Diese Reise ist ein klassisches Abenteuer. Denn mit der Raumsonde Hayabusa 2 – zu Deutsch "Wanderfalke" – hat sich Japans Weltraumagentur Jaxa auf eine Expedition ins Unbekannte gegeben. Erstmals gilt es nun, auf einem Asteroiden zu landen.



Vier Jahre schon ist sie unterwegs. 3,2 Milliarden Kilometer weit. In der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit soll die Sonde den Lander Mascot nunauf dem Asteroiden Ryugu abwerfen. Die Aufgabe des mit Messgeräten vollgepackten Kastens: den Himmelskörper bis ins Kleinste erkunden. Und zwar springend.

Astronominnen und Astronomen setzen große Hoffnungen in die Daten, die er dem Asteroiden entlocken soll: Denn die könnten verraten, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Noch ist nämlich nicht genau geklärt, wie das Wasser – das es für jede Art von irdischem Leben braucht – auf unseren Globus kam. Doch dazu muss das riskante Landemanöver zunächst gelingen. Ein Scheitern? Durchaus möglich.

Mascot – das steht für Mobile Asteroid Surface Scout – ist ein kleines Kraftpaket, vollgestopft mit Geräten. Seine Transportsonde wird ihn 60 Meter über der Asteroidenoberfläche auswerfen – so jedenfalls der Plan. Mascot fliegt dann von allein auf Ryugu zu. Einen harten Aufprall wird es nicht geben, eher ein seichtes Hingleiten, das man sich in etwa so vorstellen kann, als würde man ein Blatt Papier aus 30 Zentimetern auf einen Tisch fallen lassen. Der Grund für die vermutlich sanfte Landung ist die geringe Anziehungskraft des Asteroiden. Der ist mit einem Durchmesser von 950 Metern ein ziemlich kleines Objekt im All.

In welcher Position Mascot aufkommt? Das ist bei dieser Mission zum Glück vollkommen egal. Das Landegerät ist so konzipiert, dass es hüpfen darf, bis es zur Ruhe kommt. Ob es auf der Ober- oder Unterseite zum Liegen kommt, kümmert nicht. Denn Mascot hat keine Räder. Der Lander soll auch auf seinen Erkundungstouren umherhüpfen. Ein innenliegender Schwungarm macht es möglich. Der Mechanismus erlaubt auch Drehungen. Sensoren erkennen Mascots Position und melden dem Schwungarm, in welche Richtung dieser das gesamte Gerät kippen soll.



Gut verpackt unter den Solarpaneelen der Sonde Hayabusa2 war das Kästchen, das von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der französischen Raumfahrtagentur CNES gebaut und mit aufwendig entwickelten Messinstrumenten ausgestattet wurde, am 3. Dezember 2014 um 6:22:04 Uhr deutscher Zeit gestartet. Nach der Landung des Minilabors Philae auf dem Kometen Tschuri sei dies "die nächste Etappe einer aufregenden Reise ins All", sagte damals Hansjörg Dittus, DLR-Vorstandsbeauftragter für die Raumfahrt.

Philae war jahrelang mit der Raumsonde Rosetta durchs All gereist und auf dem Kometen Tschuri abgesetzt worden. Dort sollte der Roboter damals Hinweise darauf bringen, wie das Sonnensystem vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist. Die Landung gilt noch heute als historisch.