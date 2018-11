Der letzte Tabubruch hatte sich angekündigt. Forscherinnen, Ethiker und Genetikerinnen versuchen die Welt seit Jahren darauf vorzubereiten, dass eines Tages Kinder zur Welt kommen werden, in deren Erbgut Menschen absichtlich und gezielt herumgeschrieben haben: Designerbabys, bei denen im Embryonalstadium Gene gezielt entfernt, geschädigt oder hinzugefügt wurden. Die Genschere Crispr/Cas9, kurz Crispr, macht es möglich (siehe Infobox). Nun könnte es so weit sein: Ein chinesischer Forscher hat verkündet, im vergangenen Monat seien die ersten Crispr-Zwillinge zur Welt gekommen. Doch es gibt Zweifel und lautstarke Kritik.

He Jiankui heißt der Mann, der das Tabu nun gebrochen haben will. Der Privatdozent von der Southern University of Science and Technology erzählte der Nachrichtenagentur AP, er habe sieben Paaren für eine künstliche Befruchtung Spermien und Eizellen entnommen, um bei den Embryonen mit Crispr ein bestimmtes Gen zu entfernen. Die Genschere funktioniert im Erbgut einer Zelle gleichsam wie die Suche-und-Ersetze-Funktion einer Textverarbeitung – ist also äußerst zielgenau und einfach. Drei bis fünf Tage danach prüfte He laut eigenem Bericht an Zellen der Embryos, ob das Gen wirklich entfernt, der Eingriff also erfolgreich verlaufen war. Als er überzeugt gewesen sei, habe er elf Crispr-Embryonen bei sechs verschiedenen Frauen eingesetzt, erzählt er. Die Folge: eine Zwillingsschwangerschaft und schließlich die Geburt der Mädchen Lulu und Nana.



Was ist Crispr? Die Gentechnik Crispr Die Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Möglich macht das eine neue Gentechnik: Crispr/Cas9, kurz Crispr. Mit ihr wollen Forscher Tiere und Pflanzen gestalten. Und Menschen heilen, die Aids, Krebs oder genetische Erbkrankheiten haben. Der Mechanismus ist simpel, billig und hocheffizient. Das macht ihn so vielversprechend für Wissenschaft und Wirtschaft – und so umstritten.



Erst vor wenigen Jahren haben die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna die entscheidende Entdeckung gemacht. Sie beschrieben, wie sich ein Abwehrsystem, das Bakterien gegen Viren einsetzen, als Allzweckwerkzeug in der Genombearbeitung verwenden lässt. Binnen Monaten veränderte die Erkenntnis die Arbeit in Laboren weltweit. Schon heute nutzen Wissenschaftler Crispr/Cas9, etwa in der Biotechnologie. Chinesische Forscher erproben sie an menschlichen, wenn auch nicht lebensfähigen Embryonen.



