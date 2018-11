Lulu und Nana haben die Welt verändert, ohne es zu wollen. Zum Besseren? Zum Schlechteren? Der chinesische Forscher He Jiankui will ihr Erbgut im Labor mithilfe des biologischen Werkzeugs Crispr/Cas9 gezielt so verändert haben, dass die Zwillinge von Geburt an gegen das HI-Virus immun sind. Noch ist nicht unabhängig bestätigt, dass es diese Kinder überhaupt gibt. Falls ja und falls He ihr Erbgut gezielt per Genschere verändert hat, wäre das verwerflich. Solche Versuche an Menschen sind zu verurteilen. Und doch ist das, was He behauptet, weder Anlass für apokalyptische Szenarien noch Grund, eine vielverheißende Technik zu verteufeln, die die Landwirtschaft optimiert, neue Therapien ermöglicht und Leben retten wird.

Allein Hes Auftritt ist eine Zäsur. Damit hat er sich über alle gestellt und die Menschheit an einen Punkt gebracht, für den sie noch nicht bereit war – obwohl klar war, dass dieser Moment kommen würde. Ethikräte, Ärztinnen und Forscher weltweit haben schon länger davor gewarnt, gar ein Moratorium für Crispr-Veränderungen an menschlicher DNA gefordert. Gleichzeitig sind die möglichen medizinischen Konsequenzen zwar nicht kalkulierbar, wohl aber kühl überschaubar. Selbst wenn He tatsächlich den Eingriff an den Embryonen vorgenommen hat, ist der Ausgang völlig offen: Eventuell sind die Mädchen immun gegen HIV, vielleicht hat es nichts gebracht, schlimmstenfalls werden sie durch die Genveränderung krank – ein Gedanke, der verdeutlicht, wie gewissenlos Hes Experiment ist.

Die Lehre, die sich aus diesem moralischen Debakel ziehen lässt: Crispr ist zu allem imstande, was Forscherinnen und Forscher sich seit der Entdeckung der revolutionären Genschere erhoffen und vor was sie seit den ersten Erfolgen des Verfahrens warnen. Mit Crispr kann sich der Mensch die Welt nach seinen Vorstellungen erschaffen, indem er Defekte im genetischen Code repariert oder gezielt Eigenschaften einbaut. Das funktioniert mit dem Erbgut von Bakterien und Pflanzen genauso wie mit dem des Menschen. Und zwar so einfach, schnell und sicher wie nie zuvor – ohne dabei unfehlbar zu sein, versteht sich.

Was ist Crispr? Die Gentechnik Crispr Die Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Möglich macht das eine neue Gentechnik: Crispr/Cas9, kurz Crispr. Mit ihr wollen Forscher Tiere und Pflanzen gestalten. Und Menschen heilen, die Aids, Krebs oder genetische Erbkrankheiten haben. Der Mechanismus ist simpel, billig und hocheffizient. Das macht ihn so vielversprechend für Wissenschaft und Wirtschaft – und so umstritten.



Erst vor wenigen Jahren haben die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna die entscheidende Entdeckung gemacht. Sie beschrieben, wie sich ein Abwehrsystem, das Bakterien gegen Viren einsetzen, als Allzweckwerkzeug in der Genombearbeitung verwenden lässt. Binnen Monaten veränderte die Erkenntnis die Arbeit in Laboren weltweit. Schon heute nutzen Wissenschaftler Crispr/Cas9, etwa in der Biotechnologie. Chinesische Forscher erproben sie an menschlichen, wenn auch nicht lebensfähigen Embryonen.



