass sie das Licht stärker oder weniger stark bricht und ein scharfes Bild auf der Netzhaut erscheint.