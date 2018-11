Was da nachts am Himmel funkelt? Es sind vor allem Sonnen, die Sternengucker am Firmament zu Tausenden leuchten sehen. Dem Blick verborgen bleiben die mindestens so zahlreichen, aber nicht selbst strahlenden Planeten, die um diese fernen Sterne kreisen. Etwa 4.000 solcher Exoplaneten – aus Sonnensystemen, die nicht unser eigenes sind – haben Forscherinnen und Forscher in den vergangenen Jahrzehnten entdeckt. Mithilfe trickreicher Technologien. Manch neuer Exoplanet im Katalog der Astronomen ist heutzutage schon keine Meldung wert. Die meisten kreisen ohnehin um Sterne in Millionen von Lichtjahren Entfernung. Zu weit also für eine Stippvisite oder genauere Beobachtungen von der Erde aus. Jetzt jedoch berichtet ein Team im Wissenschaftsmagazin Nature (Ribas et al., 2018) wieder einmal von einem besonderen Neuzugang: Der zieht seine Bahnen um Barnards Pfeilstern – eine der Sonnen, die unserer am nächsten sind.

Barnards Stern ist kein Riese, Astronominnen und Astronomen bezeichnen ihn als Roten Zwergstern. Dort brennt zwar das gleiche Sternenfeuer wie in unserer Sonne, es ist nur deutlich kühler. "Für die Entdeckung von Planeten hat die untersetzte Größe Roter Zwerge durchaus Vorteile", sagt Martin Kürster vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Er ist einer der Autoren der Nature-Veröffentlichung. Planeten machen sich für die Messinstrumente nämlich bemerkbar, weil sie ihre Sonne ein klein wenig verschieben. Nicht nur so eine Sonne zieht ihren Planeten an und hält ihn auf der Kreisbahn, auch die Planetenmasse "verrückt" die Sonne etwas. Für Beobachter sieht es so aus, als ob der Planet ein bisschen an seiner Sonne rüttelt. Je größer ein Planet also ist und je kleiner seine Sonne, umso stärker das messbare Rütteln. Daher sind die großen Planeten Roter Zwerge etwas leichter aufzuspüren.



Sonnensystem Was ist ein Planet? Vom Wortsinn her ist ein Planet ein umherrschwirrender Himmelskörper. Um nach der Definition der Internationalen Astronomievereinigung (IAU) als Planet zu gelten, muss dieser drei Kriterien erfüllen: 1) Er bewegt sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne. 2) Seine Masse ist groß genug, um ihn im hydrostatischen Gleichgewicht zu halten. Sprich: Er ist annähernd kugelförmig. 3) Er ist das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn, was bedeutet, dass er mit der Zeit durch sein Gravitationsfeld alles andere aus dem Weg geräumt hat.

Das Sonnensystem "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unsere (Uranus) neun (Neptun) Planeten (Pluto)" – so lautet ein Merkspruch für die Planeten unseres Sonnensystems. Die Eselsbrücke listet sie in der richtigen Reihenfolge, bei dem sonnennächsten Merkur angefangen, auf. Aber Achtung: Seit 2006 gilt Pluto offiziell nur noch als Zwergplanet, weil er das dritte Planetenkriterium nicht erfüllt. Eine umstrittene Entscheidung, über die in Fachkreisen weiter diskutiert wird. Dafür gibt es mitunter einen neuen Kandidaten: Planet X, auch Planet 9 genannt, der sich außerhalb des Neptun verbirgt. Bewiesen ist seine Existenz allerdings noch nicht. Bis auf Weiteres gilt jetzt frür unser Sonnensystem der Merkspruch: "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unseren (Uranus) Nachthimmel (Neptun)" Wie die Planeten in unserem Sonnensystem entstanden sind, glaubten Astronomen gut verstanden zu haben. Doch inzwischen sind Hunderte ferne Sternsysteme und damit Tausende Exoplaneten bekannt, die das bisherige Modell in Frage stellen.

