Mehr als 1.400 Menschen sind tot – fortgerissen von einem Tsunami. Aufgewühlt hatte die meterhohen Wellen ein Erdbeben am 28. September. 20 Minuten nach der Erschütterung waren weite Teile der Küstenstadt Palu überschwemmt. Nun spuckt auf Sulawesi auch noch ein Vulkan Asche. Die Menschen im Katastrophengebiet kommen nicht zur Ruhe. Hätte man all das vorhersehen können? Darüber haben wir mit dem Vulkanforscher Thomas Walter vom Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) gesprochen.



ZEIT ONLINE: Erst das Erdbeben und der verheerende Tsunami, jetzt ein Vulkanausbruch. Ist das Zufall, oder hat der Erdstoß auch den Vulkan geweckt?



Thomas Walter: Der Soputan ist ein besonders aktiver Vulkan – der letzte Ausbruch ist mehr als zwei Jahre her. Dieser Vulkanausbruch war also längst überfällig. Dementsprechend würde ich einen Zusammenhang mit dem Beben zunächst kritisch prüfen.

ZEIT ONLINE: Haben denn Erdbeben und die Aktivität von Vulkanen generell miteinander zu tun?

Walter: Nach einem Erdbeben können mehrere Prozesse zu einem Vulkanausbruch führen. Die Verlagerung von Spannungen in der Erdkruste zum Beispiel. Während eines Bebens werden lokale Spannungen abgebaut, wodurch sich an anderer Stelle Druck aufbaut. Diese Spannungsänderung wirkt in unmittelbarer Nähe eines Erdbebens – etwa im Umkreis von 300 Kilometern. Liegt ein Vulkan in diesem Bereich, kann er dadurch ausbrechen.

ZEIT ONLINE: Aber der Soputan liegt weiter weg?

Walter: Genau. Mehr als 500 Kilometer von Palu. Insofern würde ich die langfristigen Druckveränderungen nach dem Beben als Ursache ausschließen. Seismische Wellen – ausgelöst von dem Beben – wären eine weitere Möglichkeit, wie der Vulkan aktiviert worden sein könnte. Diese sind noch in mehr als 1.000 Kilometern Entfernung von einem Erdbeben nachweisbar und können ebenfalls zu einem stärkeren Druckaufbau innerhalb des Feuerbergs führen, wodurch es zu Eruptionen kommen kann. Ich muss allerdings sagen, dass dieses sogenannte dynamische Modell noch nicht ganz verstanden ist. Nur manche Vulkane reagieren darauf.

ZEIT ONLINE: Indonesien hat ein Frühwarnsystem, das vor Tsunamis warnt. Wobei die Weitergabe des ausgelösten Alarms diesmal katastrophal gescheitert ist. Wie sieht es mit der Vorhersage von Vulkanausbrüchen nach Beben aus? Gibt es da auch Warnsysteme?

Walter: Eine Tsunamiwarnung wird immer erst ausgelöst, wenn ein Beben passiert ist. Dann bleibt wenig Zeit. Erdbeben selbst lassen sich kaum vorhersagen. Für zahlreiche aktive Vulkane funktioniert das wesentlich besser, da an ihnen ein Monitoring stattfindet und deutlich messbare Prozesse noch vor der Eruption stattfinden: Magma muss sich erst einen langen Weg aus der Tiefe an die Oberfläche bahnen. Dabei werden Gase, Temperatur, Verformungen der Oberfläche sowie die seismische Aktivität in und rund um den Vulkan gemessen. Im Fall von Erdbeben gibt es Unmengen an Störzonen, wodurch es schwierig ist, eine erhöhte seismische Aktivität konkret zuzuordnen und entsprechend zu reagieren. Ein Vulkanausbruch ist dagegen das Ende einer Verkettung von Ereignissen.

ZEIT ONLINE: Und die wären?

Walter: Das Magma wird in Tiefen von 50 bis 80 Kilometern gebildet und steigt langsam auf. Das ist ein schleichender Prozess. So wird das umliegende Gestein verdrängt, es entstehen kleine Beben und Mikrorisse, die man direkt misst und durch die etwa das gasförmige Kohlendioxid austritt. Daraufhin steigt die Umgebungstemperatur. Mit den richtigen Geräten lässt sich das messen. Das Magma kann aufgrund seiner Zähflüssigkeit aber nicht durch die kleinen Öffnungen fließen. Erst wenn sich durch kleinere Beben größere Risse innerhalb der Gesteinsschicht in einem Vulkan bilden, tritt es aus.