Einst als belächelte Idee von Multiunternehmer Elon Musk gegründet, ist SpaceX inzwischen ein anerkannter Dienstleister im Weltraumtransportbusiness. Seit Jahren versorgen Falcon-Raketen der Privatfirma die Internationale Raumstation ISS mit Nachschub. Zahlreiche Satelliten hat das Unternehmen schon ins All geschossen. Nur bisher noch keine Menschen.

Dass ein bemannter – oder befrauter – Flug geplant ist, davon sprechen Musk und seine Ingenieure seit Langem. Nur wann es losgehen soll, stand bislang nicht fest. Nun hat die US-Raumbehörde Nasa dem Privatunternehmen die Genehmigung für einen Testflug erteilt. Eine eigens für die Reise von Menschen konstruierte Kapsel – die Dragon V2 oder auch Crew Dragon – soll am 3. März 2019 zunächst mit einer lebensgroßen Puppe an Bord auf die Reise gehen, berichtet die Nasa auf ihrer Website. Ins All befördern soll sie eine Falcon-9-Rakete, die bereits an Launchpad 39a des Kennedy Space Centers in Florida vorbereitet wird.

Kennedy Space Center Launch Pad 39A Es ist ein historischer Ort in Florida, von dem aus SpaceX den Weltraum ansteuert: Launch Pad 39A. Apollo 11 flog von hier zum Mond. 1981 war von ebendiesem Startplatz das erste Shuttle der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa gestartet – und das letzte im Jahr 2011. Mit dem Ende des Shuttle-Programms kam das Ende für Launch Pad 39A. Die Plattform lag brach, jahrelang verrostete sie unter dem dauernden Einfluss von Salz und Wind als Symbol einer vergangenen Ära. Dann übernahm SpaceX.



Nach aufwendiger Renovierung hob am 19. Februar 2017 eine Rakete des Typs Falcon 9 von der Rampe ab. Menschen waren keine an Bord, stattdessen trug die Rakete rund 2.500 Kilogramm Last zur Internationalen Raumstation ISS. Es war ein erster Schritt, um Nasas Kennedy Space Center zu einem "multifunktionalen Weltraumbahnhof" zu machen, wie es die Behörde nach eigenen Angaben anstrebt.



SpaceX hat zudem Nutzungsrechte an Plattform Nummer 40 erworben. Diese jedoch war stark beschädigt worden, als im September 2016 eine Rakete während des Starts explodierte.



Falcon Heavy Die Falcon 9 ist nur der Anfang. Ein neuer Raketenyp ist bereits in Arbeit: die Falcon Heavy. Ein erster Demonstrationsflug ist für Herbst 2017 geplant. Noch ist fraglich, ob die Ingenieure die Rakete bis dahin tatsächlich fertigstellen werden – die Entwicklung hat bereits Jahre länger gedauert, als gedacht. Und: Wie die Falcon 9 wird sie für bemannte Missionen zu weit entfernten Planeten zu klein sein. Immerhin aber soll Falcon Heavy eine weiterentwickelte Raumkapsel Dragon leer zum Mars tragen. Dragon-Kapsel 5,9 Meter lang, 3,66 Meter im Durchmesser, 3.310 Kilogramm – das sind die Maße des Raumtransporters Dragon. Erstmals war die Kapsel 2011 von Cape Canaveral aus an Bord einer Falcon 9 zur Internationalen Raumstation geflogen, der Roboterarm der ISS fing sie ein und ermöglichte so das Andocken. Bis heute kann Dragon als einziger Raumtransporter nicht nur Lasten zur ISS bringen, sondern auch zurück zur Erde; inklusive Proben von Experimenten, die die Besatzung des Weltraumlabors durchgeführt hat. Fünfeinhalb Stunden etwa dauert die Rückkehr. Wie Teile der Raketen ist auch Dragon mehrfach benutzbar. Der Nachfolger der Raumkapsel ist Dragon V2. Die wiederverwendbare Kapsel soll bis zu sieben Menschen Platz bieten. Internationale Raumstation Die Internationale Raumstation (ISS) ist der äußerste Posten der Menschheit. In durchschnittlich 400 Kilometern Höhe umkreist sie die Erde. Seit November 2000 ist die Station dauerhaft besetzt, mehr als 200 Menschen waren bereits in dem Labor im Orbit, das ungefähr so viel Wohnraum bietet wie eine Boeing 747. Acht Solarpanels mit einer Spannweite von 73 Metern liefern Energie. Mit einem Gewicht von rund 420.000 Kilogramm wiegt die ISS mehr als 320 Kleinwagen.