Trotzdem brauchte das Team um Ignasi Ibas vom Weltraumforschungsinstitut der spanischen Wissenschaftsorganisation CSIC bei Barcelona mehr als 20 Jahre und 771 Messungen von Observatorien in Spanien, Chile, Kalifornien, Hawaii und von der Kanareninsel La Palma, bis es einen der womöglich erdnächsten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nachweisen konnte. Aus einer winzigen Veränderung des Lichts von Barnards Stern ließ sich schließen, dass der Planet – wenig kreativ Barnards Stern b genannt – im Laufe von 233 Tagen in einem Abstand von etwa 60 Millionen Kilometern um den Roten Zwerg kreist.

Ähnlich weit ist der innerste Planet unseres Systems, Merkur, von unserer Sonne entfernt. Während dort die Oberfläche aber tagsüber bei Temperaturen von 430 Grad Celsius kocht und nachts auf minus 170 Grad abkühlt, erreichen den Planeten von Barnards Stern nur zwei Prozent der Sonnenstrahlung, die auf die Erde trifft. Die mittlere Temperatur dürfte daher bei minus 170 Grad Celsius liegen, schätzen seine Entdecker. Obendrein ist die Masse des neu entdeckten Planeten mehr als dreimal größer als die der Erde. Ein 70 Kilogramm schwerer Mensch dürfte dort also mehr als 200 Kilogramm wiegen. Barnards Stern b gilt daher eher als eine kalte Hölle als ein mildes Paradies.



So werden Himmelskörper vermessen Berechnung der Masse Um die Masse der fernen Himmelskörper zu bestimmen, nutzen die Astronomen die Radialgeschwindigkeitsmethode. Kreist ein Exoplanet um seinen Mutterstern, dann hat das Tandem einen Rotationspunkt, der nicht mit dem Mittelpunkt des Sterns identisch ist. Deshalb scheint der Stern für einen Beobachter auf der Erde zu taumeln. Kommt er uns näher, werden die von ihm ausgesendeten Lichtwellen gestaucht, entfernt er sich, werden sie gestreckt. Diese Veränderungen können gemessen und daraus die Masse des Exoplaneten berechnet werden. Das funktioniert aber nur für Himmelskörper, die größer als unsere Erde sind. Größe und Dichte Die Größe der fernen Objekte wird mithilfe der Transitmethode ermittelt. Sie basiert auf der minimalen Verdunklung, die eintritt, wenn sich Exoplaneten zwischen ihren Mutterstern und einen Beobachter schieben. Letztere sind oft Weltraumteleskope wie Corot oder Kepler. Während Corot maximal ein halbes Jahr in die gleiche Richtung schaut und dabei eher Planeten mit kurzen Umlaufzeiten aufspürt, blickt Kepler bis zu vier Jahre in ein und dieselbe Himmelsregion und findet so auch Planeten mit längeren Umlaufzeiten. Aber auch dieses Verfahren hat seine Grenzen. Ein Planet wie Jupiter würde das Licht eines sonnengroßen Sterns um nur ein Prozent verdunkeln. Der Effekt eines erdgroßen Planeten wäre noch hundertmal kleiner. Aus der Masse und der Größe der Exoplaneten kann die Dichte berechnet werden. Die wiederum gibt Hinweise darauf, ob der ferne Himmelskörper aus Gas, Eis oder Fels besteht.

Leben, wie wir es von der Erde kennen und das auf flüssiges Wasser angewiesen ist, hätte in dieser extrem kalten Wüste schlechte Chancen. Zumal noch nicht einmal klar ist, wie dieser Planet aussieht. "Er könnte wie die Erde aus Gestein bestehen, möglich wäre aber auch ein riesiger, sehr zäher Ozean aus Wasser, Methan und Ammoniak wie auf dem Planeten Neptun", sagt Markus Nielbock vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, der nicht an der Studie beteiligt war.