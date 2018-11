Die Internationale Raumstation ISS ist der Außenposten der Menschheit im All. Sie fliegt in einer Höhe von zirka 400 Kilometern so schnell, dass sie mithilfe von Antrieben der Erdanziehungskraft trotzt. Mit 28.800 Stundenkilometern braucht die ISS in der Schwerelosigkeit nur 90 Minuten, um die Erde einmal zu umrunden. Astronauten, die auf der Station leben und arbeiten, erleben somit jeden Tag 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge.

Seit dem Jahr 2000 ist die Station ununterbrochen besetzt. Etwa 230 Raumfahrerinnen und Raumfahrer aus knapp 20 Nationen waren bereits an Bord der ISS. Die Gesamtkosten für den Forschungsbetrieb im All: mehr als 100 Milliarden Dollar.

Bislang sind der Betrieb und die Finanzierung der Station durch alle Partner bis 2024 gesichert. Eine Verlängerung bis 2028 wird debattiert. Ein weiterer Betrieb gilt als nahezu ausgeschlossen – die ersten Elemente wurden 1998 ins All geschossen und haben eine garantierte Laufzeit von 30 Jahren.