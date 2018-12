Es ist die Jahreszeit, in der viele sich fühlen, als sollten sie besser Winterschlaf machen. Anlass für uns, uns genau jetzt dem Schlaf einmal intensiver zu widmen. Warum schlafen wir überhaupt, was passiert dabei im Gehirn, sind Schlafstörungen die neue Volkskrankheit, was weiß die Forschung über unsere Nachtruhe?

All das lesen Sie im Schwerpunkt Besser schlafen – während der Weihnachtszeit und bis in den Januar hinein.