Am 3. März soll die Kapsel an der ISS andocken und am 8. März wieder zur Erde zurückkehren. "Wir sind bereit für den Start, wir sind bereit für das Andocken", sagte Bill Gerstenmaier, der bei der Nasa für die bemannte Raumfahrt zuständig ist, auf einer Pressekonferenz am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Derzeit ist der Start des Testflugs mit dem offiziellen Namen Demo-1 für 8.45 Uhr deutscher Zeit terminiert. Erfahrungsgemäß verschieben sich solche Raketenstarts häufig – etwa aufgrund bestimmter Wetterlagen oder technischer Probleme.

Die Raumkapsel Crew Dragon ist für den Transport von maximal sieben Menschen konzipiert. Sollte der gelingen, will die Nasa noch in diesem Jahr erstmals Astronautinnen und Astronauten mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen – voraussichtlich würde so eine Mission im Juli starten.



Seit Längerem liefern sich große Luft- und Raumfahrtunternehmen einen Wettstreit um Aufträge weltweiter Raumfahrtbehörden und -firmen. Auch das Unternehmen Boeing arbeitet an einem Raumschiff, mit dem die Nasa seine ISS-Crews befördern soll. Seitdem die USA ihr Spaceshuttle-Programm im Jahr 2011 eingestellt hatten, sind sie zum Transport ihrer Crews zur ISS auf russische Raketen vom Typ Sojus angewiesen. Der Vertrag mit Russland läuft im November aus. Dann sollen SpaceX und Boeing übernehmen. Die Nasa hatte insgesamt 2,6 Milliarden US-Dollar und 4,2 Milliarden an Boeing Company vergeben, damit sie Raketen- und Kapselstartsysteme entwickeln können, die ihre Astronauten ins All bringen. Und zurück.



Kommerzielle Raumfahrt-Firmen Die New-Space-Bewegung Die Raumfahrtbranche ist im Umbruch. Längst arbeiten nicht mehr allein staatliche Organisationen wie die Nasa oder Esa an Weltraumreisen. Für bedeutende Innovationen und raschen Fortschritt haben zuletzt Start-ups gesorgt. In Deutschland gibt es beispielsweise die Part Time Scientists, German Orbital Systems und Kaskilo. In den USA sorgen etwa SpaceX und Blue Origin für Bewegung.



Gegründet wurden die Firmen mit privatem Risikokapital. Entsprechend schnell haben sie Produkte oder Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen als etablierte Unternehmen wie Boeing angeboten und diese damit herausgefordert. Gleichzeitig bekommen sie staatliche Aufträge – Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation ISS oder Satellitenstarts etwa. Wegen all der Regulierungen, aufwändiger Finanzierungsrunden und der zähen Entscheidungsprozesse in der Regierung braucht beispielsweise die Nasa für technische Entwicklungen deutlich länger als Firmen auf dem freien Markt. SpaceX Kein anderes privates Raumfahrtunternehmen ist so bekannt wie SpaceX. 2002 hat Elon Musk, auch bekannt für Tesla und Paypal, die Firma gegründet. Das ultimative Ziel: fremde Planeten besiedeln.



Schlagzeilen macht SpaceX mit seiner wiederverwertbaren Falcon 9. 2015 war sie die erste Rakete, die bis in eine Höhe von 200 Kilometern flog und anschließend wieder auf der Erde landete. Zumindest in Teilen. Es war die Erststufe der Rakete, auch Unterstufe oder Booster genannt, die sanft aufsetzte. Dabei handelt es sich um den größten Teil, der mit insgesamt neun Antrieben das Gefährt von der Erde abheben ließ.