Schon heute steht fest: Crispr wird Alltag. Doch wie, wann, wofür und für wen soll man die Genomschneiderei erlauben? Noch sind diese Fragen offen. DIE ZEIT und ZEIT ONLINE haben der Technik einen Schwerpunkt gewidmet Crispr – Evolution zum Selbermachen. Wie funktioniert Crispr? Das neue Universalwerkzeug der Gentechnik kann die DNA von Menschen, Tieren und Pflanzen so präzise verändern wie keine Technik zuvor. Es heißt Crispr (für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) oder Crispr/Cas9. Im Englischen ist von Genome Editing die Rede, weil die DNA damit redigiert (edited) werden kann wie ein Text, in Deutschland ist der Begriff Genchirurgie populär. Das Werkzeug besteht aus einem Riesenmolekül namens Cas9, das wie eine winzige Schere funktioniert und die DNA zerteilen kann. Und aus einer Molekülsequenz, die als Adresscode dient. Diese Adresse gibt die gewünschte Position an, wo die DNA durchtrennt werden soll. Dafür setzen Genetiker die Moleküle Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) so zusammen, dass die Sequenz genau mit jener Stelle der DNA korrespondiert, an der diese zerschnitten werden soll (Beispiel: AATATCTTCTTAAATACCCG). Haben zwei Scheren dann einen fehlerhaften Genabschnitt abgetrennt, flicken die natürlichen Reparaturmechanismen der Zelle die DNA wieder zusammen. Die Möglichkeiten Auch neue Gene lassen sich einfügen. Um monogenetische Erbkrankheiten zu behandeln, müssen die Moleküle mithilfe von harmlosen Viren, sogenannten Genfähren, in die betroffenen Körperzellen eingeschleust werden und das defekte Gen korrigieren. In früheren Gentherapien ging das schief, Patienten sind gestorben. Neuere Genfähren mit Adeno-assoziierten Viren sollen sicherer sein. Aids und Krebs wiederum sollen bekämpft werden, indem man Immunzellen außerhalb des Körpers mit Crispr verändert und dann wieder in den Körper injiziert. Gefürchtet sind sogenannte Off-target-Effekte, bei denen die DNA versehentlich auch an anderen als dem gewünschten Ort durchtrennt wird. Bislang tabu: die Genchirurgie am menschlichen Embryo. In diesem Fall würden die veränderten Gene weitervererbt – und der Mensch steuerte seine eigene Evolution.

Letztlich ist es egal, ob He jetzt die ersten Crispr-Babys schuf oder ob jemand anderes es in einer Woche oder einem Jahr tun wird. Fest steht: Es ist möglich. Längst ist es keine Frage mehr, ob genetisch designte Kinder gezüchtet werden können, sondern mit welchem Risiko – und wann ein Crispr-Eingriff in das menschliche Erbgut gerechtfertigt sein könnte.

© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Wieder einmal muss dies rückwirkend diskutiert werden. Ähnlich war es, als es in den Achtzigerjahren Wissenschaftlern erstmals gelang, embryonale Stammzellen aus Mäuseembryonen zu gewinnen und in der Kulturschale zu züchten. Oder als 1997 das Klonschaf Dolly der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Oder als man auf einmal ungeborene Kinder allein durch die Analyse des mütterlichen Blutes auf das Downsyndrom testen konnte.



Dieses Muster – erst forschen, dann öffentlich debattieren – ist seit der Entdeckung der Genschere auch bei Crispr wieder zu beobachten, dessen vielfältiges Potenzial unbestritten ist. Es ist unerlässlich, dass Forscherinnen und Forscher im Labor das Machbare austesten, damit eine Gesellschaft überhaupt auf der Basis von Fakten diskutieren kann, wo ethische Grenzen liegen und was Gesetze einschränken sollen. Nur weil sie diese Freiheit im Fall von Crispr hatten, wissen wir inzwischen, dass sich mit der Genschere Malaria in Moskitos ausschalten lässt (PNAS: Gantz et al., 2015), in anderen Tierversuchen machten Forscher gezielt Krankheitsgene unschädlich und tasten sich so an mögliche Therapien beim Menschen heran. Nutzpflanzen wiederum lassen sich schon heute derart präzise verändern, dass mancher das Ergebnis als naturidentisch bezeichnet. Länger frische Äpfel und robuster Weizen sind mögliche Ergebnisse – Produkte, die seit diesem Sommer der GVO-Richtlinie 2001/18 EG für genveränderte Organismen unterliegen. Und es passiert noch weit mehr in Biotechnologie, Pharmazie und Medizin.