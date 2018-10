Fremde Raumschiffe festhalten und am Weiterflug hindern? Der Traktorstrahl macht es möglich. Wahlweise lässt sich damit auch einem Shuttle das Landen erleichtern oder ein manövrierunfähiges Schiff abschleppen. Zumindest in der Science-Fiction-Serie Star Trek ist der Strahl geradezu alltäglich. Wie praktisch wäre es, auch in der echten Welt gebündelte Lichtstrahlen zu haben, mit denen sich Gegenstände bewegen, untersuchen oder schneiden lassen. Und wenn schon nicht Raumschiffe, dann zumindest kleinere Objekte. Nun ja, die gibt es: Laser.

Bereits 1960 wurde der erste funktionierende Laser fertiggestellt. Seitdem ist die Leistung der Geräte rasant gestiegen. Mit jedem Entwicklungsschub kamen neue Anwendungsbereiche hinzu. Zwei Entwickler und eine Entwicklerin aber waren besonders gut darin, die Macht der Laser den Bedürfnissen der Menschheit zu unterwerfen. Dafür erhalten sie nun den Physiknobelpreis 2018.

Laser seien das beste Beispiel dafür, wie eine Erfindung nahezu aus dem Nichts die Welt grundlegend verändern kann, begründete die Nobeljury ihre Entscheidung. Anders als bei herkömmlichem weißen Licht, dessen Strahlen in allen Farben des Regenbogens streut, bewegen sich die Lichtwellen im Laser zusammenhängend, also kohärent. Die scharf gebündelten elektromagnetischen Wellen liefern daher große Kraft auf kleiner Fläche.

Ihre Präzision macht sie zum optimalen Werkzeug, um Entfernungen zu messen, Daten mit Hochgeschwindigkeit zu übertragen, Waffen zu lenken und sogar Augenoperationen durchzuführen. Dass all das heute möglich ist, liegt zu einem Gutteil an den diesjährigen Nobelpreisträgern, die die Technik revolutioniert haben. Einer von ihnen schuf – um im Bild zu bleiben – eine Traktorstrahl-Pinzette im Miniformat. Die anderen zwei lieferten die Grundlage für den intensivsten Laserpuls, den die Menschheit bisher geschaffen hat. Alle drei haben damit Science-Fiction Realität werden lassen.

Viren mit Licht greifen – Arthur Ashkin hat es ermöglicht

Eine Hälfte der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung geht an den US-Amerikaner Arthur Ashkin. Die Leistung des Experimentalphysikers: die Entwicklung einer optischen Pinzette, die es erlaubt, kleinste Objekte mithilfe von Licht zu betrachten, drehen, schneiden und ziehen. Erste Experimente dazu führte Ashkin im Jahr 1967 durch: Er zeigte, wie man Latexkugeln, die nur wenige Mikrometer im Durchmesser maßen, mit Lasern bewegen und einfangen konnte (Physical Review Letters: Ashkin, 1970).

Das war klein – aber für Ashkin nicht klein genug. Er wollte Objekte greifen, die bloß Pikometer, Billionstel eines Meters, im Durchmesser maßen: Atome. Statt neuer Rekorde folgte jedoch für lange Zeit bloß ein Rückschlag dem nächsten. Das Hauptproblem: Die Pinzetten mussten kräftiger zupacken können als bisher, um Atome zu fixieren. Auch war es hinderlich, dass Atome so schnell und wendig sind. Er musste sie dafür verlangsamen und auf engstem Raum sammeln. Erst zwei Jahrzehnte später gelang das Ashkin und seinem Team. Entscheidend dafür war, dass sein Kollege Steven Chu mit anderen Physikern die optische Kühlungstechnik erfand, mit der sich Atome stark abbremsen ließen (Physical Review Letters: Chu et al., 1986 & Science: Ashkin & Dziedzic, 1987).

Es war Ashkin, der erkannte, dass seine Pinzetten der biologischen Forschung nützlich sind. Wenige Jahre nachdem die Kühltechnik erfunden worden war, schaffte es Ashkin Viren, Bakterien und selbst lebende Zellen mit seinen Laser-Greifwerkzeugen zu fixieren (Proceedings of the National Academy of Sciences: Ashkin, 1997). In zahlreichen Laboren nutzen Forscherinnen und Wissenschaftler das Werkzeug heute, um biologische Prozesse zu studieren, um zu verstehen, wie sich Proteine, die DNA und Zellorganellen verhalten. Mit Ashkins optischen Pinzetten können sie die Studienobjekte greifen, ohne sie zu beschädigen. Weil er das möglich machte, bekam Ashkin dieses Jahr den Physik-Nobelpreis.



"Arthur Askin hat die Laserphysik fundamental geprägt", sagte der Physiker Jochen Küpper vom Center for Free-Electron Laser Science in Hamburg. "Die optischen Pinzetten sind für die biologische und medizinische Grundlagenforschung eines der wichtigsten Werkzeuge. Zum Vergleich: Man kann einiges über eine Fliege lernen, wenn sie herumfliegt. Aber wenn man wissen will, wie die Fliege wirklich aussieht, dann schlägt man kurz vorsichtig mit der Fliegenklatsche drauf und hält sie fest. Und so kann man sich das mit den Pinzetten vorstellen."



Überraschend späte Ehre für Arthur Ashkin

Fraglich bleibt, warum die Nobeljury den US-Laserforscher erst in diesem Jahr ehrte. Streng genommen war die Auszeichnung längst überfällig: Steven Chu hat für die Atom-Kühltechnik aus den Achtzigerjahren bereits 1997 den Physiknobelpreis erhalten. Ashkin aber blieb trotz Beteiligung unerwähnt. Immerhin kann er nun einen weiteren Rekord für sich allein beanspruchen: Mit 96 Jahren ist er bislang der älteste Nobelpreisträger aller Zeiten. Raymond Davis junior, der bisherige Rekordhalter, war zur Zeit seiner Ehrung 88 Jahre alt.