Schon heute steht fest: Crispr wird Alltag. Doch wie, wann, wofür und für wen soll man die Genomschneiderei erlauben? Noch sind diese Fragen offen. DIE ZEIT und ZEIT ONLINE haben der Technik einen Schwerpunkt gewidmet Crispr – Evolution zum Selbermachen. Wie funktioniert Crispr? Das neue Universalwerkzeug der Gentechnik kann die DNA von Menschen, Tieren und Pflanzen so präzise verändern wie keine Technik zuvor. Es heißt Crispr (für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) oder Crispr/Cas9. Im Englischen ist von Genome Editing die Rede, weil die DNA damit redigiert (edited) werden kann wie ein Text, in Deutschland ist der Begriff Genchirurgie populär. Das Werkzeug besteht aus einem Riesenmolekül namens Cas9, das wie eine winzige Schere funktioniert und die DNA zerteilen kann. Und aus einer Molekülsequenz, die als Adresscode dient. Diese Adresse gibt die gewünschte Position an, wo die DNA durchtrennt werden soll. Dafür setzen Genetiker die Moleküle Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) so zusammen, dass die Sequenz genau mit jener Stelle der DNA korrespondiert, an der diese zerschnitten werden soll (Beispiel: AATATCTTCTTAAATACCCG). Haben zwei Scheren dann einen fehlerhaften Genabschnitt abgetrennt, flicken die natürlichen Reparaturmechanismen der Zelle die DNA wieder zusammen. Die Möglichkeiten Auch neue Gene lassen sich einfügen. Um monogenetische Erbkrankheiten zu behandeln, müssen die Moleküle mithilfe von harmlosen Viren, sogenannten Genfähren, in die betroffenen Körperzellen eingeschleust werden und das defekte Gen korrigieren. In früheren Gentherapien ging das schief, Patienten sind gestorben. Neuere Genfähren mit Adeno-assoziierten Viren sollen sicherer sein. Aids und Krebs wiederum sollen bekämpft werden, indem man Immunzellen außerhalb des Körpers mit Crispr verändert und dann wieder in den Körper injiziert. Gefürchtet sind sogenannte Off-target-Effekte, bei denen die DNA versehentlich auch an anderen als dem gewünschten Ort durchtrennt wird. Bislang tabu: die Genchirurgie am menschlichen Embryo. In diesem Fall würden die veränderten Gene weitervererbt – und der Mensch steuerte seine eigene Evolution.

Wie realistisch die Schilderungen von He sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beantworten. Handelt es sich um einen Bluff, mit dem er – einen Tag, bevor in Hongkong eine große internationale Tagung zum Thema Genom-Editierung beginnt – die beiden Biotechfirmen bewirbt, die er nebst Forschung betreibt? Oder ist ihm wirklich gelungen, wovon er berichtet? Dem kritischen Blick der Fachöffentlichkeit zumindest hat er sein Experiment nicht präsentiert, eine geprüfte Publikation in einer Fachzeitschrift gibt es ebenfalls nicht.

Immerhin verweist ein chinesisches Studienregister darauf, dass He derartige Versuche geplant hat. Und die Forschung der vergangenen Jahre beweist, dass die Crispr-Technik es heute prinzipiell ermöglicht, in die menschliche Keimbahn einzugreifen. In China wird bereits seit Jahren intensiv mit Crispr an menschlichen Embryonen geforscht (zum Beispiel Protein & Cell: Liang et al., 2015 oder Journal of Assisted Reproduction and Genetics: Kang et al., 2016). Und erst im vergangenen Jahr gelang es Gentechnikerinnen aus dem US-amerikanischen Oregon, mit Crispr einen Gendefekt in menschlichen Embryonen zu entfernen (Nature: Ma et al., 2017). Zwar lag die Treffsicherheit nicht bei 100 Prozent, die Studie zeigte aber, dass Genom-Editierung möglich ist. Ein entscheidender Unterschied zum jetzigen Bericht: Die in den USA veränderten Embryonen wurden keiner Frau eingesetzt, sondern verworfen.



Experten halten Eingriff für realistisch

"Auch wenn die Informationen über den Eingriff bisher sehr spärlich sind, halte ich es grundsätzlich für realistisch, dass den chinesischen Forschern der beschriebene Eingriff gelungen ist", erklärt Detlef Weigel, Direktor des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie, ZEIT ONLINE. Auch Robert Ranisch, Geschäftsführer des Klinischen Ethikkomitees am Universitätsklinikum Tübingen, schätzt die "Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte stimmt, auf mehr als fünfzig Prozent".



© Michael Heck Jakob Simmank Redakteur im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Allerdings bezweifeln beide den Erfolg der Behandlung. Es sei unklar, "ob es den Forschern gelungen ist, die DNA einiger weniger Zellen oder tatsächlich aller Körperzellen zu verändern", sagt etwa Weigel. Im menschlichen Genom und damit in jeder Körperzelle finden sich je zwei Kopien eines Gens. Laut dem AP-Bericht aber ist bei einem der Embryos nur eines der beiden bearbeiteten Gene erfolgreich verändert worden. Deshalb klinge es "eigentlich nicht wie eine Erfolgsgeschichte", sagt Ranisch.