Die Erststufen von SpaceX sind auf Mehrfachnutzung ausgelegt: Einmal in der Luft, drehen sie sich, um zurück zur Erde zu fliegen. Mithilfe von Computeralgorithmen und GPS-Navigation peilen sie ihr Ziel an, bremsen, indem sie ihre Motoren wieder anwerfen, und setzen dann auf. 2017 hat die Firma erstmals einen Booster wiederverwertet – ein Jahr nach der ersten Nutzung half er, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Die derzeitige Frachtkapsel heißt Dragon. Ab 2018 will SpaceX mit der Dragon 2 auch Menschen ins All bringen. Es bestehen Verträge mit der Nasa. United Launch Alliance Seit 2006 ist die United Launch Alliance im Geschäft, ein Joint Venture der geschichtsträchtigen US-Unternehmen Boeing und Lockheed Martin. Es erfüllt vor allem Aufträge US-amerikanischer Regierungsbehörden, transportiert beispielsweise Drohnen und Militärsatelliten mit den Trägerraketen Delta II, Delta IV und Atlas V in den Weltraum. Um Kosten zu sparen, lässt Boeing allerdings auch die kommerziellen Aufträge für die Delta II von der ULA ausführen. Die ULA steht damit in direkter Konkurrenz zu SpaceX.



Was den Kampf in der Branche besonders spannend macht: Ohne Boeing ist noch kein Amerikaner ins All geflogen – die Firma arbeitet eng mit der Nasa zusammen. Aktuelles Projekt im Auftrag des Commercial Crew Program der Weltraumagentur: die Entwicklung des CST-100 Starliners, ein bemanntes und wiederverwendbares Raumschiff, das den Transport von Ausrüstungen, Gütern und Besatzungen zur Internationalen Raumstation gewährleisten soll. Nur SpaceX hat offiziell denselben Auftrag erhalten. Ein unbemannter Testflug des Starliners ist für Sommer 2018 geplant, später im Jahr dann soll ein bemannter Start folgen. Blue Origin Seit dem Jahr 2000 ist auch Amazon-Gründer Jeff Bezos in der Raumfahrt aktiv. Er hat das private Unternehmen Blue Origin gegründet. Wie SpaceX arbeitet auch Bezos’ Team mit wiederverwertbaren Systemen. Lange Zeit ging es vor allem darum, die Crew-Kapsel Goddard samt passender New Shepard für den suborbitalen Raum zu entwickeln. New Shepard sollte nie mehr unternehmen als Flüge auf 100 Kilometer Höhe.



Seit 2017 aber sind die Ziele größer: Die Ingenieure arbeiten nun offiziell an einem Raumschiff für Mondmissionen, Blue Moon. Mit der Rakete New Glenn will man zudem der Falcon-Heavy-Rakete Konkurrenz machen. Sie soll mit 95,4 Metern Höhe und 7 Metern Durchmesser nur bedingt kleiner sein als der Dauerrekordhalter unter den Raketen, die Saturn V. Obwohl es noch Probleme mit den Triebwerken gibt, haben sich sowohl die Satelliten-Firmen Eutelsat als auch Oneweb schon erste Starts mit der Rakete in den Jahren 2021 und 2022 gebucht. Virgin Galactic Ebenfalls auf suborbitale Raumflüge konzentriert sich Virgin Galactic seit 2004. Mit Weltraumtourismus und wissenschaftlichen Missionen der Öffentlichkeit möchten die Gründer Sir Richard Branson und Burt Rutan Geld verdienen.



Zwar entwickelt die Firma ebenfalls eine – kleine – Trägerrakete. Ihr Raumschiff SpaceShipTwo, namentlich VSS Unity, soll allerdings von dem Trägerflugzeug White Knight Two ins All gebracht werden. Die Triebwerktests gelten seit September 2017 als abgeschlossen, bald sollen erste Testflüge stattfinden. Orbital ATK Cygnus heißt der Raumtransporter des privaten US-Raumfahrt- und Rüstungsunternehmens Orbital ATK, das in der heutigen Form seit 2015 existiert. Die Trägerrakete ist Antares. Es ist ebenfalls ein Subunternehmer der Nasa und war von der Weltraumagentur vor allem für Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation gebucht. Vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2016 ging es vorerst um acht Frachtmissionen zur ISS für 1,9 Milliarden US-Dollar. Weitere Aufträge folgten, noch 2017 flog Orbital für die Nasa. Sierra Nevada 2016 hat die Nasa milliardenschwere Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation an drei private Unternehmen vergeben. SpaceX, Orbital ATK und Sierra Nevada. Während die ersten zwei bereits häufiger gebucht waren, ist es für Sierra eine Premiere. Beginnen soll die erste Mission 2019, fünf weitere sollen bis 2024 folgen. Das Unternehmen arbeitet an dem Transporter Dream Chaser, einem Frachter nach dem Shuttle-Konzept. Dream Chaser würde der ISS einen weiteren Arbeitsplatz bescheren.

