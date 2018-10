Wieder hat ein Tsunami Indonesiens Küste getroffen. Mehr als Tausend Menschen sind gestorben. Das weckt Erinnerungen an eine der größten Naturkatastrophen des 21. Jahrhunderts: An Weihnachten 2004 löste ein Seebeben der Stärke 9,1 haushohe Tsunamiwellen aus. Etwa 230.000 Menschen verloren ihr Leben in den Fluten. Weil nie wieder so etwas geschehen sollte, baute Indonesien ein Tsunami-Frühwarnsystem auf. Unter deutscher Federführung. 2008 ging es in Betrieb. Doch warum wurden dann diesmal nicht mehr Menschen gerettet? Hat das System versagt? Darüber haben wir mit Jörn Lauterjung vom Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) gesprochen. Er hat die Technik mitentwickelt.



ZEIT ONLINE: Indonesiens Frühwarnsystem soll Alarm schlagen, sobald irgendwo ein Erdbeben oder Seebeben registriert wird, das gefährliche Flutwellen, Tsunamis also, auslösen kann. Sofort wird die Bevölkerung gewarnt und Menschen können sich in Sicherheit bringen. So die Idee. Doch jetzt in Sulawesi wurden wieder Tausende Menschen von den tödlichen Wellen überrascht. War die Technik kaputt?



Jörn Lauterjung: Nein, das System hat wie vorgesehen funktioniert und wie wir das geplant hatten. Fünf Minuten nach dem Erdbeben – nachdem Ort und Stärke des Erdbebens klar waren – ist eine Tsunamiwarnung ausgesprochen worden. Zum Beispiel für die Stadt Palu mit erwarteten Wellen von einem halben bis drei Metern Höhe.

ZEIT ONLINE: Was genau hat das Warnsystem dieses Mal zu welchem Zeitpunkt angezeigt?

Lauterjung: Um 18.02 Uhr (Ortszeit von Palu, Jakarta liegt eine Stunde früher, Anm. der Redaktion) ist das Erdbeben auf Höhe der Küstenlinie von Sulawesi passiert. Es hat dann bis 18.07 Uhr gedauert, bis die Erdbebendaten im Warnzentrum in Jakarta ausgewertet waren und die Simulationen gelaufen sind. Diese berechnen, wie lange Tsunamiwellen wohin brauchen und wie hoch sie dort voraussichtlich ankommen. Dann ist direkt die Warnung ausgesendet worden. Die Welle ist in Palu etwa 25 Minuten nach dem Beben angekommen, also um 17.27 Uhr. Es blieben also 20 Minuten von der Warnung bis zur Welle.

ZEIT ONLINE: Läuft dieser Vorgang komplett automatisch ab?

Lauterjung: Zunächst wertet ein Computersystem alles aus. Aber am Bildschirm sitzen Menschen und überprüfen, was der Computer da gerechnet hat und korrigieren eventuell bei Bedarf. Die Warnmeldung selbst wird auch von einer Person ausgelöst.

ZEIT ONLINE: Nachdem das System eine Warnung generiert – wie erreicht diese die Menschen?

Lauterjung: Die Warnung wird über verschiedene Kanäle verteilt, an die nationalen und lokalen Katastrophenmanagement-Behörden, aber auch an Stadtverwaltungen, Bürgermeister, die Polizei oder die Feuerwehr. Alle erhalten diese Informationen. Außerdem werden gleichzeitig Fernsehen und Radio informiert, die dann hoffentlich Eilmeldungen senden. Die Verbreitung der Warnmeldung ist allerdings Aufgabe der lokalen Behörden. Dazu gehört auch, etwa mit Sirenen und Lautsprecherwagen durch die Straßen zu fahren. Das hätte bei diesem Tsunami also lokal in Palu passieren müssen. Dieser letzte Schritt hat aber nach bisherigen Berichten nicht funktioniert. Warum, das weiß ich nicht.

Der Physiker Jörn Lauterjung ist am Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) Direktor für Daten-, Informations- und IT-Dienste und ist Co-Direktor des Zentralasiatischen Instituts für angewandte Geowissenschaften. Er war als Projektkoordinator an der Entwicklung des indonesischen Tsunamifrühwarnsystems beteiligt. Es wurde unter deutscher Federführung mit der Zentrale im indonesischen Jakarta aufgebaut.

ZEIT ONLINE: Es gab deutliche Kritik an der Warnkette. "Es gab keine Sirene. Viele Menschen waren sich der Gefahr nicht bewusst, also gingen sie ihrer Beschäftigung am Strand nach", sagte der Sprecher von Indonesiens Katastrophenschutzbehörde. Das nationale Zentrum für Meteorologie und Geophysik hatte wenige Minuten nach dem Erdbeben der Stufe 7,4 eine Tsunamiwarnung ausgegeben, sie aber eine halbe Stunde später wieder aufgehoben. Kritiker sagen: zu früh, sodass die Menschen unvorsichtig geworden seien.

Lauterjung: Schon nach fünf Minuten hat das Frühwarnsystem ja die Warnung generiert. Danach sollten eigentlich sofort Evakuierungsmaßnahmen anfangen. Aufgehoben wurde sie von der örtlichen Behörde erst, nachdem die Welle schon an der Küste war. Allerdings gilt normalerweise der Standard, dass eine Entwarnung frühestens nach zwei Stunden erfolgen soll. In diesem Fall ist das früher passiert, hatte aber letztlich keine Auswirkung darauf, wie viele Menschen sich in Sicherheit bringen konnten. Doch klar ist: In den 20 Minuten bis zum Eintreffen der Welle hätte die Evakuierung stattfinden müssen.