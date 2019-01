Die europäische Raumfahrtagentur Esa hat derzeit keine konkreten eigenständigen Pläne für Mondmissionen. Allerdings gibt es verschiedene Projekte in internationaler Zusammenarbeit, deren Planung jeweils unterschiedlich weit gediehen ist. So wurde Ende vergangenen Jahres ein in Bremen gebautes Antriebsmodul für das auch für Flüge zum Mond konzipierte Versorgungsraumschiff Orion an die Partner bei der Nasa ausgeliefert. Und für Mitte bis Ende der Zwanziger Jahre ist in Kooperation mit den japanischen und kanadischen Weltraumagenturen die robotische Mission Heracles in einem fortgeschrittenen Stadium der Planung. Sie soll ihrerseits bemannte Missionen vorbereiten helfen. Fest eingeplant hierfür ist bereits die Nutzung der von Nasa und Roskosmos konzipierten Umschlagstation namens Lunar Orbital Platform Gateway, die zwischen Erde und Mond stationiert werden soll.