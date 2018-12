von: User/in Marek

Antwort vom Experten:

Warten muss man nicht. Wenn man sich mit HIV infiziert hat, zeigt ein normaler HIV-Labortest in der Regel nach zwei bis drei Wochen ein positives Ergebnis an. In selteneren Fällen dauert es etwas länger, in sehr seltenen mehr als vier Wochen. Ein positives Testergebnis ist in dieser Zeit also durchaus sicher (wenn es durch einen weiteren Test bestätigt wird).

Sie fragen aber nun nach, wann ein negatives Ergebnis sicher ist. Und wegen der wenigen Fälle, bei denen die Antikörperbildung länger dauert, gilt die Regel, dass ein negatives Ergebnis erst nach sechs Wochen sicher negativ ist.